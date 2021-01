Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 4 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de enero de 2021

Aries, quieres estabilidad, necesitas tranquilidad y armonía. Necesitas tener nuevas experiencias en tu vida con respecto al amor, es algo que te inquieta, has todo con calma para que no te equivoques. El mundo no está en tus manos, deberás adaptarte a las circunstancias. No dejes las cosas a la mitad. Saldrás de deudas.

Horóscopo hoy Tauro 4 de enero de 2021

Tauro, tienes que arreglar tus cosas pendientes, tienes que acomodar tu casa y tu vida personal, ya es tiempo. Recibirás un mensaje que te sorprenderá y deberás resolverlo inmediatamente. Hay una pequeña inestabilidad en tu vida. deberás resolverlo pronto antes que sea demasiado tarde. Te haces un examen médico.

Horóscopo hoy Géminis 4 de enero de 2021

Géminis, pon en marcha otras ideas con las mismas ganas y con el mismo entusiasmo y veras que lo lograras. Ten paciencia y se constante. Inicias estudios que estaban detenidos. Inicias un nuevo proyecto. Respeta las decisiones o forma de pensar de tus compañeros de trabajo. Estás gastando energías. Baja a tu carácter, cálmate.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de enero de 2021

Cáncer, vas a saber la noticia de una persona que llega a tu casa. Sientes que el tiempo que note alcanza, tendrás que madrugar para hacer todo lo pendientes. Tranquilo, sale el sol después de esta tormenta. Estás ligando el dinero con el amor, te traerá grandes problemas. Cuidado con infecciones urinarias.

Horóscopo hoy Leo 4 de enero de 2021

Leo, estás luchando por algo que es tuyo, no quieres que nadie te lo quite. A veces crees perder el tiempo cuando no llegas a tus objetivos, confía en ti mismo sin perder el ánimo. Tu palabra clave es el logro, pero para llegar a el deberás pasar por muchas pruebas. Tienes un cambio a la vista, has las cosas bien esta vez.

Horóscopo hoy Virgo 4 de enero de 2021

Virgo, no vas a permitir que nadie se meta en tu vida. Cuidado con personas que quieran perjudicarte, deberás evitarlas. Enemigos al asecho. A veces sientes que en esta lucha estas solo, mira bien a tu alrededor, tendrás muestras de solidaridad de personas que no te imaginas. Ordenarás cosas de papeles de tu casa.

Horóscopo hoy Libra 4 de enero de 2021

Libra, estás como en el aire. No estás poniendo un orden en tu vida. Algo en la vida espiritual que debes atender, ora y alimenta tu fe. Cuidado con lo que haces. Sentirás estrés y cansancio, aliméntate mejor y descansa. Ponte más activo en lo que quieres realizar. Te llegan ofertas nuevas, aprovéchalas.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de enero de 2021

Escorpio, hay cosas que le estás dando más prioridad y no a las que realmente las necesitan, por eso vienen los problemas. Agradece por todo lo que tienes ahora y pide con fervor lo que deseas para ti y tu familia. En la parte de la salud cirugía. Tendrás un mejor bienestar económico. Brillas por tus talentos. Ten fe.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de enero de 2021

Sagitario, en la parte económica, te llega dinero, pero debes cuidarlo puede que se convierte en sal y agua. Trata en lo posible ahorrar. Estarás recibiendo bendiciones, se activa todo lo económico y sentimental, adelante avanza, recuerda que la vida es una sola. Se persistente, podrás lograr muchas cosas si te lo propones.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de enero de 2021

Capricornio, en la parte laboral vas a realizar una petición. Te quieren tomar en cuenta para un proyecto para una parte laboral. Ser paciente no es tu mejor virtud, pero date cuenta que de lo aprendido saldrán buenas cosas. Eres persistente y podrás alcanzar más cosas de las que te imaginas. Una noticia que recibes te alegra.

Horóscopo hoy Acuario 4 de enero de 2021

Acuario, en el amor se pierde la posición dentro de la relación. Te olvidas de las cosas más importantes en tu vida y le das valor a las cosas externas. Cuidado con lo que dices. Un nuevo amor te inquietará. Nuevas ideas profesionales afloran dentro de ti, aprovecha este momento. No dudes, podrás lograr lo que te propones.

Horóscopo hoy Piscis 4 de enero de 2021

Piscis, un asunto legal, cuídate de un proceso respiratorio complicado, una discusión, un malentendido, una rivalidad, hazle caso a tu sexto sentido. No permitas que nadie interfiera en tu camino para lograr tus metas. Cuidado con las decisiones apresuradas. Tendrás que volver a discutir algo que ya estaba hablado y decidido.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio