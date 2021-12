Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 3 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de diciembre de 2021

Aries, personas emprendedoras y de buenos sentimientos que traen felicidad a tu vida. Tienes un futuro prometedor y vienen momentos muy buenos. Te interesarás en alguien que es tu amistad, ve con calma. Logras remodelar la casa, adornos de navidad que te motivan y te llenan de esperanzas. Hecho curioso con mascota.

Horóscopo hoy Tauro 3 de diciembre de 2021

Tauro, no tengas miedo de tomar las decisiones que sean necesarias. Estarás en una muy buena posición a nivel general, el amor lo sentirá se en el aire y si te atreves a disfrutarlo, todo será maravilloso y lleno de buenos momentos. Protege tu posición y mantente alerta ante cambios repentinos. Mantén siempre la fortaleza que te caracteriza.

Horóscopo hoy Géminis 3 de diciembre de 2021

Géminis, es posible que realices algún viaje que te transforme y que permita impulsar proyectos. Dificultad para ponerte de acuerdo con alguien que te es muy útil para el logro de un plan. No hay enemigo chiquito, debes seguir luchando. Lo negativo se aleja de tu vida. se reapertura vínculos amistosos que se habían perdido.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de diciembre de 2021

Cáncer, a pesar de que te vaya bien y con abundancia, debes mantener un equilibrio en tus gastos y no excederte ni arriesgarte en apuestas, puede ser difícil recuperar lo perdido. Lucha para mantener lo que has ganado y la estabilidad que te acompaña en tu hogar, no decaigas. Tus prioridades deben estar primero. Elige lo que sea mejor para ti.

Horóscopo hoy Leo 3 de diciembre de 2021

Leo, el cambio es un factor altamente estresante que puede dañar tu salud, deberás aprender a entender el porqué de estos. Hay una lucha de caracteres, discrepancia por desacuerdos en el hogar. Las cosas mejorarán. No permitas que nadie manche su honor. Te prestan un dinero para invertir, deberás tener todo en claro.

Horóscopo hoy Virgo 3 de diciembre de 2021

Virgo, tanto esfuerzo también te cobra factura y es entendible, pero no por eso debes ceder, reorganiza tu estrategia y alcanza el éxito esperado. Tu mente estará lista para organizar lo que proyectas para el futuro, pero no descuides el presente y lo que vives ahora. La victoria te acompaña y será el brillo que te marque el camino.

Horóscopo hoy Libra 3 de diciembre de 2021

Libra, te recomiendo tener paciencia y adaptarte rápido a lo nuevo. Te dedicas a abrir un negocio, estas en el mejor momento de hacerlo, esfuérzate más. Deberás cuidarte de personas que te quieran hacer daño, algo no está bien en tu entorno. Estás a punto de encontrar el camino para el éxito, escucha tu voz interior.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de diciembre de 2021

Escorpio, no te dejes llevar por impulso del momento ni caer en provocaciones que puedan desencadenar un enfrentamiento mayor que te haga perder más de lo que estás dispuesto. Tus emociones se pueden ver afectadas y reflejarse en tu físico, no permitas que tu vulnerabilidad se muestre. Tu voz de mando se hará sentir y su alcance te sorprenderá.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de diciembre de 2021

Sagitario, hay que hablar de lo que quieres y necesitas y de lo que estás dispuesto a dar y modificar con la pareja o persona especial. Aclaras una situación que involucra intereses económicos y vida familiar. Nuevos caminos esperas que se inicien y deberás poner mayor atención hasta lograr que se concreten. Sé constante.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de diciembre de 2021

Capricornio, tu pensamiento debe estar claro y no permitir que ninguna duda se adueñe de tu tranquilidad. Mantén el hilo conectado entre tu mente y tu corazón pues la felicidad te está rodeando, estará en todo lo que hagas y a donde vayas. Ten tus emociones controladas y no permitas que afecten tu parte física.

Horóscopo hoy Acuario 3 de diciembre de 2021

Acuario, cuidas tu imagen y apariencia frente a alguien que quiere aproximarse peligrosamente. Aprenderás mucho en este día. No comprometas bienes por préstamo por ahora. Paciencia, el dinero llegará. Necesitas unirte con tu pareja, deberán sobrellevar las cosas. Te asocias con alguien. Cambios en lo económico positivamente.

Horóscopo hoy Piscis 3 de diciembre de 2021

Piscis, evita aislarte si las cosas no van bien, analiza el camino y busca la salida ante cualquier situación complicada. Cuida las emociones y no permitas que la inestabilidad te haga salir de control y luego se refleje en tu estado físico. Control y fluidez. Mantente en actividad y con un descanso adecuado. Debes ser objetivo, confía en tú intuición.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

