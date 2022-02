Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 3 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de febrero de 2022

Aries, se aproximan cambios que te llevarán a lograr concretar lo que proyectas. Te enfrentarás hoy a pequeños contratiempos personales por malentendidos con tus familiares. No le des importancia a los comentarios malintencionado de otras personas. Comienza a confiar más en ti mismo y en tus capacidades.

Horóscopo hoy Tauro 3 de febrero de 2022

Tauro, tus decisiones deben ser guiadas con mente y corazón, para que sea realmente correcta. Cada acción debe ser firme y actuar sin titubeos para obtener resultados determinados. La sensibilidad de tu pareja se encontrará a flor de piel el día de hoy, aprovecha al máximo este momento. No podrás tener hoy el control de todo, deja que fluya.

Horóscopo hoy Géminis 3 de febrero de 2022

Géminis, mucha energía te envuelve y te mantiene con máxima vitalidad, mantente así por mucho tiempo. Es el momento de encarar los nuevos desafíos que la vida pone en tu camino. El amor te juega una mala pasada y descubres que te controla para lograr lo que desea. La prudencia será la clave para no cometer errores, así evitas conflictos a futuro.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de febrero de 2022

Cáncer, pronto llegará el momento de mostrar tus virtudes y el logro que quieres alcanzar, por fin llega. No dejes que tu orgullo te tape la realidad, veces es mejor ceder un poco. Resguarda tu lado más sentimental y en esa seguridad nadie podrá lastimarte. Hoy es el día para las decisiones definitivas, especialmente en lo relacionado con el amor.

Horóscopo hoy Leo 3 de febrero de 2022

Leo, no te resistas a las transformaciones que llegan para colocarte en el punto correcto para avanzar, serán sumamente necesarias. No te avergüences de lo que eres y de dónde vienes, que sea eso el impulso que te impulse hacia arriba. Tu pareja te pide más amor y atención, últimamente has estado un poco descuidado.

Horóscopo hoy Virgo 3 de febrero de 2022

Virgo, debes darle energía a tus sueños hasta hacerlos proyectos, que más tarde sean realidades. Conecta con tu equilibrio emocional y no permitas que nadie quebrante el bienestar que reina en tu interior. Compartirás momentos de tensión el día de hoy junto a tu pareja, por malos comentarios de otras personas.

Horóscopo hoy Libra 3 de febrero de 2022

Libra, no renuncies a tus sueños, por más complicado se ponga todo, debes seguir luchando, estás muy cerca de lograrlo. Tendrás nuevas sensaciones que antes no tenías, debes aprender a equilibrar este don. Tarde o temprano todos pagamos nuestros pecados, dale tiempo al tiempo. Cuídate de los accidentes de tránsito.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de febrero de 2022

Escorpio, el liderazgo debe estar en tu mano, aunque muchos quieran arrebatarte las decisiones que a ti te tocan. La espada de la victoria está en tu poder y debes hacer justicia con ella, toma el control al 100%. Te llegarán grandes noticias que refieren a tu ambiente laboral, ten paciencia que te esperan buenos momentos.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de febrero de 2022

Sagitario, las alegrías pronto llegarán y sacarás provecho de todas las buenas ideas que llegan a través de tu creatividad, qué estará al máximo nivel. Te sentirás invadido por una sensación de ansiedad, no dejes que esto dañe tu día. Mueve las piezas necesarias para lograr lo que deseas y encaminarte en el camino correcto.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de febrero de 2022

Capricornio, la rutina está afectando tu relación seriamente. Busca desconectarte y hacer cosas diferentes. Enfócate en sacarle provecho a tu desarrollo laboral. Las bases de tu buena salud se mantienen en perfecto estado, llenándote de bienestar, energía y mucha fuerza. Tendrás que trabajar unas horas extra el día de hoy debido a la exigencia laboral.

Horóscopo hoy Acuario 3 de febrero de 2022

Acuario, tu trabajo amerita mucha más concentración. Proponte esforzarte mañana y darle prioridad a diario sobre otras cosas menos importantes. Te darás cuenta que parte importante de la convivencia reside en la tolerancia con las diferencias de tu pareja. Ve paso a paso. Por más decaído que te sientes, recuerda que todo tiempo solución.

Horóscopo hoy Piscis 3 de febrero de 2022

Piscis, recuerda que la vida no nos da problemas que no podemos solucionar, es momento de llenarte de valentía y aprender a afrontar lo que viene. No dejes pasar el tiempo y no hacer las cosas que realmente te gustan. La vida es muy corta. Hay una persona que te busca a diario para salir contigo, si realmente te gusta, date la oportunidad.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

