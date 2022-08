Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 3 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de agosto de 2022

Aries, la verdad y justicia te ayudarán a aclarar tus caminos. Usa la prudencia pues el ambiente se pone tenso por temor a los cambios laborales repentinos. La música y el arte podrían traerte una armonía inusitada si los compartes con tus afectos. Viajes asociados con actividades de entretenimiento terminan siendo de trabajo, trata de darte tiempo para todo.

Horóscopo hoy Tauro 3 de agosto de 2022

Tauro, es momento de reflexionar sobre tus actitudes y acciones. Debes luchar para conseguir aquello que deseas, no permitas que nadie te detenga. Préstale más atención a tu familia. No regales el dinero y organízate mejor en tus cosas. No descuides a tu pareja, busca la comunicación. Tendrás malestar en los ojos. Cuídate la espalda.

Horóscopo hoy Géminis 3 de agosto de 2022

Géminis, deseas invertir un dinero en algo productivo, piensa bien en que, Debes saber lo que te conviene y lo que no. No confíes mucho en quien recién conoces y ten mucho cuidado con los comentarios de terceros. Personas inesperadas llegan para alegrar tu vida. Demuestras de lo que eres capaz en tu trabajo, da lo mejor de ti. Un niño reclama tu cariño.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de agosto de 2022

Cáncer, eso hará que te ganes el respeto de las personas compañeros de trabajo. Asumirás un riesgo en el trabajo, no será fácil, pero te ayudará a superarte. Harás un importante cambio en tu vida. Pondrás límites a lo que no te gusta con tu pareja. No permitas engaños en tu relación amorosa, abre los ojos. Las caídas y tropiezos te enseñan.

Horóscopo hoy Leo 3 de agosto de 2022

Leo, no hagas negocios sin asesorarte antes. Comienzas a ver el fruto después de tantos esfuerzos. Sufrirás de cansancio y agotamiento mental, descansa y recupera energías. Vivirás una experiencia religiosa, ten fe y el milagro se te dará. Cuidado en tu salud, tendrás problemas gástricos. Alguien te da su total apoyo. No permitas que nadie manche tu honor.

Horóscopo hoy Virgo 3 de agosto de 2022

Virgo, no juegues con los sentimientos de aquellas personas que en realidad te quieren. No descuides tu salud, ten fe todo se arreglará. Viaje con tu pareja fortalecerá la relajación. No dejes las cosas importantes a un lado. El dolor que sientes hoy, será pasajero. No creas en las cosas que te dicen, hay personas crueles que no quieren el bienestar para ti.

Horóscopo hoy Libra 3 de agosto de 2022

Libra, muchas puertas se te abren para tu bienestar, nuevos proyectos por estudiar. Quieres tranquilidad, debes dormir las horas necesarias. Llegará una noticia de lejos, te tendrá pensativo todo el día. Se soluciona un asunto en el trabajo que te tenia preocupado. Una persona especial te pude ayuda en este momento, lamentablemente no podrás ayudarla.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de agosto de 2022

Escorpio, la economía no está a tu favor, ten paciencia y sé constante, sigue luchando muy pronto llegará una buena noticia. Te enteras de algo que no esperabas, cambiará tu día, pero te servirá de gran lección. Alguien te tiende la mano para ayudarte, hoy tu familia necesita de tu apoyo. Defender a los tuyos es tu lema, que nadie quiera aprovecharse de tu familia.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de agosto de 2022

Sagitario, no seas rebelde, ir en contra de la corriente hace que te atrases en tus planes. Debes ser más generoso, la humildad se mida por los actos y no por tus palabras. No dejes que nadie se meta en tu vida. Cuida de tus riñones, toma abundante agua, la salud es primero. Pensarás en estudiar, será lo mejor para aspirar un trabajo con mejor paga.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de agosto de 2022

Capricornio, pagas una deuda que tenías desde hace tiempo. Por causa de terceras personas, puedes perder la estabilidad. Hay personas que te quieren ver derrotado, tu sigue adelante. Cuidado con un negocio puede que te traiga perdidas. Deseas compartir más con tus amigos, esos momentos no volverán. Una decisión te cambiará drásticamente la vida.

Horóscopo hoy Acuario 3 de agosto de 2022

Acuario, buscarás crecer laboralmente y comenzarás estudios. Hay una sociedad que comienza a crecer poco a poco. Deseas compartir más tiempo en familia. Una persona del pasado vuelve para desequilibrar tu vida. Cuidado con hacerle un reclamo a tu pareja, puede que te equivoques. Lucha por lo que es tuyo, defiende lo que por ley te corresponde.

Horóscopo hoy Piscis 3 de agosto de 2022

Piscis, organización, diligencia y madurez a nivel laboral, serán las claves de tu éxito. Va a fluir el dinero, aprovéchalo y no vuelvas a cometer los mismos errores. Deseas viajar a visitar a tu familia, planifica. Di lo que piensas, expresa tus sentimientos sin miedo. No juegues con el amor, el tren pasa solamente una vez. No te culpes por todo.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

