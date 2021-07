Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 31 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de julio de 2021

Aries, deja de escapar de las responsabilidades que tienes, postergar no es una opción. Un negocio relacionado comienza a dar frutos. Debes tener cuidado con las palabras que utilices para expresar tus emociones. Momentos familiares te llenarán de alegría y aliviarán las tensiones. Te invitan a una reunión que deberás rechazar por precaución.

Horóscopo hoy Tauro 31 de julio de 2021

Tauro, tendrás una reunión importante de trabajo, mantén la calma ante todos los problemas que se suscitarán. Revisas documentos importantes. Vives una experiencia espiritual. tendrás dolores de cabeza. Te depositan un dinero, adminístrate bien. Rompes una sociedad para tu tranquilidad. Conocerás a alguien. Firmas un documento importante.

Horóscopo hoy Géminis 31 de julio de 2021

Géminis, recibes un dinero que no has estado esperando y ayuda a solventar deudas. Avances y celebraciones por el cumplimiento de un proyecto. La vida te dará una fuerte lección amorosa que te servirá de por vida. El amor debe ser equilibrado, no aceptes menos de lo que mereces. Lucha por lo que más quieras, no desmayes ni te dejes vencer.

Horóscopo hoy Cáncer 31 de julio de 2021

Cáncer, por más que algo te moleste no pierdas la postura. Se resolverá una situación con tu familia. Tendrás dolencia en las piernas. Te mantienes con lo poco que tienes, trabaja más para ganar mejor. Estarás con celos con tu pareja. Una persona adulta está enferma y estarás al pendiente de todo el proceso. Deberás ayudar a una persona en el ámbito profesional.

Horóscopo hoy Leo 31 de julio de 2021

Leo, logras concretar un negocio que había estado parado. Recibes una sorpresa de un familiar que se encuentra en el extranjero. Realiza cambios en tu hogar, mueve la posición de las cosas para limpiar las energías. Una persona se arrepiente de algo que te ha hecho en un pasado. Ten la certeza que lograrás aquello por lo que estás luchando.

Horóscopo hoy Virgo 31 de julio de 2021

Virgo, vas a resolver una situación con tu familia, no pierdas la fe y sigue luchando por ellos. Firmas un contrato. Comenzarás una sociedad muy positiva. Una persona te ayuda a salir adelante, escucha sus consejos. Tu pareja necesita una respuesta, refuerza tus lazos amorosos y la confianza, deja los celos. Cierra un negocio que te genera muchas ganancias.

Horóscopo hoy Libra 31 de julio de 2021

Libra, no dejes que la ansiedad te haga gastar más de la cuenta, ten orden en tus finanzas. Deberás buscar ayuda espiritual para sacar todas esas malas energías que tienes actualmente. Un amigo se convierte en el principal apoyo en momentos difíciles. Tendrás que tomar una decisión entre dos personas sobre una relación.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de julio de 2021

Escorpio, tienes una misión muy importante, levantarte con fuerzas y entusiasmo cada vez que caigas. Firmas un documento, ponle ganas. Arreglas cosas en tu casa, es importante para mover las energías. Oportunidad de negocio llega, pero deberás pensarlo bien. Comienzas a independizarte. Viaje de disfrute. Un familiar te pedirá ayuda para un negocio.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de julio de 2021

Sagitario, se concreta una reunión de negocios que será favorable para ti. Debes tener cuidado con las inversiones que hagas relacionadas con socios. Una persona te devuelve un favor que tenía pendiente. Le expresarás tus sentimientos a una persona que te gusta. Utiliza medicina natural para controlar los nervios.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de julio de 2021

Capricornio, superas una crisis, todo con calma se arreglará. Poco a poco evolucionarás. Te mudas de casa, el cambio es positivo. Después de la tormenta llega la calma. Cuidado con el hígado. Alguien te hace pasar un mal momento, calma que se aclarará. Eres una persona trabajadora y otros lo valorarán. Éxitos en todos tus proyectos.

Horóscopo hoy Acuario 31 de julio de 2021

Acuario, vivirás una experiencia con una persona, pero solo será temporal. Sale el sol para ti, se concreta la firma de un contrato. Logras activar tus habilidades de seducción para ganar el corazón de una persona. Escucha a una persona que busca perjudicarte personal y socialmente. Mantén el orden en tu hogar para que nada se salga de control.

Horóscopo hoy Piscis 31 de julio de 2021

Piscis, pasas por momentos difíciles, sientes que el mundo se te viene encima, mantén la calma y no pierdas las fuerzas. Sentirás dolor en el pecho producto del estrés y preocupaciones, debes de calmarte. Alguien se quiere asociar contigo, medítalo bien. Piensa bien antes de tomar una decisión. No te lamentes tanto.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio