Consulta aquí el Horóscopo de hoy, domingo 5 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de julio de 2020

Aries, verás un camino de esperanza donde dejarás atrás situaciones que hasta ahora te quitaban el sueño. Evita en decir “no estoy bien”, esto atraerá a ti situaciones lamentables en el futuro. Cárgate de positivismo y piensa que todo esto pasará en algún momento. Tu palabra clave es la firmeza.

Horóscopo hoy Tauro 5 de julio de 2020

Tauro, debes de procurar superar aquellas cosas que hasta ahora no has podido y están ocultas en tu interior, sácalas a luz para que sean sanadas de una vez por todas y no retrocedas. Un nuevo camino se abre, logrando un equilibrio mental y la liberación de tus emociones. Tu palabra clave es la armonía.

Horóscopo hoy Géminis 5 de julio de 2020

Géminis, llegas a la conclusión de que debes de acelerar los planes que ya tenías. Tienes tu aura preparada para recibir lo que mereces por tu gran esfuerzo y dedicación. Diversas emociones, entre alegrías e incertidumbres, despiertan en ti la fuerza para llegar a la meta. Tu palabra clave es la proyección.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de julio de 2020

Cáncer, una situación especial te exigirá demostrar que tienes control sobre tus emociones, una persona cercana te servirá de gran ayuda, sus concejos te serán importantes. No te opongas a los cambios que han de venir para ti, evalúa cada situación y comienza sin ningún temor. Tu palabra clave es el triunfo.

Horóscopo hoy Leo 5 de julio de 2020

Leo, ahora es tiempo de actuar con firmeza, sin dudas ni temores. Sabes que tienes delante de ti un reto grande que lograr, pero tu habilidad te hará llegar a la meta final. Tendrás un brillo especial que te llevará al éxito que tanto deseas, no pierdas esta oportunidad. Tu palabra clave es prosperidad.

Horóscopo hoy Virgo 5 de julio de 2020

Virgo, las diferentes experiencias y pruebas que te da la vida no son hechas para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir el poder que hay dentro de ti. Inicias un nuevo proyecto para salir a flote, deberás innovar y poner en orden algunas cosas para que todo salga bien. Tu palabra clave es la familia.

Horóscopo hoy Libra 5 de julio de 2020

Libra, tendrás que enfrentar los problemas y buscar una alternativa para solucionarlos, ya que te estás cargando con muchas cosas y sientes que ya no puedes más. Llegarás a acuerdos económicos para resolver algunos asuntos, con paciencia todo se arreglará. Tu palabra clave es la transformación.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de julio de 2020

Escorpio, deberás aprender a manejar situaciones delicadas con cuidado y, aunque te parezca injusto, tendrás que ser flexible. Se abren puertas para mejorar tu economía, cierras un ciclo muy complicado, comienzas con buen pie algo esperanzador. Reuniones familiares agradables. Tu palabra clave es la flexibilidad.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de julio de 2020

Sagitario, tendrás que recargarte de energía positiva para equilibrar algo que consideras que no está funcionando. Necesitarás hacer cambios importantes para que las cosas que estaban estancadas comiencen a fluir. Lo que no puedas solucionar, suéltalo. Visitarás al odontólogo. Tu palabra clave es la astucia.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de julio de 2020

Capricornio, es hora de romper el molde convencional y atreverse a abrir nuevas alternativas para lograr los resultados deseados, sal de la rutina que te está estancando más. Realizarás reparaciones en casa. Si está a tu alcance ayudarás a quien te lo pida, recibirás bendiciones. Tu palabra clave es la bondad.

Horóscopo hoy Acuario 5 de julio de 2020

Acuario, muchas cosas que haces al mismo tiempo te llevarán al estrés, es hora de organizarte mejor. Te sentirás con mucha energía y necesitarás compartir tus experiencias. Cuida tu salud, tendrás malestar en la vista, es bueno descansar y luego seguir con tus actividades. Tu palabra clave es equilibrio.

Horóscopo hoy Piscis 5 de julio de 2020

Piscis, estarás poniendo todas tus cosas al día y organizando lo pendiente. Evita tener enfrentamiento con una persona de autoridad. Te estarán dando un dinero, piensa bien en que lo quieres invertir. Quieres crecer en lo económico y este momento es el correcto para hacerlo. Tu palabra clave es el éxito.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio