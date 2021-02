Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 3 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de febrero de 2021

Aries, las amistades juegan un papel importante en tu vida, pero debes entender que la familia es primero y te necesitan en este momento. Escucha tu intuición o tu voz interna para que puedas hacer las cosas bien. En la vida hay amores que no puedes olvidar, por más que pase el tiempo. Actívate no te detengas.

Horóscopo hoy Tauro 3 de febrero 2021

Tauro, te han ocurrido cosas inesperadas, no es fácil todo esto, pero dentro de todo lo estás haciendo bien, ahora valoras más cosas que antes. Haz una afirmación positiva todos los días en lo que quieres, repite YO TODO LO PUEDO. Estarás recordando a ese amor del pasado y verás la manera de buscarlo y hablarle.

Horóscopo hoy Géminis 3 de febrero de 2021

Géminis, deseos de salir a compartir con la pareja o amigos, ten cuidado, toma tus precauciones aún no es tiempo de hacer nuestra vida normal. Emociones que no puedes controlar. Si algo te molesta déjalo ir, no te enfoques en lo que no te conviene. Noticia de familia o amistad que está lejos que te dan tranquilidad.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de febrero de 2021

Cáncer, planificarás un viaje para más adelante, deberás esperar para hacerlo, pero te emocionara planearlo. Alguien del pasado quiere comunicarse contigo. Busca claridad en lo que quieres y define hacia dónde quieres ir. Una nueva oportunidad llega a tu vida. No pierdas ese ofrecimiento, estúdialo bien.

Horóscopo hoy Leo 3 de febrero de 2021

Leo, no dejes las cosas para después, se te está pasando el tiempo y hay cosas pendientes por hacer. Inicias un proyecto con mucho entusiasmo, suerte en este nuevo emprendimiento. Bendice y agradece lo que tienes. Saldrás adelante, solo que te costará un poco. Pídele a tu ángel de la guarda que te proteja siempre.

Horóscopo hoy Virgo 3 de febrero de 2021

Virgo, un familiar o amistad necesita urgente un apoyo tuyo, podrás ayudarlo, pero limitadamente. Deja las culpas, de nada te sirve lamentarte por lo que no pudo ser o por lo que no pudiste ayudar, las cosas pasan por algo. Vendrán tiempos difíciles, pero ahora será más sencillo porque ya aprendiste como hacerlo.

Horóscopo hoy Libra 3 de febrero de 2021

Libra, nuevas ideas que pones en práctica. Antes de hacer algo piensa bien las consecuencias. Busca claridad en lo que quieres y define hacia dónde quieres ir. Saldrás adelante, solo que te costará un poco. No te alejes de quien te quiere, aunque te desilusione, dale una nueva oportunidad. Palabra clave: Razón.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de febrero de 2021

Escorpio, cuidado con decisiones apresuradas. En la salud estarás con malestares en el cuerpo. Llega a tu vida lo que has luchado tanto generando un cambio positivo, te llenarás de satisfacciones. Escucha los consejos de personas con más experiencia. La vida pondrá a prueba tu capacidad de poder salir de todo lo que te aqueja.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de febrero de 2021

Sagitario, debes ser firme en lo que crees y mantener tu palabra. Te distraes fácilmente, tiendes a aburrirte, cambia tu rutina y comparte más con tu pareja, no la descuides. Alguien te llama y te invita a conversar, ten tus precauciones y cuídate la salud al salir. Busca el equilibrio manteniendo una constancia en tu vida.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de febrero de 2021

Capricornio, lo que tienes lo has logrado con mucho esfuerzo y dedicación. Recibirás noticias de embarazo cerca de ti. Tendrás que reducir tus gastos para que puedas mantenerte y asumir las cosas que están por venir. Céntrate en lo principal y elabora planes de trabajo que sean efectivos. Deja el desorden eso atrasa.

Horóscopo hoy Acuario 3 de febrero de 2021

Acuario, no permitas que maltraten a un familiar tuyo. Nuevos proyectos de personas cercanas que te ofrecen una ayuda. Se avecinan tiempos difíciles y deberás estar preparado para todo. Triunfas ante la adversidad. En el amor experimentarás desilusiones que ya veías venir. La providencia está contigo.

Horóscopo hoy Piscis 3 de febrero de 2021

Piscis, cuídate de vecinos que no son buenos amigos. Llegará una oportunidad y saldrá todo bien. Tendrás cambios inesperados que descuadrarán un poco tus planes, organízate nuevamente y empieza de nuevo. No dejes que las cosas pasen y al final no solucionas nada. Deja el pasado y ponte positivo en lo que quieres.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio