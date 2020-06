Consulta aquí el Horóscopo de hoy, jueves 4 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de junio de 2020

Aries, eres una persona muy sociable y preocupada por los demás, no importa que tus amigos no te llamen, lo más importante es estar al lado de tus seres queridos y familia, en ellos puedes confiar. No permitas que personas extrañas te quiten tu dinero que tanto esfuerzo te costó ganártelo. Sé prudente.

Horóscopo hoy Tauro 4 de junio de 2020

Tauro, estarás muy nervioso y perderás la visión de las cosas, no dejes pasar las oportunidades. Sé feliz, no te distraigas en cosas que no valen la pena y que no te traen nada productivo. Sale el sol después de la tormenta todo pasa y luego verás otra cosa. Sentirás atracción por alguien recién conocido.

Horóscopo hoy Géminis 4 de junio de 2020

Géminis, te sientes represado, sin salida alguna. No pierdas las fuerzas para seguir adelante, recuerda que todo pasa y no dura para siempre. Te recuperas de un malestar en la salud. Recoges lo que sembraste y si fue bueno eso mismo te darán. Alegrías por nuevas oportunidades a pesar de las dificultades.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de junio de 2020

Cáncer, cuidado con alergias. Delegas una responsabilidad a una persona y no da la talla en la tarea asignada, cambia la estrategia y dale una nueva oportunidad, verás que funcionará. No será conveniente que discutas con nadie, es preferible conversar y no alterarte porque te hace mal y no solucionas nada.

Horóscopo hoy Leo 4 de junio de 2020

Leo, te verás envuelto en chismes, cuidado mantente lejos. Debes resguardarte en las emociones, tus sentimientos estarán a flor de piel, pero deberás esperar a que llegue esa persona especial. Tendrás tranquilidad ante los cambios y las nuevas acciones que deberás hacer. Muchas personas en tu entorno.

Horóscopo hoy Virgo 4 de junio de 2020

Virgo, puedes evitar los problemas y conflictos con tu pareja actual. Cuida tus palabras y procura no salir de tus casillas. Te dan una noticia que te entristecerá un poco, tranquilo todo pasará. Cuídate de los enemigos. Algo que tarda en llegar por fin lo tendrás en tus manos. Escucha un poco de música.

Horóscopo hoy Libra 4 de junio de 2020

Libra, harás cambios en tu vida que serán muy positivos, bota todo lo que esté roto en casa, regala lo que no uses y renueva tu ropa. Cuídate de una persona que quiere ejercer poder sobre ti, conversa y no dejes de hacer lo que te gusta. Ten cuidado no hagas nada apresurada, ve bien las cosas, estúdialo.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de junio de 2020

Escorpio, tendrás que realizar gastos escolares. Preocupación por tu hijo que no estudia, lo ves distraído y deberás prestarle más atención. Cuida tu salud, observa tu alimentación, baja el consumo de grasas, estarás pendiente con el colesterol. Noticia de dinero que esperas, pronto se hará efectivo. Adminístrate.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de junio de 2020

Sagitario, te invitarán, de manera virtual, a integrar un grupo espiritual, la fe es importante y te fortalece. Hoy más que nunca la necesitas. El refugio espiritual te hará sentir mejor. Tendrás tristeza por una desilusión de alguien que te traiciona. Aprende a perdonar y a soltar, libérate de ataduras.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de junio de 2020

Capricornio, alguien apasionado te llama, ten cuidado y no te dejes engañar, solo quiere pasar el tiempo. Debes hacer cambios obligatorios en tu casa, el espacio es reducido y tienes muchas cosas que ya no usas. Puedes vender por Internet algunas cosas y usar el dinero para salir de algunas cuentas pendientes.

Horóscopo hoy Acuario 4 de junio de 2020

Acuario, molestia por un local o vivienda, te deben y no sabes qué hacer, deberás tener paciencia ya que ese problema aún no se resolverá. Cambio en lo económico, estás entrando en la desesperación. Debes pensar y proyectarte en un negocio que te dé tranquilidad, algo independiente. Nuevos acuerdos.

Horóscopo hoy Piscis 4 de junio de 2020

Piscis, deja de renegar ya que las cosas no te saldrán bien. El sacrificio que haces será recompensado. No permitas que otros destruyan por celos o envidia a otras personas. No puedes crear problemas en el entorno, menos con tu familia, ten calma y piensa en su porvenir. Supérate por ti, no por los demás

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio