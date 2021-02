Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 5 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de febrero de 2021

Aries, recibirás un regalo de alguien especial que te dará mucha alegría. Deja que las cosas pasen y que los demás aprendan la lección. Se agradecido y aprovecha esta oportunidad. No mientas, se claro a la hora de hablar con alguien, evita fantasear, eso no te conviene hacer. Ten confianza en lo que estás haciendo.

Horóscopo hoy Tauro 5 de febrero 2021

Tauro, olvida ya el pasado de un tema en especial y continua con tu vida. Muchas bendiciones en este día. Dios nos puede ayudar a través de las personas. Tendrás un percance con una persona que recién conoces, debes tratarlo más para saber si son compatibles o no. El sol brilla para ti y para tu familia. Sé paciente.

Horóscopo hoy Géminis 5 de febrero de 2021

Géminis, tendrás conexión con personas del extranjero y compartirán momentos gratificantes. Debes unirte más a tu familia, apoyarlos más y pasar más tiempo con ellos. Nuevas aperturas en lo laboral, tendrás más responsabilidades que antes. Estarás pendiente de un préstamo de dinero y de cómo poder pagarlo.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de febrero de 2021

Cáncer, sales de una mala racha, límpiate con flores amarillas, hazte un baño con ellas y verás el cambio. Veras cambios en lo laboral. Concéntrate en trabajar en lo económico. Un compañero que se va del trabajo te causa tristeza. Puede que te desanimes, pero no te precipites, date un tiempo más para conocerse mejor.

Horóscopo hoy Leo 5 de febrero de 2021

Leo, la energía de tu entorno cambiara y las cosas empezaran a fluir. Embarazo en la familia, tiempos de nacimiento. Pon orden en tu casa sin hacer sentir mal a los demás. Estarás inestable emocionalmente y te costará lograr estar conforme. Tendrás claridad en tus sentimientos con alguien, solo falta que lo manifiestes.

Horóscopo hoy Virgo 5 de febrero de 2021

Virgo, no te aferres a los recuerdos, aprende a soltar. Haz las cosas con calma. No seas tan negativo, no te desanimes tan rápido. Después de tanto pedir al cielo, verás que todo lo malo se va. Tu palabra clave es EL TIEMPO. Cuídate de amoríos ocultos, pueden traerte problemas. Ten seguridad en lo que haces y hacia dónde vas.

Horóscopo hoy Libra 5 de febrero de 2021

Libra, debes estar atento en la calle cuando manejes o camines, puede que te ocurra un percance por falta de sueño. No puedes obligar a otros hacer lo que tú quieres. Se verá afectado tu descanso a la hora de dormir. Estarás preocupado también por un familiar que se encuentra enfermo y requerirá de tu ayuda.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de febrero de 2021

Escorpio, estarás con malestares en el cuerpo, debes estar pendiente de tu salud ya que puede verse afectada. Sé más flexible con las personas que te rodean. Controla tus gastos, no compres por comprar. Un encuentro con una persona especial te motivara. Define primero que tipo de relación deseas antes de iniciar un romance.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de febrero de 2021

Sagitario, recibirás una noticia que te alegrará muchísimo. Lo más importante es que puedes hacer muchas cosas para salir de esta situación, reinvéntate tú eres creativo. Tendrás preocupación por cosas que esperas. Fuerza todo pasara. No renuncies a lo que es tuyo, sigue luchando y lograras pronto lo que deseas.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de febrero de 2021

Capricornio, coloca las cosas en orden para que todo fluya como tiene que ser. Te sentirás triste por no poder hacer lo que deseas y tendrás la sensación de que todo está detenido. Recuerda que tu familia te necesita. Necesitas un cambio de look, es buen momento de consentirte. Controla lo que comes, no subas de peso.

Horóscopo hoy Acuario 5 de febrero de 2021

Acuario, crecimiento en lo profesional. Los caminos se despejarán, pero con cierta dificultad. Ten seguridad en lo que quieres hacer. Un amigo te hará un ofrecimiento para trabajar juntos, analiza bien si te conviene aceptar o no. No escuches comentarios de personas que no te aportan nada bueno. Adelante, deja los miedos.

Horóscopo hoy Piscis 5 de febrero de 2021

Piscis, las cosas estarán un poco detenidas y te causará intranquilidad. Pensarás en realizar estudios. Nuevas aperturas en tu vida, tendrás miedo de lo que se te pueda presentar. Llega lo esperado. Ten confianza y fortalece los cambios con decisiones oportunas. La ilusión es el motor que te faltaba para darte fuerzas de seguir.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio