Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 6 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de enero de 2022

Aries, toma un tiempo para reflexionar, sobre todo lo aprendido durante los últimos tiempos. Recuerda que nada sucede por casualidad, ahora verás que todo tiene sentido en tu vida. Recientes eventos imprevistos han estado quitándote tiempo de descanso, tómate una pausa. El amor vuelve a tu vida, disfrútalo.

Horóscopo hoy Tauro 6 de enero de 2022

Tauro, te hará bien hacer una pausa antes de tomar una decisión importante, has lo que sabes hacer, en el momento que tú lo consideres. Estás a punto de llegar a tus objetivos, no te desanimes ni permitas que nadie lo haga. Un descanso con la familia reforzará los lazos y la unión, sobre todo en estos tiempos difíciles de salud.

Horóscopo hoy Géminis 6 de enero de 2022

Géminis, no permitas que lo problemas externos te nubles o bloqueen, busca la mayor concentración para lograr tus objetivos. Una puerta se abre en lo laboral, analiza bien la propuesta y toma la mejor decisión. Que la comunicación siempre sea la herramienta para solucionar tus problemas. Deberás hacer limpieza en casa.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de enero de 2022

Cáncer, tendrás un día muy tranquilo, sin problemas ni sobresaltos. Una noticia te sorprenderá, tómalo como una enseñanza de vida. Los astros te auguran un buen comienzo de año, aprovecha las oportunidades. Tendrás excelentes resultados en un proyecto que has estado trabajando. Únete más a esa persona especial.

Horóscopo hoy Leo 6 de enero de 2022

Leo, no desaproveches las oportunidades que se te presentarán de ahora en adelante. Te saldrá un préstamo que has estado esperando, adminístralo bien. Pagarás deudas atrasadas, no te quedara mucho, pero te sentirás más aliviado. Las dudas te traerán algunas distracciones hoy, debes confiar. Excelentes energías para ti.

Horóscopo hoy Virgo 6 de enero de 2022

Virgo, el esfuerzo que has hecho hasta ahora, valdrá la pena. Unas personas te buscarán para plantearte un negocio, escucha propuesta y si te conviene arriésgate. Busca el apoyo de un buen amigo que te dé el impulso que necesitas para cambiar algunos aspectos de tu vida. En lo familiar te preocupa alguien en su salud, a cuidarse más.

Horóscopo hoy Libra 6 de enero de 2022

Libra, tus principios serán cuestionados por una decisión que has de tomar, mantente firme en tus decisiones sin importar que dirán los demás. Solo se feliz siendo y sintiéndote libre para elegir. Meditar sobre los errores cometidos serán la clave para dar pasos agigantados. Si hay algo que no debes dejar de lado es el amor.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de enero de 2022

Escorpio, deja de preocuparte por lo que vendrá, ahora que solo inicia el año, plantéate metas claras que te ayuden a superarte. La inseguridad y los celos invadirán tu corazón, no dejes que esto arruine tu día. Has un reconocimiento de tus virtudes y también de tus errores, te servirá para mejorar y hacer las cosas de manera adecuada.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de enero de 2022

Sagitario, tendrás una situación económica difícil peor no irreversible, contarás con el apoyo de un ser amado. Distrae tu mente en algo que aporte en tu vida, lee y libro o realiza ejercicios. Tendrás la suerte de conocer a alguien muy especial que se quedará en tu vida. Un hijo te pedirá un consejo, lo harás bien. Todo se solucionará.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de enero de 2022

Capricornio, toma en cuenta de las palabras que hoy alguien te dirá, quizá te parezcan duras, pero lo importante es que las analices y saques consecuencias positivas, porque en ellas hay una enseñanza oculta. Tomarás decisiones familiares que te ayudarán a dar un gran paso. Es momento de dejar el sedentarismo y buscar ejercicio físico.

Horóscopo hoy Acuario 6 de enero de 2022

Acuario, intenta despejar tu mente y alejarte de los problemas que no son de tu incumbencia. Hablar con alguien que recién conoces te ayudará a tener un gran aprendizaje de vida, no le cierres la puerta. Estás dándole vuelta a una situación que ni siquiera ha sucedido. Relájate un poco. Una persona te dará una lección de vida que nunca olvidarás.

Horóscopo hoy Piscis 6 de enero de 2022

Piscis, una sociedad con amigos no marchará muy bien, evalúa mejor quienes pueden acompañarte en la ejecución de un proyecto. Hoy la suerte está a tu favor para que todo marche muy bien, aprovéchalo. Nada te va a parar para llegar a tu meta y ahora tienes mucho más seguro conseguirla. Éxitos en este día.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

