Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 30 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de enero de 2022

Aries, es importante que cambies algunos aspectos en tu vida, la monotonía y el hacer lo mismo siempre día a día no te deja avanzar y atraes estancamiento, cambia las cosas estas a tiempo. Pasarás sucesos dolorosos, pero con una gran enseñanza. Descubrirás algo que te incomodará, aclara las cosas y deja que fluyan normalmente.

Horóscopo hoy Tauro 30 de enero de 2022

Tauro, te ofrecen una oportunidad en algo que querías y veías difícil. Regresa a ti algo que tan ansiosamente esperabas y por la que tanto trabajaste, comparte todo lo que tienes con amor y éste será reciproco. Recuerda que todo esfuerzo trae frutos consigo, se más constante. No desesperes, las cosas se darán lentamente.

Horóscopo hoy Géminis 30 de enero de 2022

Géminis, pasarás un trago amargo en lo laboral, te hará perder la voluntad de seguir dando tu mejor esfuerzo, pero no sucumbas, todo mejorará. Hoy día deberás resolver un asunto en casa que no debes posponerlo más. Tendrás dificultades y baches en tu camino, prepárate, avanza sin que nadie te detenga. Día excelente para reencuentros.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de enero de 2022

Cáncer, logras adelantos en tu trabajo, todo lo que estaba pendiente lo terminas. Cultiva el dialogo y el entendimiento, y es esto lo te dará estabilidad emocional. La paciencia y serenidad son la mejor arma en tu relación. No permitas que las recientes discusiones sin sentido te alejen de esa persona especial. Compartirás en familia.

Horóscopo hoy Leo 30 de enero de 2022

Leo, alegrías por dinero que llega, dando paso al éxito en lo laboral, aprovecha esta maravillosa energía que te rodea. Estas muy olvidadizo, deberás ir hacer compras de vivieres para la casa. Algo con una ventana que será de cuidado, evita accidentes. Deberás cooperar más en casa, sobre todo en estos días donde permaneces en un solo lugar.

Horóscopo hoy Virgo 30 de enero de 2022

Virgo, tendrás buena suerte en estos días con un trabajo. Nuevos proyectos que son tentadores pero que no te convencen, piénsalo bien. Nuevos inicios que te animan a seguir adelante. Recuperas algo que habías perdido. No has tenido el tiempo suficiente para relajarte, toma un fin de semana para descansar porque lo necesitas.

Horóscopo hoy Libra 30 de enero de 2022

Libra, exigencia en el trabajo por exceso de carga laboral te incomodará. Deberás tomar una decisión importante. Un compañero te hará una broma pesada y le darás la espalda, romperás relaciones con esa persona. No escuches chisme, será mejor mantenerse al margen y evitar problemas a futuro. Te mudarás a un sitio para tu evolución.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de enero de 2022

Escorpio, sorpresas y reuniones favorables en el trabajo, próximo ascenso. Prepárate para estudiar. No cuentes nada tuyo y concéntrate por terminas un ciclo en tu vida. Evita las compras innecesarias, provee a tu familia de lo indispensable y organízate mejor, pronto todo pasará y vendrán mejores tiempos para ti y para tu familia.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de enero de 2022

Sagitario, la ayuda de una amistad en un asunto legal será pospuesta por estos días, no abandones el tema que pronto se resolverá. Si empiezas algo termínalo, debes ser cumplido. Revisa bien unos documentos que tienes que firmar, lee cada una de las líneas y asesórate mejor. Un reencuentro muy inesperado hará palpitar tu corazón fuertemente.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de enero de 2022

Capricornio, vigila bien tus bienes, puedes ser víctima de estafa. Una persona cercana que te dará buenas noticias. Te preocupas por la salud de un familiar, tranquilo pronto se restablecerá. Cuidado con una persona que está comprometida y te pretenderá, debes mantener los ojos abiertos para que no te engañen. No seas tan confiado.

Horóscopo hoy Acuario 30 de enero de 2022

Acuario, dinero que te soluciona un problema de deudas. Momento de progreso y evolución en todos los aspectos de tu vida. Sale el sol en tu camino. Compra de medicamentos que te ocupara parte del día. Extrañas a una persona, el amor siempre estará presente en tu corazón y el recuerdo será inolvidable. Cuida mejor tu salud.

Horóscopo hoy Piscis 30 de enero de 2022

Piscis, te enterarás de una traición, te dolerá. Debes aclarar las cosas y llegar a un acuerdo. Debes concientizar que las cosas no serán fáciles para ti, aunque parezcan difíciles siempre habrá ara ti una salida positiva. Ten calma. Reencuentro con personas que no veías hace tiempo. Contacto o caminos hacia sitios naturales.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

