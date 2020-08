Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 3 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de agosto de 2020

Aries, reunión entre viejos amigos. Cuidado a quien dejas entrar en tu casa. Vives una experiencia religiosa con persona vestida de blanco. Lo que ha de ser, será. Bendición del cielo te llega. Pensarás en la compra o venta de una vivienda, buscarás asesoría. Conversación por unos trámites legales.

Horóscopo hoy Tauro 3 de agosto de 2020

Tauro, piensa en cada decisión que vayas a tomar, no dejes que te agarren de tonto. Comienza a confiar menos en las personas. Te cancelan un dinero. Alguien desea hacerte daño, cuídate. Asumes un compromiso a nivel laboral. No mezcles el amor con el dinero. Encuentras una foto que te recuerda el pasado.

Horóscopo hoy Géminis 3 de agosto de 2020

Géminis, alguien te pide ayuda, si está a tu alcance apóyalo. Descubres una gran mentira. Eres astuto en los negocios, sácale provecho a eso. Lucha por lo que deseas. El tiempo decidirá qué es lo mejor para tu vida. Quieres tranquilidad, debes dormir las horas necesarias. No dejes que nadie se meta en tu vida.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de agosto de 2020

Cáncer, el dolor que sientes hoy, será pasajero. Alguien te tiende la mano para ayudarte. Tu familia necesita de tu apoyo. No dejes las cosas importantes a un lado. Realizarás un viaje de negocios. Pedirás un préstamo. Sea cauteloso al momento de invertir. Busca nuevas opciones. Organizarás tu vida sentimental.

Horóscopo hoy Leo 3 de agosto de 2020

Leo, no permitas que nadie manche tu honor. Debes luchar para conseguir aquello que deseas. Demuestras de lo que eres capaz. Asumirás un riesgo en el trabajo. Lucha por lo que es tuyo. No permitas engaños en tu relación amorosa, abre los ojos. Las caídas y tropiezos enseñan. Tendrás problemas gástricos.

Horóscopo hoy Virgo 3 de agosto de 2020

Virgo, una decisión te cambia de manera drástica la vida. Deseas compartir más con tus amigos. Vivirás una experiencia religiosa, ten fe y el milagro se te dará. Sufrirás de cansancio y agotamiento mental, descansa y recupera energías. Los negocios van a crecer. Alguien te da total apoyo. No juegues con el amor.

Horóscopo hoy Libra 3 de agosto de 2020

Libra, comienzas a ver el fruto después de tantos esfuerzos. No hagas negocios sin asesorarte. Hay una sociedad que comienza a crecer. Viaje de relajación te dará lo que necesitas. No juegues con los sentimientos de aquellas personas que en realidad te quieren. No descuides tu salud. Ten fe todo se arreglará.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de agosto de 2020

Escorpio, muchas puertas se te abren para tu bienestar. Nuevos proyectos en puerta. Te enteras de algo que no esperabas. Debes ser más generoso. La humildad se mida por los actos y no por tus palabras. Pagas una deuda que tenías desde hace tiempo. Por causa de terceras personas, puedes perder la estabilidad.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de agosto de 2020

Sagitario, no creas en las cosas que te dicen. Hay personas que te quieren ver derrotado. Cuidado con un negocio puede que te traiga perdidas. Deseas compartir más tiempo en familia. Una persona del pasado vuelve para desequilibrar tu vida. Cuidado con hacerle un reclamo a tu pareja, puede que te equivoques.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de agosto de 2020

Capricornio, préstale más atención a tu familia. Es momento de reflexionar sobre tus actitudes y acciones. Debes saber lo que te conviene y lo que no. No confíes mucho en quien recién conoces. Cuídate la espalda. No regales el dinero y organízate mejor en tus cosas. No descuides a tu pareja, busca la comunicación.

Horóscopo hoy Acuario 3 de agosto de 2020

Acuario, personas inesperadas llegan para alegrar tu vida. Un niño reclama tu cariño. Cuidado con los comentarios de terceros. Limítate en los gastos. Deseas invertir un dinero en algo productivo, piensa bien en que. Pondrás límites a lo que no te gusta con tu pareja. Harás un importante cambio en tu vida.

Horóscopo hoy Piscis 3 de agosto de 2020

Piscis, di lo que piensas, expresa tus sentimientos sin miedo. Buscas crecer laboralmente. Comenzarás estudios. Deseas viajar a visitar a tu familia, planifica. Va a fluir el dinero, aprovéchalo. Organización, diligencia y madurez a nivel laboral. No dejes que jueguen contigo. Necesitarás tratamiento médico.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio