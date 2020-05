Consulta aquí el Horóscopo de hoy, domingo 31 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de mayo de 2020

Aries, cuidado con los errores que cometas, deberás aprender a reconocer cuando te equivoques, alguien puede que se queje por tu imprudencia. Recuerda, no actúes guiado por tus emociones, piensa bien las cosas antes de hacerlas, deja a un lado los miedos e inseguridades y demuestra quién eres realmente.

Horóscopo hoy Tauro 31 de mayo de 2020

Tauro, aprende a tener paciencia, no todo sale como piensas. Habrá cambios dentro de tu actividad económica que te traerá algunos percances y en consecuencia retrasos en el cumplimiento de metas u objetivos, tranquilo que lo estarás solucionando en el menor tiempo posible. Ten cuidado con lo que decretes.

Horóscopo hoy Géminis 31 de mayo de 2020

Géminis, se activará nuevamente tu trabajo, empezarás un nuevo ciclo y tendrás que organizar mejor tu tiempo. Deberás ordenar mejor tu economía, que necesitarás que te alcance el dinero hasta que te equilibres una vez más. Cambiarás tu rutina y mejorarán tus ingresos, pero poco a poco. Sé positivo.

Horóscopo hoy Cáncer 31 de mayo de 2020

Cáncer, descubrirás una nueva manera que te hará lograr la estabilidad que necesitas. Tendrás una entrevista de trabajo de manera virtual, demuestra seguridad y lograrás ese trabajo que tanto anhelas. Evita gastos innecesarios y no pierdas el tiempo en cosas sin importancia, deja ir lo que no funciona.

Horóscopo hoy Leo 31 de mayo de 2020

Leo, estarás con las emociones a flor de piel y te sentirás vulnerable. Un consejo llegará a ti, escúchalo, te servirá de mucho. Deja fluir las cosas y no critiques a los demás, no siempre tendrás la razón. Asume tu propia responsabilidad y no delegues tus tareas a otras personas. Afronta tus miedos.

Horóscopo hoy Virgo 31 de mayo de 2020

Virgo, tramitarás un préstamo para un nuevo emprendimiento. En el amor se activa nuevamente esa energía hermosa que está contigo. Pensarás en retomar tus estudios. Debes renovar tu energía, los cambios serán importante para ti en esta etapa. No hagas tantas cosas deja que los demás trabajen.

Horóscopo hoy Libra 31 de mayo de 2020

Libra, hay alguien que siempre está pendiente de ti, escucha sus concejos. En lo económico habrá cambios positivos. Firmarás papeles importantes. Trata que no te afecte el problema de los demás. Personas casadas o parejas que te buscan para un nuevo negocio. Se activa la energía de la prosperidad.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de mayo de 2020

Escorpio, deja que cada quien vea sus problemas y evitarás inconvenientes. Tendrás un percance con un vehículo. deberás hacer otras cosas que mejoren tus ingresos. Te cuidado con lo que firmes. Necesitarás a una persona que te ayude con el trabajo que deseas realizar, mira bien en quien confías.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de mayo de 2020

Sagitario, te sentirás irritado y molesto, evita discutir con la familia. Cuidado te traicionarán en el trabajo. Recibirás una llamada para informarte de algo que te preocupará. Si te quieres retirar de tu trabajo porque te sientes estancado, será mejor que esperes a que tengas algo seguro antes de tomar esa decisión.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de mayo de 2020

Capricornio, eres ordenado y metódico en tus gastos, estarás gastando más de lo que recibes, y eso te desequilibra un poco. Tu familia te pide que no grites, puedes controlarte ya que ellos no tienen la culpa de que tus cosas no te salgan como quieres. Tendrás problemas para cobrar un dinero que te deben.

Horóscopo hoy Acuario 31 de mayo de 2020

Acuario, nuevos acontecimientos en tu vida. Aclaras algo con una persona cercana. Experimentarás equilibrio emocional. Sentirás que estás en proceso de evolución. El amor te dará muchas alegrías y felicidad. Celebración a la distancia por el cumpleaños de un familiar y tratarás de hacerla sentir bien.

Horóscopo hoy Piscis 31 de mayo de 2020

Piscis, hay alguien muy cercano que necesita de tu apoyo, dale tu mano como siempre has sabido hacerlo sin que esto te perjudique. Tendrás la necesidad de buscar otros ingresos, algo paralelo a lo que vienes haciendo. Te sentirás fastidiado y aburrido, has alguna actividad que te relajes y distraiga.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio