Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 5 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de diciembre de 2021

Aries, trata de madurar en relación a una amistad o relación cercana que te puede brindar grandes beneficios y no pongas límite a los sueños promisorios. Soluciones de problemas, el cielo está contigo. Nada tangible es eterno, sólo la divinidad, ten más fe. Ahorrarás dinero, te propones interesantes metas.

Horóscopo hoy Tauro 5 de diciembre de 2021

Tauro, estás a la espera de noticias importantes con respecto a un dinero, puede que esta espera se alarga. Disfruta de momentos agradables en la intimidad con tu pareja o la persona especial. Cuidado porque hay personas que te muestran una cara que no es y estarás propenso a traiciones. Se aproximan grandes noticas.

Horóscopo hoy Géminis 5 de diciembre de 2021

Géminis, tienes la necesidad que te engrían como un niño, recuerda que no todo el mundo tiene porqué comprenderte. Asumes un importante compromiso a nivel laboral. La familia te estará agradecida por todo tu esfuerzo. Recibes una motivación para salir adelante. Comienza la navidad y llegan los regalos, disfrútalos.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de diciembre de 2021

Cáncer, serás apoyo fundamental de algunos, pero procura que no sean demasiados. Vendrán a comunicarte ideas para un nuevo proyecto que puede ser beneficioso para ti y te traiga un gran bienestar en el futuro. Atrévete a romper las ataduras que te mantienen ligado a situaciones que ya no generan beneficio alguno.

Horóscopo hoy Leo 5 de diciembre de 2021

Leo, naces a una nueva experiencia tras una transformación difícil. Felicidades en esta nueva etapa. Sentirás más claridad mental. Cuidado y no permitas la ley del embudo donde lo estrecho queda para ti y lo ancho para otro. Llega un dinero esperado después de un gran esfuerzo. Planificas un viaje, todo irá bien.

Horóscopo hoy Virgo 5 de diciembre de 2021

Virgo, la mente te puede hacer un mal juego, mostrándote necesidades imposibles de cubrir por ahora. Trabaja por estar estable en tus emociones e ir en la misma dirección que tu mente, sueños y deseos. Uniones se dan con éxito y traen bienestar para tu hogar y para lo que proyectas para el futuro. Avanza hacia lo que quieres sin dudas y temores

Horóscopo hoy Libra 5 de diciembre de 2021

Libra, tú eres un ser maravilloso y lleno de amor, abre bien los ojos porque alguien querrá lastimarte a través de los sentimientos, no lo permitas. Consigues una fotografía que te recuerda el pasado. Chequeo médico de rutina. Te sientes muy cargado últimamente, debes tomarte un descanso. Debes tomar más agua.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de diciembre de 2021

Escorpio, este es un nuevo comienzo para ti lleno de esperanzas y de alegrías. Ten cuidado, porque por tu impulsividad podrás quedar mal en una situación. En el amor deja que las cosas fluyan por sí solas, no fuerces las cosas con esa persona especial. Te sientes reprimido, como fuera de lugar, pronto esta sensación pasará.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de diciembre de 2021

Sagitario, todo comienza a tomar su lugar y la abundancia vuelve a casa, abre puertas y ventanas. Esfuérzate y trabaja con ahínco, es tu momento de brillar. Estarás viviendo con alegría y mucho bienestar, le agarras el gusto a la felicidad, debes mantenerte así. Maneja cualquier situación con calma. La paciencia será tu gran aliada.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de diciembre de 2021

Capricornio, muchas veces te sientes solo, piensa que dentro de poco nacerá una luz que hará brillar tu camino y todo puede cambiar para bien. Deja atrás lo que no te conviene, no te aferres al pasado. No esperes que las cosas lleguen a ti de manera fortuita, lucha por aquello que deseas alcanzar. No hagas caso a chismes.

Horóscopo hoy Acuario 5 de diciembre de 2021

Acuario, se presentan nuevas oportunidades que serán concretadas a mediano plazo. Celebración y alegría te llenarán de bienestar y buena salud. Estarás muy fértil los próximos días, pendiente con eso. La duda no debe tener lugar en tu vida, confía en tu instinto. Mira atento las señales que se presentan para guiarte en el camino.

Horóscopo hoy Piscis 5 de diciembre de 2021

Piscis, debes arreglar unos documentos importantes para ti. Evita cometer los mismos errores, rectifica a tiempo y haz cambios. A veces tiendes a ser un poco lento, procura ponerle más ganas a todo y no te dejes derrotar fácilmente. Está aferrado al pasado, aprende a soltarlo para que puedas lograr la felicidad.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

