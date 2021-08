Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 31 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de agosto de 2021

Aries, deja a un lado los problemas que no afecten directamente en tu vida. Conoces a una persona muy positiva que llenará tu vida de mucha alegría. Debes culminar las reparaciones en casa. Toma las críticas de personas cercanas de la mejor manera y muy pronto lograrás tus objetivos. Tienes mucha fuerza de voluntad.

Horóscopo hoy Tauro 31 de agosto de 2021

Tauro, apártate de situación donde puedes salir mal parado, tienes que saber cuándo defenderte. Será buen momento para empezar una dieta. Intenta moderarte con las comidas, estos últimos días no has comido saludable. Unos cambios de look no vendrían mal, haz algo que te haga sentir diferente. Tranquilo todo pasará pronto.

Horóscopo hoy Géminis 31 de agosto de 2021

Géminis, aléjate de quienes puedan ser un obstáculo para tu progreso. Evita volcar toda tu energía en las reparaciones del hogar, no es un buen momento. Ejercítate y haz el deporte que tanto querías hacer. Hay una persona que te robará tu atención te hará olvidar los malos momentos. Hoy es el día de dar paz a la mente, trata de no estresarte

Horóscopo hoy Cáncer 31 de agosto de 2021

Cáncer, atento de las personas con las que se rodea, te van a engañar con un dinero. No permitas que el estrés se apodere de tus impulsos. Comienzan a abrirse los caminos con resultados positivos. Los errores del pasado te pasarán factura, analiza bien las cosas y realiza cambios. Un amor del pasado regresará a tu vida, nuevos comienzos.

Horóscopo hoy Leo 31 de agosto de 2021

Leo, una nueva oportunidad de trabajo se asoma a tu vida, aprovecha es nuevo comienzo. Esfuérzate más hasta que logres tus objetivos. Medita un poco, seguro encontraras la paz que tanto necesitas. Las discusiones te cerrarán las puertas al éxito. Lo negativo te generaran estrés y tensiones, evita más angustias.

Horóscopo hoy Virgo 31 de agosto de 2021

Virgo, dedica un tiempo del día para reflexionar sobre tu vida y los cambios que deberás realizar más adelante. Si hay reclamos en el trabajo, trata de comprender los puntos de vista de tus compañeros. Es una buena época para reformar tu vida personal. Reuniones familiares inesperadas a causa de una bendición.

Horóscopo hoy Libra 31 de agosto de 2021

Libra, aún tu ánimo es inestable; cuidado hoy con la falta de concentración. La familia te extraña, date un tiempo para realizar actividades con ellos. Debes controlar los cambios repentinos de personalidad que afecten tus relaciones. Una noticia sobre un viejo amor le da un nuevo sentido a tu vida. Relájate un poco y sal de tu rutina.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de agosto de 2021

Escorpio, en lo social te manejas muy bien, pero atento a medir sus opiniones o juicios sobre terceros. Surge una nueva oportunidad amorosa que cambia tu vida. En el trabajo son días difíciles, no dejes que afecte tu vida personal, desconecta. Llamar por teléfono a los parientes, te mantendrá cerca de ellos. Ten paciencia.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de agosto de 2021

Sagitario, toma las primeras horas del día para terminar los pendientes laborales Asume mejor las responsabilidades. Aprende nuevas cosas y alcanzarás rápidamente las metas. Un tema legal que has estado preocupando de hace un tiempo llega a su fin. Momento oportuno para que se obligue a buscar soluciones reales.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de agosto de 2021

Capricornio, apenas tengas claro el panorama laboral, trata de ir al grano. Los espacios serán la clave para fortalecer tu relación. Superas un tema del pasado que te ha mantenido nostálgico. La mayor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo. Deberás sentir empatía por un familiar que pasa por un difícil momento.

Horóscopo hoy Acuario 31 de agosto de 2021

Acuario, los problemas surgen día a día, no se gana nada escapando, debes afrontar. Procura no discutir con sus compañeros de trabajo. Hoy será un día verdaderamente intenso y acabará de la mejor manera. Te sentirás sin energía a causa de un daño que te hicieron. Es un buen día para sorprender a esa persona especial.

Horóscopo hoy Piscis 31 de agosto de 2021

Piscis, viene la inspiración para realizar algún negocio. Situaciones de papeles confusas te harán perder una fuerte suma de dinero. Engaños por parte de una mujer. Una persona que aun siente algo por ti buscará comunicarse contigo. No recurras a soluciones de último momento, la ansiedad no es buena consejera.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

