Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 3 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de setiembre de 2020

Aries, sientes cómo poco a poco te van pasando las situaciones difíciles y comienzas a recuperar tus fuerzas. Pronto estarás a toda marcha. Situación que te tenia atormentado se soluciona. Ordenas tu vida. No te detendrás hasta conseguir tu propósito. La vida te da cambios inesperados, debes estar preparado.

Horóscopo hoy Tauro 3 de setiembre de 2020

Tauro, debes planificar las cosas a corto o mediano plazo, porque se presentarán situaciones críticas que se verán salvadas solo gracias a tu organización. Te pondrás al día con un seguro, es mejor prevenir. No te distraigas en algo que haces, llega a tu objetivo final. El éxito está de tu lado, no lo dejes pasar.

Horóscopo hoy Géminis 3 de setiembre de 2020

Géminis, debes abrir tu corazón, las experiencias amargas del pasado te han hecho receloso a entregarte por completo. Debes sanar la molestia con tu pareja, olvídate de rencores y se feliz. Arreglos en tu vivienda que culminas con éxito. Cuida la salud. Malestar en tu estómago. Retomas lo que estaba estancado.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de setiembre de 2020

Cáncer, parecerá uno de los días más complicados de tu vida, mantente calmado que pronto pasará. Estas preparado para afrontar todos los cambios que han de venir para ti. Recuerda, no actúes guiado por tus emociones, piensa las cosas antes de hacerlas. Debes hacer que te alcance el dinero hasta que te equilibres.

Horóscopo hoy Leo 3 de setiembre de 2020

Leo, muéstrate sereno a cada paso del camino, así todo se resolverá paulatinamente. Un consejo llegará a ti, escúchalo porque te servirá mucho. No critiques a los demás, no siempre tendrás la razón. Cambios en tu actividad económica que te traerá algunos percances y retrasos en el cumplimiento de tus metas.

Horóscopo hoy Virgo 3 de setiembre de 2020

Virgo, sentirás una tendencia al enojo durante todo el día. Advierte esto a los que te rodean para evitar entredichos. Debes tomar una decisión en tu relación actual, hay cosas que no están claras. Buenas energías en negocio nuevo. Empiezas un nuevo ciclo, organizarte nuevamente y has rendir tus tiempos.

Horóscopo hoy Libra 3 de setiembre de 2020

Libra, día propicio para planear una jornada romántica. Busca armar una cena con velas o ver una película romántica. Asume tus responsabilidades y no delegues tareas a otras personas. Afronta tus miedos. Pensarás en retomar tus estudios para superarte. Celebración de un cumpleaños a la distancia de una familiar.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de setiembre de 2020

Escorpio, encontrarás situaciones límites donde todo el esfuerzo invertido se verá en peligro de perderse. No temas pedir ayuda. Tramitarás un préstamo para un nuevo emprendimiento. Se activa la llama del amor con esa persona especial. Alguien cercano necesita de ayuda, dale tu mano sin que esto te perjudique.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de setiembre de 2020

Sagitario, todo cambio para ser duradero y verse en el exterior, debe provenir desde adentro. No podrás modificar tu vida si no cambias tu forma de pensar. Debes renovar tu energía, los cambios serán importante para ti en esta etapa. Se activa la energía de la prosperidad. Inviertes un dinero en un negocio nuevo.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de setiembre de 2020

Capricornio, tendrás mayor éxito en la conquista, si te dejas llevar por las situaciones en lugar de tratar de crearlas artificialmente. Sé más positivo. Necesitarás de alguien que te ayude con el trabajo, busca alguien de confianza. Es hora de liberar las emociones que te asfixian. Deja que cada quien resuelva sus problemas.

Horóscopo hoy Acuario 3 de setiembre de 2020

Acuario, el trabajo y sacrificio han hecho de ti un sobreviviente, sigue adelante y que nadie te desanime. Has cultivado tus capacidades más allá de lo que te imaginabas, tendrás tu recompensa. Toda decisión que tomes, hazlo pensando siempre en tu beneficio y no en de los demás. Ya te has sacrificado suficiente.

Horóscopo hoy Piscis 3 de setiembre de 2020

Piscis, la constancia y perseverancia son los motores que te permiten llegar a la realización de tus metas. No existen atajos o caminos fáciles para lograr el éxito deseado. Aprende a tener paciencia, no todo sale como piensas. No te quejes tanto. Te sentirás molesto, evita discutir con la familia. Mujer que te apoya.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio