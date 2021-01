Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 5 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de enero de 2021

Aries, en medio de esta situación has aprendido como trabajar en casa, ahora deberás sacarle más provecho a todo, sobre todo en estos tiempos. Te sentirás preocupado por una verdad. Sentirás admiración por tu pareja gracias a una acción concreta. Te darán un regalo. No rechaces algo que te ofrezcan. Nuevos tiempos de paz.

Horóscopo hoy Tauro 5 de enero de 2021

Tauro, procura tener más comunicación con quien trabajas, un mal entendido se aclara. Alguien te hace una propuesta de negocio que no te conviene. Cumples con tus compromisos con sacrificio, pero con responsabilidad. Tendrás nuevas amistades que te proporcionaran nuevas ideas. Estarás trabajando mano a mano con un familiar.

Horóscopo hoy Géminis 5 de enero de 2021

Géminis, si tú quieres un cambio hazlo tú primero. Estarás un poco nervioso, relájate. Fastidiosas pruebas médicas pero necesarias para mejorar y prevenir en la salud. El amor te preocupa, debes ordenarte y mejorar como persona, ya luego el amor llegará para ti. Cuida tu salud, sentirás malestares deberás visitar al médico.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de enero de 2021

Cáncer, vas a estar muy pensativo por algo relacionado con un familiar. Tu pareja quiere una respuesta sobre ti, no te demores más y resuelve lo pendiente. Por el estrés tendrás dolor de cuello y parte alta de la espalda. Caminos abiertos para cambio de empleo o emprendimiento de proyecto. Aprovecha las oportunidades.

Horóscopo hoy Leo 5 de enero de 2021

Leo, te estarán dando un dinero que te debían. Tendrás encuentros donde hay reconciliaciones. Te molesta la llegada de alguien a tu casa, sientes que no es el momento y que invaden tu privacidad. Tendrás que hacer unos arreglos en tu vida. Cuidado con tener problemas con personas más joven que tú, evítalas. Sé paciente.

Horóscopo hoy Virgo 5 de enero de 2021

Virgo, quieres hacer cosas nuevas, no sabes cómo empezar, organízate. Cuidado de sacar ventaja de algo o que te la saquen a ti, puede que te perjudique, abre los ojos. Feliz racha de suerte en este año nuevo, lo empezarás con buen pie, pero no te desanimes si algo no anda bien, pronto todo se normalizará. Confía en ti.

Horóscopo hoy Libra 5 de enero de 2021

Libra, dejarás a un lado los sentimientos conflictivos en virtud de buscar la reconciliación. Demasiadas cargas para ti solo, debes organizarte mejor. Vacaciones en solitario o viaje a lo desconocido de máximo dos personas. Mucha ilusión trae este año nuevo, viaje, mudanza y expectativas. Todo cambio será bueno para ti.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de enero de 2021

Escorpio, en el amor todo termina. Las cosas no tienen valor si esa persona especial no está. Perdona. Llega algo bueno, algo con regalos y prendas, recíbelo con amor. Una persona especial será tu cómplice, será como un bálsamo de amor y cariño para ti. Háblale con claridad para evitar malos entendidos. Buscas un nuevo empleo.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de enero de 2021

Sagitario, el que es solidario en estos momentos tendrá su recompensa y tú tendrás la tuya. Estarás irritado, debes calmarte. Leerás muchos mensajes esta semana, correos y redes. Este año se producirá un cambio en el análisis de tu mundo emocional. No se da lo que esperas en un cambio de empleo, pero pasan cosas buenas.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de enero de 2021

Capricornio, compra de alimentos con alegría en buena compañía, ten todos los cuidados posibles de higiene. No dejes a tus hijos con gente extraña. Hecho curioso en un centro comercial, cuidado con robos. Conoces a una persona que cambia tu vida. Valdrá la pena la sinceridad y la entrega con ese amor que vale realmente la pena.

Horóscopo hoy Acuario 5 de enero de 2021

Acuario, no tomes decisiones apresuradas, sin pensar cuidadosamente los pros y los contras. Busca el camino de la sabiduría. Amigo joven del pasado que te busca, comienza a contactar contigo, pero te genera ansiedad. Pena por una persona cercana, debes ser fuerte y apoyar en lo que puedas. No pierdas la fe ni la esperanza.

Horóscopo hoy Piscis 5 de enero de 2021

Piscis, si mantienes una relación por apariencia la verdad saldrá a flote en un momento de lo más inoportuno. Escucha los consejos e tu familia. Apoyas a un grupo por una lucha común. Debes hacerte una limpieza espiritual. Hazte baños con ruda y tu aura e purificará. Ordena tu habitación, elimina lo que ya no sirva.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio