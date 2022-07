Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 30 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de julio de 2022

Aries, una propuesta cambiará tu manera de proyectarte, tomate tu tiempo. Estarás tentado por una persona a emprender un negocio, ten cuidado ya que no es tan favorable como te lo cuenta. Debes controlar tu ansiedad. Vive tu vida a tu manera y no dejes que los demás te digan cómo vivirla. Aliméntate más sano para evitar enfermedades a futuro.

Horóscopo hoy Tauro 30 de julio de 2022

Tauro, tu esfuerzo por recobrar la energía a su máximo nivel ha sido intenso, pero no debes bajar aún la guardia, sigue trabajando con ahínco cada día. Aparta la duda de tu mente y no caigas en ideas fatalistas impulsadas por el temor, en este momento simplemente no tienen espacio en tu vida. Confía de ahora en adelante en tu instinto. Prepárate para todo lo bueno que está por llegar a tu mano. El amor tocara nuevamente tu corazón.

Horóscopo hoy Géminis 30 de julio de 2022

Géminis, mira siempre al futuro y observa más allá de lo que está a la vista, concretar los proyectos será el próximo paso. Estar de brazos caídos solo te llevará en una mala dirección, cuando sientas esa presión, simplemente avanza y aparta esa negatividad. Confía en tus capacidades, tu eres fuerte y un guerrero, todo estará bien, solo ten Fe y verás cambios.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de julio de 2022

Cáncer, el equilibrio se debe mantener en todo lo que hagas y no guiar tus decisiones solo por impulso y sin medir las consecuencias. Se vienen muy buenos momentos que podrás disfrutar. Saca la fuerza desde lo más profundo. Busca el éxito, aunque te sientas sin poder, recuerda que la fuerza interna es la clave. Buenas nuevas llegan que te harán sonreír sin duda.

Horóscopo hoy Leo 30 de julio de 2022

Leo, abre los ojos para observar con claridad las buenas opciones que ante ti se presentan. Muestra tu fuerza a través de la constancia y la tenacidad, todo lo lograras si te lo propones. Cuidado con una traición de una persona muy cercana, pon atención a las señales y no te dejes engañar. Estas comenzando cuna etapa de cambios, todo mejorará pronto.

Horóscopo hoy Virgo 30 de julio de 2022

Virgo, la prosperidad es tuya y nadie podrá arrebatarte la suerte que en tus manos se concentra. Cuidado con tentaciones, un nuevo negocio te van a proponer y no será confiable, presta más atención. Deberás saber decir NO a lo que no te conviene, no complazcas más a las personas. Piensa en ti primero, si tu estas bien todo estará bien.

Horóscopo hoy Libra 30 de julio de 2022

Libra, disfruta de buenos momentos, celebraciones, uniones importantes y reuniones que generen una gran oportunidad, de esas que no se pueden dejar pasar por dudarlo. Como un rayo de luz entrará la energía en ti para impulsarte a avanzar aún más de lo que te propongas. Los cambios se harán notar estos días, todo empieza a cobrar sentido.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de julio de 2022

Escorpio, sabrás cuando estés en el momento justo y en el sitio correcto para obtener una gran recompensa. Una deuda pendiente por pagar por fin podrás cumplir, administra tu economía. Tu palabra será escuchada y la victoria estará en tu poder, pero solo si decides avanzar en el camino correcto, con valor y fuerza. Reconciliación en puertas.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de julio de 2022

Sagitario, enfócate en lo laboral, a pesar de las distracciones encuentra el lugar perfecto para ti. Una puerta se abre para ti, todo pasa por algo y aprendiste en todo este tiempo, ahora valoras lo que tienes. Deja de asumir pensamientos que atraigan a tu ser malestar y confusión, mantén en orden tus emociones y ocúpate de fortalecerte.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de julio de 2022

Capricornio, la felicidad se hará presente en todos los ámbitos de tu vida, recibe esta bendición y agradece por todo lo que la vida te ofrece. Tu palabra es la abundancia. Tu estado fisco es óptimo y tu intuición te lleva a saber siempre más de lo que está a simple vista. Recibirás una gran sorpresa el día de hoy, una persona especial llenara tu corazón y te sentirás feliz.

Horóscopo hoy Acuario 30 de julio de 2022

Acuario, hay muchas situaciones que pudieran afectarte más de la cuenta, pero no debes contar con lo que no tienes, busca soluciones en tu interior. Una energía se acerca a ti de una manera positiva, es la energía del éxito, solo debes ser constante y aprovechar las oportunidades. Estarás en una encrucijada sin saber que hacer en el amor, piensa antes de decidir.

Horóscopo hoy Piscis 30 de julio de 2022

Piscis, prosperidad y abundancia están en camino a tu encuentro, concentra esa energía en tus ideas. N olvides que para tu familia tu eres la mejor herramienta, sin duda posees la capacidad de hacer todo lo que te propongas si te dispones a ello. El amor se hará presente en tu vida de una manera sublime, déjate amar, deja que te cuiden y te engrían.

