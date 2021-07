Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 5 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de julio de 2021

Aries, no culpes a otros de tus errores, asume tu responsabilidad. Algo con documentos que debes resolver. Una persona menor que tú intenta aprovecharse de ti y no te busca por tus sentimientos. Selecciona muy bien a tus socios y amistades y deja de dar a manos abiertas a quien no lo merece. Es hora de cambiar de hábitos y pensar en ti.

Horóscopo hoy Tauro 5 de julio de 2021

Tauro, decídete de una vez a tomar esa decisión postergada, aunque tenga sus riesgos, hazlo que no te arrepentirás. No te dejes enredar por otros en un problema. Hay personas de tu entorno que están robando tu energía, debes mantenerlos alejados. Tendrás la paz que tanto necesitas después de tanto sacrificio.

Horóscopo hoy Géminis 5 de julio de 2021

Géminis, piensa siempre a largo plazo, tendrás buenos resultados si enfocas tus metas de la manera correcta. Despertará la ambición para ti y los tuyos. Después de tanto esfuerzo vendrá una importante recompensa para ti. Esta vez te tocará apoyar a una persona que siempre te ha apoyado en un pasado.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de julio de 2021

Cáncer, te invitarán a una reunión que no te conviene, deberás rechazarla. Es un momento para ahorrar, no hagas gastos innecesarios. Mantén el control sobre tus impulsos y piensa racionalmente en tus objetivos, no te distraigas en cosas que no te traerán ningún beneficio. Una persona que amas y tú toman caminos distintos.

Horóscopo hoy Leo 5 de julio de 2021

Leo, deberás asumir la responsabilidad de ser cabeza de familia y renunciar a ciertas libertades. Has dejado acumular varias deudas que te perjudicarán a largo plazo, organízate y trata de salir de alguna de ellas. Se aproxima un ambiente turbio con chismes e intrigas, debes mantenerte alejado. Concretarás la compra de un inmueble.

Horóscopo hoy Virgo 5 de julio de 2021

Virgo, te ofrecerán un crédito para poder llevar a cabo un proyecto. Sal de la zona de confort que has estado acostumbrado todo este tiempo y comienza a tomar algunos riesgos. Deberás sentir empatía por un familiar que pasa por un difícil momento. Intentarán confundirte para hacerte sentir inseguridad, mantente enfocado.

Horóscopo hoy Libra 5 de julio de 2021

Libra, es momento de mostrar tu talento y habilidades para encontrar un importante puesto. Situaciones de papeles confusas te harán perder una fuerte suma de dinero. Este es el momento de lograr tu independencia financiera. Tu impulsividad te puede llevar a caminos equivocados, debes controlar las palabras que dices.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de julio de 2021

Escorpio, serán tiempos difíciles, pero lograrás superarlos con éxito. Gastos importantes por motivos de salud, te apoyarán en o que necesites. Toma las críticas de la mejor manera y muy pronto lograrás tus objetivos. No tienes que tener la aprobación de otras personas, con la tuya basta. Engaños por parte de una mujer.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de julio de 2021

Sagitario, se avecinan grandes cambios que te favorecerán a ti y perjudicarán a personas cercanas. No dejes que las críticas te desmotiven, continúa en tu emprendimiento. Ayudarás a una persona que te ha hecho mucho daño en el pasado. La perseverancia será tu aliada en estos momentos difíciles. Te tocará pasar por una dura situación familiar.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de julio de 2021

Capricornio, la discusión con un compañero de trabajo perjudicará tu día. Debes estar atento en resolver un tema legal pendiente. Las oportunidades se presentarán, solo debes tener las herramientas necesarias para sumir esta responsabilidad. No confíes información a las personas que te rodean. Se cierra un ciclo tóxico entre tú y un viejo amor.

Horóscopo hoy Acuario 5 de julio de 2021

Acuario, vienen días de orden, control y restructuración en el ámbito laboral. El éxito estará de tu lado para cualquier inversión que quieras hacer. Disfruta de los buenos momentos que las personas te brindan, hay una persona que requiere de tu atención. Mantente optimista que los días difíciles llegan a su fin.

Horóscopo hoy Piscis 5 de julio de 2021

Piscis, alcanzarás un importante cargo por mérito propio, será parte de tu esfuerzo. Resolverás trámites legales que te quitaban la paz. Deja de hacerte a un lado por ayudar a otras personas, comienza a pensar en ti. Asumirás un reto difícil que te ayudará a crecer como persona. Busca mejores aliados para tus proyectos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio