Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 31 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de agosto de 2022

Aries, encuentra un momento para dedicarte a ordenar tu agenda. planes de un viaje cambian, no te desanimes en algún momento lo podrás hacer. Te contaran algo que te molesta, cálmate y piensa bien que vas a decir. Debes mover las energías en tu oficina o sitio de trabajo. Estarás pensando en hacer cambios en tu rutina. Te alquilan un lugar para poner tú negocito.

Horóscopo hoy Tauro 31 de agosto de 2022

Tauro, debes mantener la calma y tranquilidad no importante el momento que estes viviendo, si te alteras será peor. Asume tus responsabilidades en tu casa, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Te dan apoyos personas extranjeras para que puedas realizar un negocio. Concretas un dinero para invertir en un negocio. Nunca es tarde para comenzar de nuevo.

Horóscopo hoy Géminis 31 de agosto de 2022

Géminis, cambios favorables para un nuevo trabajo. Éxito, logras avances. Organízate bien y sal adelante toda ira bien, si te esfuerzas verás grandes resultados. Hoy las cosas se aclaran en el trabajo y en casa. no todo lo que brilla es oro, averigua bien antes de comenzar ese proyecto que tienes en mente. Dale una oportunidad a tu pareja, se feliz.

Horóscopo hoy Cáncer 31 de agosto de 2022

Cáncer, no creas lo que te dicen de otras personas, los comentarios serán inapropiados y te verás envuelto en un problema, puedes evitarlo. No discutas en una reunión. Nuevas oportunidades. Alguien del pasado que te busca, cuidado puede que tengas problemas. Pon en prácticas tus ideas y lucha por tus objetivos. Piensa en positivo siempre.

Horóscopo hoy Leo 31 de agosto de 2022

Leo, es momento de relajarse. Viaje por disfrute quedara pendiente por el momento, hasta que todo pase. Veras el cambio después de limpiezas espiritual con la ruda. Ten más cuidado en hacer tus cosas, piensa con tranquilidad lo que tienes que hacer. Cambia tu actitud ante jefe, controla tus impulsos y mide tus palabras.

Horóscopo hoy Virgo 31 de agosto de 2022

Virgo, date una oportunidad, la vida es muy corta. El amor llega a tu vida para hacerte recordar que todo tiene sentido si le pones fuerza y corazón. Debes terminar algo pendiente, que las cosas no se te acumulen ya que será más difícil después. Organizas muchos viajes para el futuro. Planes de cambio de empleo que se posponen por la situación actual.

Horóscopo hoy Libra 31 de agosto de 2022

Libra, hoy brillará el sol para ti. Recuperas la confianza en algo que te desanimaba. Viajarás, pero no sabes con quien ir. Tendrás contacto con personas influyentes para un nuevo empleo. No tengas miedo a nada, atrévete a vivir feliz y tranquilo. Cuidado con pérdida en casa de un objeto. Victoria en algo que haces luego de mucho esfuerzo.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de agosto de 2022

Escorpio, los caminos se aclaran para ti. Nuevos proyectos de trabajo se presentan para que escojas el más conveniente. Estarás en busca de un cambio. Estarás preocupado por un problema de tu familia respecto a la salud. Necesitas aclarar un asunto laboral con un compañero, mantén la serenidad y evita conflictos que afecten tu trabajo.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de agosto de 2022

Sagitario, es mejor decir la verdad, las mentiras tienen patas cortas. Adelante, si no arriesgas no sabrás que pudo pasar. Piensa bien las cosas antes de tomar una decisión, no te dejes llevar por nadie, has lo que tu conciencia te diga. Viajarás para solucionar problemas familiares. Te preocuparás por el buen funcionamiento de algo que está a tu cargo en tu trabajo.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de agosto de 2022

Capricornio, siempre será oportuno empezar de nuevo. Estudios que te ayuda a superarte y a aspirar un puesto mejor en el trabajo. No toleras perder tu libertad, expresa tu sentir ante cualquier situación incómoda que se te presente. Cumple con tus responsabilidades a la medida que puedas. Visitas un sitio de mucho verde, relájate te lo mereces.

Horóscopo hoy Acuario 31 de agosto de 2022

Acuario, nuevas oportunidades te sonríen en este día, deberás ser positivo y todo te saldrá como lo esperabas. la familia es el pilar fundamental, debes fortaleces esos lazos con amor, comprensión y ayudándose mutuamente. El amor te reclama tiempo, no todo es trabajo, también hay que dedicarse a esa persona especial, sé feliz.

Horóscopo hoy Piscis 31 de agosto de 2022

Piscis, las oportunidades de crear e iniciar un negocio propio vuelven a aparecer. Lo pediste y el universo te lo concede. Aprovecha al máximo estas nuevas oportunidades. Una persona del pasado, vuelve aparecer en tu vida. No te niegues a la felicidad. Pensarás comprarte un auto, ese préstamo te saldrá a tu favor. Piensa antes de decidir.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 29 de agosto al 4 de setiembre con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 29 de agosto al 4 de setiembre con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO