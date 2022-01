Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 7 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de enero de 2022

Aries, hay cosas que hoy harás que te darán una satisfacción muy intensa, mucho más de lo que esperabas. Vas a plantearte un objetivo que creerás imposible, pero lo conseguirás. Un engaño hará que te alejes permanentemente de alguien. Una persona de tu trabajo intenta dejarte mal parado, debes estar alerta.

Horóscopo hoy Tauro 7 de enero de 2022

Tauro, sentirás generosidad en tu corazón y eso te impulsa a dar una segunda oportunidad a alguien que te ha fallado. Escucha a esa persona que has evitado tanto, te darás cuenta que has exagerado por mucho tiempo. No cuentes al cien por ciento de tus cosas, no en todos se puede confiar. Se fuerte para lo que ha de venir.

Horóscopo hoy Géminis 7 de enero de 2022

Géminis, deja que los malos augurios y temores se disipen. Disfruta de los buenos momentos con alguien que quiere darte todo su amor, no te cierres. Cuidado con las caídas en sitios públicos, fíjate donde pisas. Te sentirás un tanto desganado y sin ánimos por una mala experiencia. No dejes que esto determine tu día, ánimo.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de enero de 2022

Cáncer, traición por parte de un amigo. Te echarás la culpa por un suceso que no has tenido nada que ver. No intentes ser alguien que no eres por agradar a otra persona, se auténtico. La rutina y el estrés diario te está desaminando, busca actividades que cambien el rumbo de tus días. Busca la objetividad siempre y no caigas en rumores.

Horóscopo hoy Leo 7 de enero de 2022

Leo, sentirás que te falta tiempo para cumplir con tus actividades, busca un espacio de total concentración que te ayude a terminarlas. Estarás un poco mal de salud, pero nada de qué preocuparse. Excelente comunicación con una persona avivará el amor entre ustedes. Un encuentro familiar alegrará tu día.

Horóscopo hoy Virgo 7 de enero de 2022

Virgo, debes ser más exigente contigo mismo a la hora de ahorrar, vas a necesitar un apoyo económico más adelante. Grandes alegrías por parte de un familiar cercano. Tendrás que ser mucho más afectivo en tu relación porque será la clave para mantener la llama encendida. No dejes que la desesperación te afecte demasiado.

Horóscopo hoy Libra 7 de enero de 2022

Libra, debes estar alerta y cuidar tus proyectos, no confíes esto a cualquiera. Deja atrás esos problemas que te han estado agobiando por meses. Hoy es un día para iniciar de nuevo. Tu paciencia hoy será una virtud destacable. Un encuentro con alguien que te cae muy bien se transformará en un interesante intercambio de ideas.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de enero de 2022

Escorpio, tendrás un pequeño declive económico a causa de una mala inversión. Cuidado con los excesos, debes iniciar y terminar el día con buenas decisiones. Consigues un reconocimiento por tus logros. Deja de ser tan desconfiado, es bueno ceder un poco, eso también alivia las preocupaciones. Hazle caso a tu intuición y toma la mejor decisión.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de enero de 2022

Sagitario, inicia tu día con una introspección que te ayude a ser mejor persona y reflexionar sobre tus errores. Date una pausa antes de tomar decisiones que tienen que ver con tu dinero, no gastes en cosas innecesarias. Problemas en el ámbito amoroso a causa de un tercero. No te tomes las cosas tan apecho, nadie está en tu contra.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de enero de 2022

Capricornio, deshazte de esa actitud negativa que está bloqueando tus caminos. Deja de afanarte con una persona que no te corresponde, el amor debe ser recíproco. No intentes presumir aquello que está a la vista, caerá un poco mal. En encuentro casual con alguien te puede causar ciertas dudas en el aspecto amoroso.

Horóscopo hoy Acuario 7 de enero de 2022

Acuario, las metas que hoy te plantees deben ser razonables, si no, estás propenso a fracasar. No subestimes las capacidades de las personas, puede que te lleves una gran sorpresa. En tus manos está el perdón. No guardes resentimientos en tu corazón. Vive el amor con más intensidad sin pensar en qué pasará.

Horóscopo hoy Piscis 7 de enero de 2022

Piscis, recuerda que las personas no están en la obligación a realizarte favores, se agradecido con lo poco o lo mucho que puedan ofrecer. Cada quién lleva su ritmo, no le exijas a las demás cosas que no pueden hacer. Asegúrate de dar lo mejor de ti en todo momento. Una persona cercana te confiará un secreto de su vida.

