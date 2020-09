Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 5 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de setiembre de 2020

Aries, el éxito se acercará a ti rápidamente, solo debes ser paciente. Te sentirás realizado después de tu gran esfuerzo. Encontrarás el lado positivo de las cosas y te verás sonriendo a cada instante. No todo se solucionará en un abrir y cerrar de ojos, deberás esforzarte más para poder lograr tus objetivos.

Horóscopo hoy Tauro 5 de setiembre de 2020

Tauro, no puedes entregarte al destino con ojos cerrados, observa y decide vivir de manera ordenada y feliz. Te invadirá la necesidad de sentirte junto a tu pareja. No desesperes. A causa de todos los esfuerzos que realizaste en este tiempo, serás recompensado y reconocido por tus compañeros de trabajo.

Horóscopo hoy Géminis 5 de setiembre de 2020

Géminis, no te angusties cuando te equivoques, debes aprender y reflexionar a partir de tus errores personales. Pronto encontrarás la solución. Avance con un paso medido en todo momento y verá que logrará sus propósitos. Recuerda que todo esfuerzo trae frutos consigo. Buscarás regresar a tu hogar lo antes posible.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de setiembre de 2020

Cáncer, evita convertirte en tu propio enemigo, desecha lo negativo. Aprende a observar los aspectos positivos de tu vida y construye un futuro mejor. Has acumulado experiencia, tendrás la oportunidad de actuar sin titubeos a la hora de tomar una decisión. Te proyectarás hacia el futuro dejando atrás lo negativo.

Horóscopo hoy Leo 5 de setiembre de 2020

Leo, verifica cómo debes utilizar tu capacidad para dialogar acerca de los diversos temas que te inquietan hace meses con tu familia. Intenta buscar la forma. Buscar el equilibrio necesario para surgir a pesar de las adversidades. Te ofrecen un trabajo por contrato, deberás pensar si aceptar o no. Sé firme.

Horóscopo hoy Virgo 5 de setiembre de 2020

Virgo, pon un poco más de esperanza en las transformaciones que estás dispuesto a realizar para tu vida. Alcanzarás el éxito lo más pronto posible. Deja en el pasado los peligros, las pesadillas. Los tiempos cambiaron y te dejo un aprendizaje. Oportunidad de crecimiento. Llega un dinero a la familia para una compra.

Horóscopo hoy Libra 5 de setiembre de 2020

Libra, aprovecha, ya que llegará una etapa de buena suerte. Debes saber aprovecharla y obtendrás mucha alegría para compartir con la gente que quieres. Los momentos que más te afligieron quedarían en el olvido. Tendrás, eso sí, que adaptarte a las circunstancias, dejar de pelear contigo mismo y fluir. Se feliz.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de setiembre de 2020

Escorpio, tu bandera debe ser el autocontrol, la diplomacia y la vitalidad para que puedes alcanzar tus metas ambiciosas. Descubrirás algo clave de tu propia identidad que te obligará a asumir nuevos retos. Si te molestas, crearás a tu alrededor inestabilidades. En el trabajo te ofrecerán nuevos retos.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de setiembre de 2020

Sagitario, el desarrollo de tu personalidad es inminente y necesario para que utilices tu encanto y poder de seducción a tu favor. Suelta las emociones no resueltas del pasado, después todo irá fluirá. Verás que se ponen lentas las cosas, pero para que tu mundo se mueva, deberás hacer cambios de rutina. Todo mejorará.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de setiembre de 2020

Capricornio, debes accionar, mover tu pensamiento hacia cosas muy concretas, no des espacio a las dudas. Si no cambias, si no rompes con todas las ataduras, la vida lo hará por ti y será más duro y difícil reponerte. Vendrán nuevas oportunidades para ti, no pierdas la fe. Lo que habías pensado hacer por fin se concreta.

Horóscopo hoy Acuario 5 de setiembre de 2020

Acuario, las oportunidades para incrementar tus ingresos aparecerán de a pocos, aprovéchalas en su momento. Tus actitudes y decisiones, repercutirán en el plano material del mañana. Llega un dinero para solucionar un asunto importante. La sabiduría está contigo, enfócate y disfruta del placer de actuar con inteligencia.

Horóscopo hoy Piscis 5 de setiembre de 2020

Piscis, es un día magnífico para clarificar asuntos con la pareja o compañeros de trabajo. Cuida tus reservas de energía, debes tenerlas a tu disposición cuando hagas los cambios deseados. Actúa de manera inteligente y todo estará bien. Se solucionan antiguos desacuerdos y malentendidos con personas importantes para ti.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio