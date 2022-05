Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 6 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de mayo de 2022

Aries, debes mantenerte firme y hacer lo que sea necesario para no dejarte llevar por impulsos negativos que terminan muy mal. Descansa lo suficiente para poder tener la mejor energía durante el día. Mantente atento a las señales que el universo tiene para ti. Piensa más en tu salud. Ten cuidado con las lesiones.

Horóscopo hoy Tauro 6 de mayo de 2022

Tauro, algunas cosas se pueden salir de las manos, simplemente fluye y no te resistas para luego volver a tu trono de poder. Tendrás que ser el mediador en una discusión que se ha desencadenado en tu hogar. Mantén la firmeza que te caracteriza y evita cambiar de opinión por la influencia de los demás. No dejes para mañana tus tareas de hoy.

Horóscopo hoy Géminis 6 de mayo de 2022

Géminis, explota totalmente tu creatividad en actividades al aire libre. Ten confianza en la persona que está a tu lado, no hagas problemas donde no existen. Debes tener total control sobre tus emociones y no dejarte llevar por impulsos descabellados. Respirar profundamente puede evitar un dolor de cabeza. Debes pensar más en ti.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de mayo de 2022

Cáncer, cambios darán frutos y lograrán hacer que todo tu entorno se adapte a tus nuevos horizontes. Buena salud y bienestar en tus días, ocúpate de entrenar para fortalecerte. El amor vuelve a tu vida de manera positiva, no cierres tu corazón. Valorarás ahora a quien estuvo contigo en los malos momentos, hay que ser agradecidos.

Horóscopo hoy Leo 6 de mayo de 2022

Leo, firmas relacionadas a documentos bancarios. Fuerza. Te ha sucedido algo hace poco que te ha dejado con una extraña sensación de vacío. Por eso hoy, que deberías despejar tu mente en actividades que te generen placer. Vacía tu mente de preocupaciones y conéctate con el bienestar que llega a tu vida, dándole la bienvenida.

Horóscopo hoy Virgo 6 de mayo de 2022

Virgo, tómate un descanso, será necesario para recuperar energías después de una fuerte jornada laboral. No confundas el amor con compañía, elige bien a tu pareja. La salud está contigo, buena recuperación, toma tú tiempo no te excedas en el trabajo, descansa y mantén equilibradas tus emociones. La verdad late con fuerza y se mostrará ante tus ojos.

Horóscopo hoy Libra 6 de mayo de 2022

Libra, las oportunidades de hacer la diferencia están dispuestas para ti, tu triunfo se ve cada vez más cerca y alcanzarlo será un hecho. Es tu momento de brillar y mostrar la nueva estrategia que traes para cambiarlo todo. Recibes noticias que alegraran tu corazón. Cuidado con los resfríos. No te descuides en casa, pon orden y se firme.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de mayo de 2022

Escorpio, equilibro laboral, pero sin ningún aumento. Ten fe en cada una de tus capacidades. Debes manejar el ego y no permitir que te domine y te haga actuar de manera negativa. Aprende a escuchar a tus guías y a la gente ejemplar que te rodea y así alimentar tu decisión. Atento a todo lo que te rodea y oye la voz de tú intuición.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de mayo de 2022

Sagitario, cuidado con los gastos innecesarios. Un tema legal termina a tu favor. No decaigas levántate. Protege tu posición y mantente alerta ante cambios repentinos. Tus emociones se pueden ver afectadas y reflejarse en tu físico, no permitas que tu vulnerabilidad se muestre. Se vienen grandes proyectos, oportunidades y concreciones.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de mayo de 2022

Capricornio, haz de tu hogar un lugar de paz, evita las discusiones y realiza cambios radicales. Lucha por mantener el equilibrio y no permitas que ningún agente externo desestabilice tu tranquilidad. Date la oportunidad de hacer lo que realmente deseas, te satisfaga y te haga feliz. No tengas miedo de tomar las decisiones que sean necesarias.

Horóscopo hoy Acuario 6 de mayo de 2022

Acuario, no te apartes de lo que te impulsa a trabajar. Visualiza tus planes y concreta lo que sea necesario para avanzar en el alcance de tu destino. Discusiones por la tenencia de un menor. Buscas la felicidad en la persona equivocada. Es necesario que fortalezcas tu ser y que te recuperes por completo, para llenarte de energía.

Horóscopo hoy Piscis 6 de mayo de 2022

Piscis, hoy estará lleno de buenas noticias en el ámbito económico, no pierdas la fe. Sé agradecido por todo lo que haz de recibir de ahora en adelante. No decaigas y omite todo comentario negativo que llegue a tus oídos. Estás atravesando un buen momento con tu pareja, no dejes que las inseguridades lo echen todo a perder.

