Horóscopo de hoy 4 de setiembre de 2019: Averigua qué te deparan los astros según tu signo

Aries (21 marzo-21 abril)

Un gran triunfo está destinado para ti en un evento que estás por realizar. Reunión con grandes amigos del pasado. Éxitos.

Tauro (22 abril-21 mayo)

Firmarás un contrato favorable a todas luces. Saldrás del problema judicial en el que te encuentras de forma positiva. Debes guardar dinero para el futuro.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Aquella persona que habló mal sobre un dinero enfrenta un problema fuerte de salud con el corazón. Serás testigo de su fracaso y su sufrimiento. Tu karma es castigador.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Una reunión familiar ante esa muerte súbita necesita de fortaleza. Es momento de aclarar las ideas sin interferencias. Sé equitativo en las reparticiones.

Leo (23 julio-22 agosto)

Trata de ejecutar lo que sea necesario con rapidez y prudencia para alcanzar el éxito deseado, de no ser así se avecina un gran fracaso.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Cuidado con la ruina que quieren conspirar algunas personas contra ti por hechos que se dieron en el pasado. Ten prudencia y evita las decisiones apresuradas.

Libra (24 septiembre-23 octubre)

El tiempo de acabó y los cambios se tienen que dar. Deja a un lado esa ostentación que solamente te traerá pobreza y enfermedades. Alguien te está buscando.

Escorpio (24 octubre-22 noviembre)

Si quieres lograr el éxito es necesario que luches exhaustivamente. Saldrás con un resultado positivo del proceso legal. Triunfo del amor.

Sagitario (23 noviembre-21 diciembre)

Es necesario que presentes esos documentos para que consigas ese contrato. Ganarás dinero junto con tu gran amor. Ten cuidado con esos dolores.

Capricornio (22 diciembre-20 enero)

Fuiste tan indolente en el momento de tus triunfos que ahora no puedes reclamar a los demás su indiferencia. Aprovecha tu inteligencia.

Acuario (21 enero-20 febrero)

Naciste para triunfar y para ser un gran guerrero de vida, cuida tu salud ya que muchos esperan por ti. Una persona declara su amor.

Piscis (21 febrero-20 marzo)

El tiempo se acabó y no hiciste nada. Después te quejas que no tienes dinero. No olvides que tienes gran facilidad para pedirle ayuda a todos.