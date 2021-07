Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 6 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de julio de 2021

Aries, lograrás salir adelante después de una difícil depresión. No permitas que el caos que hay a tu alrededor afecte tu día. Quizás no encuentres a la persona perfecta que tanto busca, pero si a quién te quiera de verdad. Saldrán a la luz unos errores que has cometido en el pasado que pueden perjudicar tu relación.

Horóscopo hoy Tauro 6 de julio de 2021

Tauro, la vida te está dando una gran lección, ahora eres más fuerte que antes. Una noticia en el trabajo que te moverá un poco, un gran cambio se avecina, prepárate. Una persona llega a tu vida, pero no para quedarse. Es un buen día para sorprender a esa persona especial. Debes adaptarte a las nuevas situaciones que se te presentan, sé paciente.

Horóscopo hoy Géminis 6 de julio de 2021

Géminis, mantén alejado tus problemas personales de tus responsabilidades. No dejes que se haga tarde para valorar el esfuerzo que hacen las personas por ti. Las malas experiencias te han impedido establecer una relación estable, deberás trabajar en eso. Sentirás la necesidad de reencontrarte con un amor del pasado.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de julio de 2021

Cáncer, no se lleva a cabo un proceso que te perjudicaría enormemente. Perderás la cabeza por una persona que no te corresponde o está con alguien más, es mejor mantener la distancia. Un amor a distancia te devolverá la ilusión. Conocerás a una persona que te hará sentir el amor una vez más. Deja de buscar amor donde no lo hay, vive la realidad.

Horóscopo hoy Leo 6 de julio de 2021

Leo, te espera un día muy agitado, no dudes en pedir ayuda si la requieres. Es posible que sientas un poco de melancolía por alguna cosa que dejaste de lado, trata de analizar si realmente hiciste bien. Encuentros con personas importantes. Podrás disfrutas de las cosas buenas de la vida. mantente firme en tus decisiones.

Horóscopo hoy Virgo 6 de julio de 2021

Virgo, decisiones para la tranquilidad de tu vida y de los tuyos. Busca hablarle a esa persona, veras que siempre hay una explicación que hará que se den una nueva oportunidad. No dejes que los prejuicios te impidan conocer a una persona que ha logrado llamar tu atención. Un nuevo amor toca tu puerta, pero no llega para quedarse.

Horóscopo hoy Libra 6 de julio de 2021

Libra, una persona se querrá aprovechar de tu buena voluntad, ten cuidado. Estas siendo impaciente, debes de calmarte no todo se dará cuando tú lo esperes. Cuídate de no caer en pesimismos o de no poder confiar más en nadie cercano. Un familiar está pasando por una complicada situación, ofrécele tu hombro para apoyarle.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de julio de 2021

Escorpio, te sentirás a gusto en soledad y aprenderás a disfrutar de ella. Una mujer llevará intrigas y chismes a tu hogar, debes tener cuidado a quién le abres la puerta de tu casa. Has hecho gastos innecesarios que te han impedido ahorrar y es ahora cuando más lo necesitas. Alguien desea compartir su vida contigo y no ha tenido el valor de decirlo.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de julio de 2021

Sagitario, te verás envuelto en una monotonía que solo debilitará la llama del amor. Te duermes con mucha carga negativa encima, trata de bañarte con sal marina para descargarte y descansar mejor. Sales de un sitio a donde no regresas. Tendrás una discusión que te hará sentir incómodo durante todo el día. Deja de presionar a que sientan lo mismo que tú.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de julio de 2021

Capricornio, hoy debes usar tu ingenio para conseguir tus metas, recuerda que a veces no es cuestión de fuerza si no de habilidad. Sentirás que la soledad no era tan mala como creías. Disfruta con tu familia los grandes y pequeños logros que has conseguido con tu propio esfuerzo. Fortalece las relaciones familiares, involúcralos en tu vida.

Horóscopo hoy Acuario 6 de julio de 2021

Acuario, te tocará ser intermediario entre una difícil situación que pasará una pareja que son parte de tu vida. Se abren nuevas puertas en el ámbito espiritual, deberás conseguir la ayuda de un guía. Encuentre el equilibrio entre tu relación, tu familia y tu trabajo. Se vienen días de aprendizaje, de experiencias y crecimiento personal.

Horóscopo hoy Piscis 6 de julio de 2021

Piscis, deja de discutir sin ninguna necesidad, esto solo hará distancia entre la persona que amas y tú. Es momento de que te quites esa venda de los ojos, debes darte cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor. Te has tomado un pequeño problema muy apecho y tú mismo has complicado las cosas. Hay una persona que siente algo por ti, averígualo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio