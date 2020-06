Consulta aquí el Horóscopo de hoy, sábado 6 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de junio de 2020

Aries, en el trabajo habrá movimientos inesperados, cambios que podrían afectarte y perder tu estabilidad. Será una etapa difícil. Nuevas ideas de progreso estarán en tu mente, manéjate con cuidado y evalúa cada una de las opciones, no decidas por desesperación, analiza bien el panorama. Contrólate.

Horóscopo hoy Tauro 6 de junio de 2020

Tauro, no te involucres en los problemas de otros. Deja que cada quien aprenda de sus errores. Discusiones con familiares que te harán sentir vulnerable, conversa serenamente y llega a acuerdos que sean beneficiosos para todos. No te gusta depender de otras personas. Vendrán tiempos mejores. Ánimo.

Horóscopo hoy Géminis 6 de junio de 2020

Géminis, cuidado con las decisiones apresuradas no vayas de prisa. Pensarás hacer un cambio de vivienda. Recibes una llamada importante por un empleo o estudio nuevo. Cambios de rutina en tu vida social. Necesitarás aislarte un poco de la gente que sientes que no te aportan nada bueno y te alejarás.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de junio de 2020

Cáncer, cambios dentro de tu trabajo que se mejoran, pero habrá problemas. Tendrás un romance imprevisto y nacerá un nuevo cariño, Analiza si de verdad quieres algo con esa persona o no. Experimentarás alegrías por algo que te ofrecen, no lo pienses mucho adelante. Afronta cambios que habrá en tu vida.

Horóscopo hoy Leo 6 de junio de 2020

Leo, tendrás un día muy activo. Debes estar claro en lo que quieres. No permitas que otros se metan en tu vida con tu pareja. Tendrás que enfrentar tu verdadero yo y empezar a sanar esas heridas del pasado. Dirás al mundo quién eres y por qué no eres feliz. Acepta la ayuda de una persona, todo pasará.

Horóscopo hoy Virgo 6 de junio de 2020

Virgo, tu palabra clave para hoy es esperanza. Agárrate con fuerza a ella y verás qué grandes cosas pasarán en tu vida trayéndote paz, armonía y la tranquilidad que tanto necesitas. Escucha tu intuición. Estarás esperando por la decisión de otro para empezar algo, se concreta e iniciarás cuanto antes.

Horóscopo hoy Libra 6 de junio de 2020

Libra, no esperes que otro haga lo que tú puedes hacer, eso te retrasará. Piensa más en ti y no en otros. Trata de estar bien con las personas que andas sin descuidar tus intereses. Debes unirte a personas que te favorezcan. No permitas que dañen tu relación familiar. Molestia por engaños.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de junio de 2020

Escorpio, persona del extranjero que te hace una invitación a participar en un nuevo proyecto, tómate tu tiempo. Evita discutir, siempre ten calma. No llores más. Necesitas un descanso, debes quererte un poco más. No exijas tanto a tu cuerpo. Tendrás dolor muscular, haz ejercicios suaves en casa, mejorarás.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de junio de 2020

Sagitario, nuevas aperturas y cambios en tu vida. Se hace justicia en algo que viviste recientemente. No sabes si irte de tu casa por la situación que vives o quedarte y afrontar el problema. Ten fe todo pasará. No discutas con alguien que llega de la calle. Utiliza tu intuición, encontrarás una salida a todo

Horóscopo hoy Capricornio 6 de junio de 2020

Capricornio, aléjate de personas que sientas que te traen problemas. Te sentirás herido por alguien cercano. Piensa en positivo para que atraigas lo que quieres. Nunca pongas en dudas quién eres. Debes conversar con tu familia y pedirles más comprensión y control de los gastos en casa, ellos comprenderán.

Horóscopo hoy Acuario 6 de junio de 2020

Acuario, estarás nostálgico este día, escucharás música del pasado que te traerán recuerdos. Atiende a personas adultas. Aléjate de personas falsas. Revisarás un documento de una vivienda. Tendrás que apoyar a una persona en lo económico. Harás un reclamo justo que no puedes dejar pasar. Debes animarte.

Horóscopo hoy Piscis 6 de junio de 2020

Piscis, posees talento profesional, sácale provecho a eso. La vida espiritual es importante en todo momento. Tendrás mucho insomnio. Cuidado con los malos deseos o intenciones de las personas que pidas ayuda. Quiérete a ti mismo, eres importante para muchos. Celebras el cumpleaños de una persona especial.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio