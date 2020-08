Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 30 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de agosto de 2020

Aries, te sentirás realizado y encontrarás el lado positivo de todas las cosas. Hoy te invadirá la necesidad de sentirte junto a tu pareja y buscarás regresar a tu hogar lo antes posible. Analizas una propuesta que te hacen, tómate tu tiempo. No esperes mucho de un hombre que tiene responsabilidad con hijo.

Horóscopo hoy Tauro 30 de agosto de 2020

Tauro, te ofrecen una oportunidad en algo que querías y veías difícil. Regresa la persona que tan ansiosamente esperabas y por la que tanto trabajaste, comparte todo lo que tienes con amor y este será reciproco. Recuerda que todo esfuerzo trae frutos consigo. No desesperes, las cosas se darán lentamente.

Horóscopo hoy Géminis 30 de agosto de 2020

Géminis, suceso con un mueble que debes arreglar o comprar. Tendrás dificultades y baches en tu camino, prepárate, avanza sin que nadie te detenga. Pasarás un trago amargo en lo laboral, te hará perder la voluntad de seguir dando tu mejor esfuerzo, pero no sucumbas, todo mejorará. Día excelente para reencuentros.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de agosto de 2020

Cáncer, la paciencia y serenidad son las mejores armas en tu relación. Cultiva el dialogo y entendimiento, estos te darán estabilidad emocional. No permitas que las recientes discusiones sin sentido te alejen de esa persona especial. Logras adelantos en tu trabajo, todo lo que estaba pendiente lo terminas.

Horóscopo hoy Leo 30 de agosto de 2020

Leo, día lleno de satisfacciones laborales. Evita altercados con vecinos, tratarán de provocarte. Tu pareja es inteligente y comprenderá tu estado emocional, conversa. Tu entusiasmo y positivismo te permitirán salir del mal momento laboral que estás atravesando. Sé paciente que todo mejorará con el tiempo.

Horóscopo hoy Virgo 30 de agosto de 2020

Virgo, las cosas no han salido como deseabas en tu trabajo, retoma el tema y mejora tus estrategias. Aceptar con generosidad lo que las personas te dan. Ten paciencia, lograrás lo que deseas y por lo que tanto trabajas. Venta de vivienda que deseas adquirir, pero deberás pensarlo bien. Alguien cercano necesita de ti.

Horóscopo hoy Libra 30 de agosto de 2020

Libra, no has tenido el tiempo que necesitas para relajarte, toma un fin de semana para descansar. Tendrás buena suerte en estos días con un trabajo. Recuperas algo que habías perdido. Nuevos proyectos que son tentadores pero que no te convencen, piénsalo bien. Nuevos inicios que te animan a seguir adelante.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de agosto de 2020

Escorpio, ten calma, el tiempo te dirá toda la verdad de las cosas. Amigo que te busca para aclarar un tema relacionado a un trabajo. Controla tus miedos y ve adelante. Esperas una nueva oportunidad en lo laboral. Sale el sol nuevamente en tu camino, deja de ser negativo y comienza a pensar en el porvenir.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de agosto de 2020

Sagitario, momento de progreso y evolución en todos los aspectos de tu vida. Sale el sol en tu camino. Compra de medicina que te ocupara parte del día. Extrañas a una persona querida, el amor siempre estará presente en tu corazón y el recuerdo será inolvidable. Dinero que te soluciona un problema de deudas.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de agosto de 2020

Capricornio, controla las emociones, aunque te sientas irritado toma aire y empieza de nuevo. Sé positivo, pon de tu parte, todo saldrá bien. Propuesta que se consolida y te llena de satisfacción. Lentitud que se supera, todo saldrá bien. No te quedes detenido esperando que todo se dé por sí solo, debes esforzarte más.

Horóscopo hoy Acuario 30 de agosto de 2020

Acuario, asistes a un lugar con mucha música, ten cuidado todavía no es tiempo de celebrar abiertamente. Celebraciones que pueden esperar. Caminos que se abren para un viaje. No permitas equivocarte como en el pasado, ya no puedes repetir lo mismo. Aumento de atractivo, tu autoestima estará fortalecida.

Horóscopo hoy Piscis 30 de agosto de 2020

Piscis, debes decir las cosas que te molestan, no guardes emociones que pueden hacerte daño. Nuevas personas a tu lado que te dan la mano. Agotamiento en tu cuerpo que te pasa la factura. Alguien cercano te busca y te da buenas noticias. Escucha un consejo oportuno y así evitarás malos momentos en el futuro.

