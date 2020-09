Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 30 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de setiembre de 2020

Aries, vas por la calle y una persona extraña te da un mensaje. Asunto con una llamada especial. No dejes que los demás ganen por tu trabajo. Conexiones. Se soluciona problema con un ser querido. Cuidado, abre bien los ojos en una reunión. El pasado no lo puedes cambiar, pero si puedes modificar el futuro.

Horóscopo hoy Tauro 30 de setiembre de 2020

Tauro, en el dinero la suerte está en tus manos, la riqueza económica viene a ti. No hay enemigo chiquito. Ten cuidado con quien te asocias. Realizarás remodelaciones en tu casa. Algo no está bien en tu entorno. En la salud hay algo que te deja secuelas, cuídate. Aportas un dinero para comprar algo para la casa.

Horóscopo hoy Géminis 30 de setiembre de 2020

Géminis, te enfrentas a una dificultad en donde sales airoso. Tendrás una conversación con un familiar y afinas detalles sobre documentos. En la salud tendrás agotamiento físico, descansa. Debes cuidarte de personas que te quieren hacer daño. Conversas con tus compañeros de trabajo, dejas a un lado las diferencias.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de setiembre de 2020

Cáncer, hay una persona que te ha estado llamando que no querrás atender. Visualizas ir a un sitio que sueñas, lucha ya que los sueños se cumplen. Pendiente de los niños. El pasado y tomarlo como experiencia positiva, no te ancles al dolor. Época de renacimiento y revitalización. Te sale un negocio o actividad extra.

Horóscopo hoy Leo 30 de setiembre de 2020

Leo, debes pasar la página y empezar un nuevo capítulo en tu vida. Te acercas a alguien que en el pasado fue muy importante para ti. Debes realizar una curación interior, empieza por el perdón. Dedicación a la belleza o a la imagen. Piensas una cosa y al otro día no, organízate. Preocupación por dinero para proyecto.

Horóscopo hoy Virgo 30 de setiembre de 2020

Virgo, te falta dinero para comenzar un proyecto. Busca nuevas inspiraciones y motivaciones para iniciar un ciclo nuevo. Te planteas liberarte de lo que no vale la pena, ya es hora. Te ofrecen un empleo. Practica la meditación. Resuelves un conflicto sentimental. Debes realizarte un tratamiento en los huesos.

Horóscopo hoy Libra 30 de setiembre de 2020

Libra, en el trabajo sientes que te han dado la espalda. Necesitas poner en orden muchas cosas con tu pareja. Hay gente falsa a tu alrededor, cuidado porque te llevarán un problema a tu casa. Te visitan de sorpresa en tu casa. Te quieres asociar con alguien y no te da buena vibra, déjate llevar por tu intuición.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de setiembre de 2020

Escorpio, celebración en casa, disfruta siempre y cuando te cuides. Cuidado con conversaciones de chismes. Pones en orden documentos. Pisa firme ya que el dinero no te alcanza. Pierdes un dinero por una mentira o engaño. Sientes que necesitas el apoyo de alguien para surgir, alguien te tenderá la mano. Cuida tu alimentación.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de setiembre de 2020

Sagitario, quieres asociarte alguien y emprender un negocio. Alguien te reclama sobre unos papeles, es mejor que pongas en orden tus cosas y evitar inconvenientes. Con la pareja habrá una lucha de caracteres y discrepancia de ideas. Pones en marcha tus estudios. Vas de compras y reacomodas tu casa. Ten cuidado con el estómago.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de setiembre de 2020

Capricornio, necesitas unirte más con tu pareja, el apoyo mutuo es oportuno. Persona con quien tuviste una discusión te pide disculpa. Comienzas a verle el fruto a tu sudor. Desequilibrio emocional que te causa inestabilidad. Deja la angustia y reconstruye tu vida. Ya es tiempo de que dejes el pasado atrás. Avanza.

Horóscopo hoy Acuario 30 de setiembre de 2020

Acuario, no hagas inversión con alguien que no te da buena espina. Buscas un dinero que te deben. Estarás con un dolor estomacal. Piensas que los demás no valoran lo que haces y eso te entristece. Contarás con alguien que realmente te apoya y serás agradecido. Sufrirás dolor en la espalda. En el dinero, cuídate de estafas.

Horóscopo hoy Piscis 30 de setiembre de 2020

Piscis, no dejes perder lo que tienes en tus manos, valora todo cuanto tienes. Eres una persona creativa e intuitiva y pondrás de tu parte para ser exitoso en los negocios. Sientes miedo por una noticia, de la noche a la mañana algo cambiará en tu vida. En el amor, ciertas dudas y preocupaciones te perturban.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio