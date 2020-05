Consulta aquí el Horóscopo de hoy, martes 5 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de mayo de 2020

Tienes que estar siempre en actividad, el encierro te estresa. Distintas ideas rodean tu cabeza, analiza cada una de ellas, toma la más sencilla y realízala. Necesitarás la ayuda de alguna amistad para hacerlo, piensa bien con quien para que todo salga bien. Ve despacio y con calma, no te precipites.

Horóscopo hoy Tauro 5 de mayo de 2020

Pensarás hacer un cambio o mudarte apenas puedas, necesitas sentirte seguro y abrir la posibilidad de adquirir algo propio. Llegará ese día, pero debes de saber esperar, mientras tanto planifícate mejor para que todo te salga bien. Tendrás una nueva amistad alguien especial que alegrará tu vida.

Horóscopo hoy Geminis 5 de mayo de 2020

Tendrás la influencia de una persona que te ayudará a resolver un asunto con sabiduría. Con tu buen humor llevarás alegría y felicidad a cada una de las personas que converses hoy por redes y te sentirás motivado y seguro de ti mismo. Un buen libro te ayudará a conciliar mejor el sueño.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de mayo de 2020

Ya es hora que te sientas mejor, que dejes la tristeza atrás, purifica y libérate de esas emociones negativas. Llénate de momentos agradables, una buena conversación con una amistad o cantar canciones alegres es una buena terapia. Tendrás una buena noticia que emocionará tu alma, ten fe no la pierdas.

Horóscopo hoy Leo 5 de mayo de 2020

Debes de cooperar más en casa, esto te tiene fastidiado ya que las personas se quejan de tu falta de interés por hacer las cosas. No te dejes abatir por los problemas y levanta ese ánimo y comienza hacer cambios en tu vida, ordena y limpia tu habitación y colabora más eso te hará sentir mejor.

Horóscopo hoy Virgo 5 de abril de 2020

Estás indeciso, no sabes cómo actuar ante una situación en especial, hazlo con madurez y si te das cuenta que lo quieres hacerte convence es mejor que no inviertas, no arriesgues si no estás seguro. No es buen momento para iniciar algo y más si no da resultados. Espera y llegará algo mejor.

Horóscopo hoy Libra 5 de mayo de 2020

Ten precaución en tu economía, no gastes si no es necesario, aprende a administrarte mejor. Escucha tu voz interior y no tus impulsos. Pensarás en vender algunas cosas que ya no usas y eso te ayudará, será todo un éxito y tus amistades te pedirán que los ayudes hacer lo mismo y estarás distraído.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de mayo de 2020

Tendrás una breve aflicción a nivel familiar, pero pasará rápido. Cuida más a los tuyos y pasa más tiempo con ellos así estén lejos. Sobre todo, si son niños o personas mayores. Eres intuitivo y tendrás presentimientos que es mejor prestarle atención y podrán prevenirte de cosas que han de ocurrir.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de mayo de 2020

Sentirás muchas ganas de trabajar y no te conformarás con uno solo y estarás teniendo ideas sobre diferentes labores y cómo organizarte para cumplir con todo desde casa y lo realizarás sin problema alguno. Sentirás ganas de proteger más a los tuyos y verás la mejor forma de hacerlo.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de mayo de 2020

Algún asunto en tu vida que se posterga y te empieza a preocupar, falta aún tiempo para que ese tema que esperas se solucione, deberás de tener muchísima paciencia. Tendrás que organízate mejor y hacer planes alternativos mientras llega aquello que tanto esperas. Ten paciencia no desesperes.

Horóscopo hoy Acuario 5 de mayo de 2020

Cuídate de una persona que se acercara a ti para perturbarte y enredarte, escucha, pero no te involucres, puedes aconsejarle, sin embargo vigila que no te perjudique en tu vida, aléjate de esa persona no te conviene tenerla cerca por más débil que la sientas. Te verás involucrado en chismes, puedes evitarlo.

Horóscopo hoy Piscis 5 de mayo de 2020

Hablarás con personas que te contarán sus cosas y tendrás las palabras adecuadas para cada una de ellas, no podrás resolver el problema de todos, podrás orientarlos para encuentren una salida y te agradecerán por ello. Te sentirás cargado y cansado, pero feliz por haber ayudado a quien lo necesitaba.