Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 31 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de enero de 2021

Aries, conversarás con alguien para resolver un asunto relacionado con documentos o demandas, esto demorará un poco, pero se resolverá satisfactoriamente. Ganas un concurso o licitación de trabajo, ahora tendrás que organizarte mejor. Debes cooperar más en casa, sobre todo en estos días donde permanecerás en un solo lugar.

Horóscopo hoy Tauro 31 de enero de 2021

Tauro, tendrás breves aflicciones, no te entristezcas y planifícate mejor para lograr lo que tanto anhelas. Disfrutarás de algunas satisfacciones que te darán tus familiares. Contrólate y si te enfadas trata de distraerte un poco, espera que se te pase y luego conversa buscando la reconciliación. Sentirás que alguien te abandona.

Horóscopo hoy Géminis 31 de enero de 2021

Géminis, estás más intuitivo que nunca, presentirás cosas que han de ocurrir en tu vida en todo aspecto, préstale atención a ese sexto sentido y previene cosas innecesarias para ti. Busca la armonía en casa y deja las peleas atrás, debes avanzar y parte de ese crecimiento es controlar ciertas emociones negativas, sé feliz.

Horóscopo hoy Cáncer 31 de enero de 2021

Cáncer, evita las compras innecesarias, provee a tu familia de lo indispensable y organízate mejor, pronto todo pasará y vendrán mejores tiempos para ti y para tu familia. Cuidado con una persona que esta comprometida y te pretenderá, debes mantener los ojos abiertos para que no te engañen. Prepárate para estudiar.

Horóscopo hoy Leo 31 de enero de 2021

Leo, la ayuda de una amistad en un asunto legal será pospuesta por estos días, no abandones el tema que pronto se resolverá. Alguien se sinceriza contigo y te cuenta una verdad, aunque sientas que te duele deberás afrontar las cosas y buscarle una solución. Sientes que pierdes tu popularidad, no te desanimes eres especial y único.

Horóscopo hoy Virgo 31 de enero de 2021

Virgo, una amistad sincera te necesita ahora más que nunca, brinda tu apoyo hasta donde puedas y te lo agradecerán. Pensarás en empezar un negocio de manera independiente con los pocos recursos que te quedan, piensa bien que hacer y cómo desarrollarlo, confía en tus talentos. Ayudas a una amistad a salir de un problema.

Horóscopo hoy Libra 31 de enero de 2021

Libra, planificas como integrar en un grupo político, debes ver bien si te conviene y que beneficios te trae. Alguien vigila tus pasos, cuidado con compartir tus datos en internet, estarás propenso a estafas o engaños, no seas confiado. Familiar delicado de salud necesita de tu ayuda, juntos podrán apoyarlo en lo que necesite.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de enero de 2021

Escorpio, revisa bien unos documentos que tienes que firmar, lee cada una de las líneas y asesórate mejor. Las cosas que están pasando te tienen preocupado, pero deberás concentrar esa energía para solucionar tus problemas, no pierdas el tiempo en cosas innecesarias. Un hijo necesita de un consejo y orientación.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de enero de 2021

Sagitario, te enteras de cosas que te desconcertarán, tranquilo tu pon de tu parte ante situaciones difíciles y no te preocupes si las demás personas no hacen nada, lo importante es lo que tu hagas y como te esfuerces. Estarás muy sensible y presentirás cosas que han de ocurrir. Cuida tu salud ya que estarás con malestares.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de enero de 2021

Capricornio, evita problemas, tendrás un inconveniente con la autoridad, no desobedezcas y cuídate más. No rompas las reglas porque tendrán consecuencias. Recibes un mensaje de WhatsApp importante que deberás atender. Sientes una pesadez en la espalda, deberás bañarte con sal marina para descargarte. Haz meditación.

Horóscopo hoy Acuario 31 de enero de 2021

Acuario, estás en un proceso de separación con la persona que te ha acompañado durante los últimos tiempos, será difícil, pero necesitas estar solo para reordenarte, siempre habrá momentos para una nueva oportunidad. Cuídate de la salud, estarás propenso a enfermarte. En la unión esta la fuerza, tu familia te necesita.

Horóscopo hoy Piscis 31 de enero de 2021

Piscis, preocupación por el trabajo, se quedará sin actividad unos días, pero pronto volverás a comenzar y con mayor éxito. En tus sueños tendrás revelaciones de cosas que han de ocurrir, apunta todo para que puedas recordarlo y estar prevenido. Regresa alguien a tu vida, debes medir bien las cosas y conversar, sé feliz.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio