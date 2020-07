Consulta aquí el Horóscopo de hoy, jueves 30 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de julio de 2020

Aries, no dejes pasar lo que te incomoda, hazle frente y aclara tus dudas con quien quiera ocasionarte dificultades. Mantente alejado de conflictos y de toda persona que desee involucrarte en problemas. Ten cuidado al dar respuestas agresivas, un trance negativo pero pasajero que deberás controlar.

Horóscopo hoy Tauro 30 de julio de 2020

Tauro, es en un punto importante de tu vida, cada decisión deberás tomarla con responsabilidad. Firma de documento. Nuevas ideas que impulsan para buscar las herramientas necesarias para concretarlas. Logras superar obstáculos y no te importará ya la competencia. La sinceridad aclarará los malos entendidos.

Horóscopo hoy Géminis 30 de julio de 2020

Géminis, recibes noticias, esperando sean favorables. Necesitas aclarar algo vinculado con un dinero con una persona. No cuentes con una persona que por diversos obstáculos no puede formar parte de tu equipo, no insistas y ocúpate de que las cosas funcionen. Llega el fin de las demoras en asuntos económicos.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de julio de 2020

Cáncer, se acelera un dinero. Tendrás un gran desorden de sueño o en tus horarios, organízate mejor para que seas más productivo. Tendrás una inspiración que te ayudará a ser creativo en los proyectos que te propongas realizar. Pronto te llegarán mensajes favorables, amplia tu mentalidad, atrévete a más.

Horóscopo hoy Leo 30 de julio de 2020

Leo, piensa en una casa y en las cosas que debes ordenar en los próximos días. Es hora de hacer un cambio en la habitación para que las energías fluyan. Te ofrecen un negocio, piensa bien si te conviene. Reaparecen antiguos amigos. Paciencia con esa persona que te gusta, no siempre irá a tu ritmo.

Horóscopo hoy Virgo 30 de julio de 2020

Virgo, has las cosas que ofreces. Disfruta de nuevas relaciones de amistad. Buscarás de nuevo a un familiar para aclarar algo. Compra de regalo para una persona especial que está lejos. Alguien te vigila en las redes sociales, no pasas desapercibido. Avances en asuntos amorosos. Reencuentro con el pasado.

Horóscopo hoy Libra 30 de julio de 2020

Libra, alegrías en la entrada de un negocio por encuentro fortuito. Hecho desagradable con un vehículo estacionado. Debes regalar lo que ya no usas, un cambio de energía te vendrá bien. Hay personas que hablan y cuentan cosas de tu pasado, deberás aclarar el tema. Recordarás a alguien del pasado con alegría.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de julio de 2020

Escorpio, necesidad de arreglar unos papeles que has estado postergando. Trabajo en equipo fortalecerá tu trabajo. Recibirás el apoyo de un amigo para un problema económico. Te están haciendo una doble jugada, mira bien quién es, traición en tu puerta. Reaccionarás en contra de la apatía de los demás.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de julio de 2020

Sagitario, en el amor Recuerdas una situación del pasado y se te dibuja una sonrisa. Nunca digas nunca. Parejas: Enfrentar aquello que les incomoda o predispone. Las exigencias de los dependientes. Una historia de amor que no se acaba. Necesitarás habilidad para organizarte y salir airoso de esta prueba.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de julio de 2020

Capricornio, dale fuerza al amor. Una mala experiencia deberá quedar atrás para continuar. Tendrás una tentación, cuidado con las consecuencias. No puedes sacar de tu mente a una persona. Las amistades te brindan su apoyo. La oración y la espiritualidad te nivelan. En la salud debes hacer más ejercicio.

Horóscopo hoy Acuario 30 de julio de 2020

Acuario, comenzarás una relación luego de un proceso de elección. Organizarás un proyecto nuevo. Tendrás llamadas telefónicas urgentes. Recibes apoyo de un buen amigo. Buscas salidas a tus planes de vida. Temes viajar en medio de la incertidumbre acerca de tu regreso. Época para luchar y reinventarte.

Horóscopo hoy Piscis 30 de julio de 2020

Piscis, inicias un cambio en tu vida. Una persona mayor te continúa apoyando. Resuelves una situación molesta vinculada a conservar o no un trabajo. La rueda de la fortuna está contigo en este día, te trae nuevas noticias y caminos a escoger. Un problema con un adolescente que se soluciona. Lucha por tu felicidad.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio