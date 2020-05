Consulta aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 6 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de mayo de 2020

Eres muy apasionado y vehemente, debes ver más allá de tus narices para que te des cuenta en quien confiar. Te traicionarán y eso te molestará y te llenará de mucha pena. De los errores también se aprende. Sigue luchando por lo que quieres y fíjate bien en tus amistades de ahora en adelante.

Horóscopo hoy Tauro 6 de mayo de 2020

Inicio de un nuevo ciclo en tu vida. Acertarás en lo que piensas hacer, muy buen augurio y buena estrella para ti y todo aquello que desees emprender. Si lo haces solo, será mejor. Tienes ideas claras y no das un paso sin antes analizarlo. Recibirás una ayuda y te sentirás motivado a comenzar. Suerte.

Horóscopo hoy Géminis 6 de mayo de 2020

Te sentirás un poco desorientado ante una decisión importante. Tranquilo, hay buenas noticias y probabilidades de que todo salga bien. Tú eres fuerte y disciplinado, eso te ayudará y obtendrás buenos resultados. Una idea que llega a ti, deberás analizarla bien antes de ejecutarla. Estarás muy sensible.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de mayo de 2020

Alguien del pasado se comunicará contigo y te inquietará. Tendrá mucho que contarte. Deja fluir esas emociones y disfrútalas, te sentirás bien. Te comentará de sus éxitos y querrá entablar nuevamente una amistad contigo. Si te sientes bien, continúa hablándole, de lo contrario despídete amablemente.

Horóscopo hoy Leo 6 de mayo de 2020

Habrá reciprocidad en el amor, pero cuidado con los celos, no son tu mejores aliados. Te sentirás traicionado y eso no será bueno para ti, no dejes volar tu imaginación, aprende a controlar tus emociones. Necesitarás tener el control de la situación. Comienza por escuchar antes de sacar conclusiones. Calma.

Horóscopo hoy Virgo 6 de abril de 2020

Una amistad sincera te ayudará a resolver un problema y estarás agradecido por ello. Pensarás en hacer algunos cambios en casa para sentirte mejor y para que tu familia esté a gusto. Te dedicarás a las plantas y a pintar para distraerte y verás la posibilidad de emprender un negocio desde casa.

Horóscopo hoy Libra 6 de mayo de 2020

Saldrás de una situación difícil con la ayuda de un familiar y te pondrás al día con algunos pendientes. Pensarás en la posibilidad de estudiar una carrera corta que te permita trabajo de inmediato. Aparecerá una oportunidad de trabajo y te dará tranquilidad. Aprovecha el tiempo al máximo.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de mayo de 2020

Un asunto de papeles se resuelve a tu favor después de tiempo. Es hora de renacer y de iniciar nuevos proyectos, empieza con entusiasmo y dedicación. Noticias positivas después de una larga espera. Recibirás un regalo de alguien cercano que te llenará de emoción. Recibirás noticias de un familiar.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de mayo de 2020

Sentirás muchas ganas de trabajar y no te conformarás con uno solo y estarás teniendo ideas sobre diferentes labores y cómo organizarte para cumplir con todo desde casa y lo realizarás sin problema alguno. Sentirás ganas de proteger más a los tuyos y verás la mejor forma de hacerlo.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de mayo de 2020

Te sentirás afligido por todo lo que está pasando, pero tienes la capacidad de mostrar tu mejor cara y eso te ayudará a sobreponerte y vivir mejor en tiempos difíciles. Sentirás la necesidad de hacer cambios en tu vida y evaluarás distintas posibilidades. Tomarás la decisión más conveniente.

Horóscopo hoy Acuario 6 de mayo de 2020

Se vienen grandes cambios en tu vida a nivel emocional, estarás más sensible que nunca, hazle caso a tu ser interior. Estarás en silencio pensando en tus cosas y de todo lo vivido y aprendido. La experiencia te ayudará a tomar el mejor camino. Recuerda que no estás solo, siempre habrá alguien.

Horóscopo hoy Piscis 6 de mayo de 2020

Estarás buscando más alternativas de trabajo, un negocio propio y que te permita dedicarte a otras cosas. La asesoría es una buena opción para ti ya que tienes facilidad de palabra y la gente siempre te busca para concejos. Este es tu momento, la victoria es tuya, no pierdas la fe, tú puedes lograrlo.