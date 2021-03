Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 4 de marzo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de marzo de 2021

Aries, cálmate ya que puedes lastimar a las personas que están a tu lado. Medita hasta que te sientas mejor. Enséñale a los chicos de la casa el respeto. Amplia tu mente y analiza que es lo mejor para ti y para tu familia. Busca el cambio en lo económico y anímate a ir por más. Encuentros con personas del pasado.

Horóscopo hoy Tauro 4 de marzo 2021

Tauro, te preparas para estudiar, además de poner un negocio independiente que te ayude a que tu economía mejore, hazlo y no dudes. Cree en ti. Te sentirás feliz por familiar que llega luego de estar delicado de salud. Estarás tranquilo y satisfecho porque verás el resultado de tu gran esfuerzo. Ten calma.

Horóscopo hoy Géminis 4 de marzo de 2021

Géminis, una nueva sociedad con grandes proyectos. Algunas personas te juzgan mal, no te preocupes que hasta que te conozca bien no tendrá una idea clara de ti, veras como más adelante te buscarán para pedirte ayuda. Cuídate de no caer en el pesimismo y de no poder confiar más en nadie cercano, reanímate.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de marzo de 2021

Cáncer, lo que luce estancado o los negocios que no avanzan, todo se ordenará nuevamente. Cuidado con lo que dejas de hacer en tu trabajo, se te acumulará y te traerá retrasos, organízate mejor. Llegan buenas energías para ti con alegrías. Deberás tomar decisiones para la tranquilidad de tu vida y de los tuyos.

Horóscopo hoy Leo 4 de marzo de 2021

Leo, son tiempos difíciles, convierte lo malo en cosas buenas para tu vida, todo esto es un aprendizaje que te está haciendo cambiar para bien. Te recuperas de un desamor. En la salud, presentarás malestar estomacal. Tu pareja tendrá reacciones que no comprendes, deben conversar y todo podrá mejorar.

Horóscopo hoy Virgo 4 de marzo de 2021

Virgo, inicio de un nuevo negocio o proyecto que debes impulsar con entusiasmo. Reunión con un grupo especial, siempre con cuidado. Nunca estarás solo, siempre habrá alguien a tu lado dándote fuerzas. Nuevos momentos emotivos te unen a una amistad, socio o pareja. Recibes una sorpresa agradable.

Horóscopo hoy Libra 4 de marzo de 2021

Libra, cambios que debes hacer por presión en el trabajo. Deberán estar listos para encontrar el tesoro al final del arcoíris, todo depende de cómo trabajen en equipo. Organizas todo lo que tienes que hacer. Hay cosas que no dirás para no perjudicar a un ser querido o compañero de trabajo. Deja fluir las cosas.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de marzo de 2021

Escorpio, te enteras por fin de lo que pasa en tu trabajo, tendrás que aclarar las cosas. Si sientes que estas muy sensible últimamente, deberás de relajarte y distraerte un poco, ya que te está afectando. Trata de calmarte para no ahuyentar a quien se preocupan por ti. Controla tu carácter. Debes cuidar tu salud.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de marzo de 2021

Sagitario, estarás de compras y querrás regalarle algo a alguien que te importa. En estos momentos necesitas el concejo de alguien, no te cierres en ti mismo. Pronto todo lo malo pasara, ten ee. Buen augurio para ti, después de haber analizado propuesta, ya es hora de decidir. De los problemas también se aprende.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de marzo de 2021

Capricornio, es tiempo de analizar si en lo que estás trabajando te conviene, puede que se te presenten nuevas oportunidades. Haz una rutina de ejercicio físico, los resultados que tendrás serán muy buenos para ti. Siempre estas feliz a pesar de la situación, mostrando el lado más optimista que te caracteriza. Sé feliz.

Horóscopo hoy Acuario 4 de marzo de 2021

Acuario, tendrás que hacer varios cambios y adaptarte a nuevas estrategias para un mayor rendimiento en lo laboral. Aparta de ti todas esas emociones negativas que no te ayudan a estar tranquilo. Vuelves a tener fuerza de voluntad, conseguirás los objetivos que te habías planteado. Compartirás tus triunfos con la familia.

Horóscopo hoy Piscis 4 de marzo de 2021

Piscis, para ti lo más importante es crecer, pero te cuesta hacerlo en esta situación complicada en la que estas. Sigue trabajando duro y no te rindas fácilmente. Una persona tratara de desanimarte, no hagas caso y avanza. No puedes huir de la realidad escondiendo tus problemas a los demás. Sé fuerte.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio