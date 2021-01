Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 7 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de enero de 2021

Aries, estás indeciso, no sabes cómo actuar ante una situación en especial, hazlo con madurez. Escucha tu voz interior y no tus impulsos. Cuídate de una persona que se acercará a ti para perturbarte y enredarte, escucha, pero no te involucres. Controlarás tus impulsos y te tomarás las cosas con más calma.

Horóscopo hoy Tauro 7 de enero de 2021

Tauro, no arriesgues si no estás seguro de un paso que piensas dar. Tendrás una breve aflicción a nivel familiar, pero pasará rápido. Te sentirás cargado y cansado, pero feliz por haber ayudado a quien lo necesitaba. Conversaciones con personas con las que llegas a un acuerdo promisorio. Cuidado con amores ocultos.

Horóscopo hoy Géminis 7 de enero de 2021

Géminis, no es buen momento para iniciar algo y más si no va a dar resultados. Espera hasta que llegue algo mejor. Hablaras con personas que te contarán sus cosas. Tendrás las palabras adecuadas para cada una de ellas, podrás orientarlos para que encuentren una salida y te agradecerán por ello. Ten más flexibilidad.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de enero de 2021

Cáncer, ten precaución en tu economía, no gastes si no es necesario, aprende a administrarte mejor. Aléjate de esa persona que no te conviene tenerla cerca por más débil que la sientas. Satisfacción y motivación, a veces la primera es el resultado de la intensidad de la segunda. Mejoría significativa.

Horóscopo hoy Leo 7 de enero de 2021

Leo, pensarás en vender algunas cosas que ya no usas, esto te ayudará y atraerá cosas buenas para ti. Te verás involucrado en chismes, pero puedes evitarlo. Momentos divertidos con alguien especial. Sentimientos y maneras de enfrentar situaciones se encuentran en un punto armónico. Preocupación por gastos en este mes.

Horóscopo hoy Virgo 7 de enero de 2021

Virgo, cuida más a los tuyos y pasa más tiempo con ellos. Deberás esforzarte para ver los resultados de tus trabajos, pero verás con tus propios ojos lo que a veces dudas con el pensamiento. Logras algo que quieres con mucha fuerza. Reunión familiar para celebrar un compromiso, un reencuentro o reconciliación.

Horóscopo hoy Libra 7 de enero de 2021

Libra, los niños o personas mayores necesitan de tus cuidados, préstales más atención. Orden a la hora de administrar tus recursos. Persona joven se convierte en tu aliada. Búsqueda de satisfacciones espirituales. Saliendo de una situación incómoda para entrar en una etapa de novedades. Pondrás fin a una situación.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de enero de 2021

Escorpio, eres intuitivo y tendrás presentimientos que es mejor prestarle atención y podrán prevenirte de cosas que han de ocurrir. Días de cambios profundos en ésta inicio de año. Debes ver las cosas desde la perspectiva más lógica que puedas. Realizarás un negocio rápido, sé constante en lo que haces.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de enero de 2021

Sagitario, sentirás muchas ganas de trabajar, no te conformarás con uno solo y estarás teniendo ideas de diferentes labores. Deberás saber elegir. Te preguntas cómo llegaste a una situación como ésta, pronto pasará. Una situación que resolver en el amor en los próximos días te mantendrá tenso y preocupado.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de enero de 2021

Capricornio, sentirás ganas de proteger más a los tuyos y verás la mejor forma de hacerlo. Algunas decepciones quedarán atrás y gradualmente mejorarán asuntos que tienen que ver con el orden y la armonía en tus asuntos cotidianos. Tienes las herramientas en las manos para hacer las cosas que quieres. Sé paciente.

Horóscopo hoy Acuario 7 de enero de 2021

Acuario, algún asunto en tu vida que se posterga y te empieza a preocupar, aún falta tiempo para que se solucione, deberás de tener paciencia. Piensa bien lo que vas a decir cuando expreses tus motivaciones. Lo detenido avanza para tu bien. Buena disposición para logro importante. Nostalgia por el pasado.

Horóscopo hoy Piscis 7 de enero de 2021

Piscis, tendrás que organízate mejor y hacer planes alternativos mientras llega aquello que tantas esperas. Ten paciencia no desesperes. Grandes expectativas este año que recién comienza. Ganas de disfrutar la vida, siempre con cuidado. Reconciliación en puerta. Deberás enfrentarte a una persona conocida por hija o hijo.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio