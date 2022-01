Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 31 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de enero de 2022

Aries, te sentirás realizado y encontrarás el lado positivo de todas las cosas. Hoy te invadirá la necesidad de sentirte acompañado de tu pareja y buscarás regresar a tu hogar lo antes posible. Analizas una propuesta que te hacen, tomate tu tiempo. No esperes mucho de una persona que ya tiene muchas responsabilidades.

Horóscopo hoy Tauro 31 de enero de 2022

Tauro, tendrás breves aflicciones, no te entristezcas y planifícate mejor para lograr lo que tanto anhelas. Ganas un concurso o licitación de trabajo, ahora tendrás que organizarte mejor. Planificas un encuentro especial con alguien que no veías hace tiempo. Estaciona bien tu vehículo, cuidado con papeletas.

Horóscopo hoy Géminis 31 de enero de 2022

Géminis, día lleno de satisfacciones laborales. Evita altercados con vecinos, tratarán de provocarte. Tu pareja es inteligente y comprenderá tu estado emocional, conversa y escucha su opinión. Tu entusiasmo y positivismo te permitirán salir del mal momento laboral que estás atravesando. Sé paciente que todo mejorará con el tiempo.

Horóscopo hoy Cáncer 31 de enero de 2022

Cáncer, eres creativo y es hora que pongas en práctica todo lo que sabes, valdrá la pena el esfuerzo y la dedicación. Aléjate de personas de malas energías y negativas. Sentirás que alguien te abandona, pero recuerda que las cosas pasan por algo y pronto lo entenderás. No dejes a la mitad las cosas termínalas. No discutas con extraños.

Horóscopo hoy Leo 31 de enero de 2022

Leo, las cosas no han salido como deseabas en tu trabajo, retoma el tema y mejora tus estrategias. Aceptar con generosidad lo que las personas te dan. Ten paciencia, lograrás lo que deseas y por lo que tanto trabajas. Venta de vivienda o terreno se dificulta concretarse, deberás esperar un poco más. Alguien cercano necesita de ti.

Horóscopo hoy Virgo 31 de enero de 2022

Virgo, contrólate y si te enfadas trata de distraerte un poco, espera que se te pase y luego conversa buscando la reconciliación. Aléjate de personas negativas, y más si sus opiniones no te suman. Lo que no te gusta aléjate. Acuérdate de ser más productivo. Pídele a san miguel para tu protección. Cuídate de salidas nocturnas.

Horóscopo hoy Libra 31 de enero de 2022

Libra, un tema con dinero por cobrar te preocupará, por más esfuerzos que hagas se hace difícil. Estarás en espera de una respuesta importante de trabajo, no desesperes pronto la obtendrás. Finalizas el día con mucha energía derivada del centro de tu ser. Disfrutarás de algunas satisfacciones que te darán tus familiares.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de enero de 2022

Escorpio, las cosas que están pasando te tienen preocupado, pero deberás concentrar esa energía para solucionar tus problemas, no pierdas el tiempo en cosas innecesarias. Te ocuparás de una persona mayor que se encuentra delicada de salud, guarda calma y ten fe. El amor toca nuevamente a tu corazón, sé feliz esta vez.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de enero de 2022

Sagitario, esperas una nueva oportunidad en lo laboral. Sale el sol nuevamente en tu camino, deja de ser negativo y comienza a pensar en el porvenir. Ten calma, el tiempo te dirá toda la verdad de las cosas. Amigo que te busca para aclarar un tema relacionado a un trabajo. Controla tus miedos y ve adelante. Deberás aprender a escucha consejos de los demás.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de enero de 2022

Capricornio, propuesta que se consolida y te llena de satisfacción. Lentitud que se supera, todo saldrá bien. No te quedes detenido esperando que todo se dé por sí solo, debes esforzarte más. Controla las emociones, aunque te sientas irritado toma aire y empieza de nuevo. Sé positivo, pon de tu parte, todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Acuario 31 de enero de 2022

Acuario, caminos que se abren para un viaje, el trabajo aumenta en estos días, trata de ahorrar. Asistes a un lugar con música, ten cuidado aun no es tiempo de celebrar abiertamente. No permitas equivocarte como en el pasado, ya no puedes repetir lo mismo. Aumento de atractivo, tu autoestima estará fortalecida.

Horóscopo hoy Piscis 31 de enero de 2022

Piscis, alguien cercano te busca y te da buenas noticias acerca de un trabajo. Aprovecha la buena fortuna. Debes alejar de ti las cosas que te molestan, no guardes emociones que pueden hacerte daño. Alegrías y agradecimiento por nuevas amistades a tu lado que te dan la mano. Agotamiento que te pasa la factura, cuida más tu salud.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

