Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 6 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de julio de 2020

Aries, estarás favorecido en las relaciones interpersonales, sociales, laborables y personales, aprovecha todo tu encanto. Eres como un imán, atraerás a una persona muy compatibles a ti. Debes de controlar tu impulsividad ya que te traerá grandes problemas. No seas inoportuno. Tu palabra clave es el autocontrol.

Horóscopo hoy Tauro 6 de julio de 2020

Tauro, todo tu esfuerzo será recompensado en el momento que menos lo esperas. Noticias del extranjero esperanzadoras para ti. Lograrás solidez gracias a tu forma de actuar y enfrentar las cosas, todos tus sacrificios valieron la pena, sigue luchando que el camino aun es largo. Tu palabra clave es cosechar.

Horóscopo hoy Géminis 6 de julio de 2020

Géminis, la carga positiva que te acompaña facilitará todo lo que realices en esta jornada. Este será un gran día, divertido e inclusive, con sorpresas románticas, aprovéchalo al máximo. Presta atención a la familia, habrá un asunto que resolver rápidamente. Deberás conservar un ambiente familiar favorable.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de julio de 2020

Cáncer, debes aprender a equilibrarte, lo que haces y lo que piensas no van a la par de tus sentimientos, expresa lo que realmente está dentro de ti y sé justo contigo mismo. Aumentarás tu cercanía con familiares y decidirás asuntos de importancia con ellos. Recibes un dinero, adminístralo con madurez.

Horóscopo hoy Leo 6 de julio de 2020

Leo, debes organizarte mejor en temas financieros y no gastar más de lo debido, ni comprometerte en hacer pagos o gastos que no puedas cumplir. Estarás en una reunión para tratar asuntos importantes con respecto al trabajo, debes estar tranquilo y sereno para aportar ideas en estos nuevos tiempos.

Horóscopo hoy Virgo 6 de julio de 2020

Virgo, aprende a manejar tus emociones, a veces te exaltas y tomas una actitud de indiferencia con las personas y eso no es comprensible para los demás. Ten paciencia y calma. Podrás aplicar nuevas estrategias para lograr una mejor economía, empezando por un préstamo y el desarrollo de un nuevo negocio.

Horóscopo hoy Libra 6 de julio de 2020

Libra, cuentas con las energías necesarias para realizar todo lo que quieras de una manera productiva, lo que te ayudará a terminar asuntos pendientes por terminar. Podrás también aprovechar este día para utilizar tu arte creativo y para programar una velada romántica muy especial. Disfruta tu felicidad.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de julio de 2020

Escorpio, amaneces de muy buen humor, motivo por el cual te animarás a realizar muchas cosas que habías dejado pendiente por hacer. Organízate para que te alcance el tiempo. No pretendas asumir una obligación que no te corresponde por lastima, apoya si está a tu alcance. Empiezas una etapa de muchos cambios.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de julio de 2020

Sagitario, ahora estas más seguro de ti que antes, has pasado la prueba más dura que te ha tocado vivir. Todo lo aprendido hasta ahora te servirá para que afrontes las cosas que han de venir. Tu vida es como un carrusel de emociones y de vivencias, nunca dejas de aprender y no te deprimas si algo no se da.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de julio de 2020

Capricornio, cuanto mayor comunicación tengas con las personas que te rodean, mejores resultados obtendrás en lo que te propongas hacer, en cualquier aspecto de tu vida. Esfuérzate más que antes, es momento para hacer un sacrificio más, los resultados quizás no los veas de inmediato, pero lograrás lo que deseas.

Horóscopo hoy Acuario 6 de julio de 2020

Acuario, este es un día ideal positivo para hacer negocios, ideas nuevas se presentan frente a ti, deberás ordenarlas y realizarlas buscando el éxito. Tu lógica y genialidad te acompañarán y eso facilitará todas tus tareas. El brillo de tus ideas destacará y alumbrará ante los demás, por encima de todo.

Horóscopo hoy Piscis 6 de julio de 2020

Piscis, necesitas hacer cambios inmediatos en tu vida para salir de la rutina y para proyectarte mejor en esta nueva etapa. Estos tiempos te han servido para madurar y valorarte de manera personal, ahora la vida se presenta diferente para ti. Oportunidades nuevas que deberás estudiarlas antes de decidir.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio