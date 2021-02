Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 7 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de febrero de 2021

Aries, nuevos desafíos que te llenarán de incertidumbres, ten paciencia. Ofrecimiento de trabajo, puede que se vea una buena opción de trabajo, pero debes investigar bien el tema, cuando estés seguro decídete a realizarlo. Preocupación por gastos en la casa que te tienen preocupado. Tu palabra clave de hoy es LOGRAR.

Horóscopo hoy Tauro 7 de febrero 2021

Tauro, controla los miedos, atrae lo bueno y aleja esas ideas negativas que solo te traen atraso. Renace la confianza en ti mismo, se constante y actívate nuevamente. Dolencias pasajeras. Hablas con alguien del extranjero muy querido y te motivará y te dará nuevas ideas. Nuevos proyectos por hacer te motivan a seguir adelante.

Horóscopo hoy Géminis 7 de febrero de 2021

Géminis, disfruta cada instante que puedas pasar con esa persona especial. Conócela bien antes de tomar una decisión. Tendrás nuevas experiencias con alguien que podrán ser una posible relación duradera. La vida te devuelve algo que hiciste en el pasado. Maneja tus emociones, aleja la rabia y el resentimiento que no te trae nada bueno.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de febrero de 2021

Cáncer, te sentirás cómodo con quien estas, es un buen momento para lograr una estabilidad emocional, lo necesitas. Por más dolorosos que sea, habrá alguien para ayudarte. Aprende a soltar el pasado. El poder de tu mente es único, piensa en grande y lo lograrás. Deja que cada quien resuelva sus problemas.

Horóscopo hoy Leo 7 de febrero de 2021

Leo, alguien cerca de ti que te da muchas sorpresas y te llenara de alegría. Olvida el pasado, no sigas enganchada a cosas que no te llevan a nada bueno. Has cometido muchos errores y deberás aprender de ellos. Algo nuevo aprenderás el día de hoy. Nuevas proyecciones te mantendrán ocupado.

Horóscopo hoy Virgo 7 de febrero de 2021

Virgo, familiares y amigos te apoyarán en estos momentos que necesitas ayuda y consuelo. Entiende que los demás no tienen la culpa de lo que te pasa. Deberás escuchar a personas mayores que tú que te dan buenos consejos. Te has esforzado siempre por mantener una buena imagen ante los demás. Haz lo que tu corazón te dicte.

Horóscopo hoy Libra 7 de febrero de 2021

Libra, no escuches comentarios negativos sobre esa persona, haz lo que tu corazón sienta y sé feliz. No permitas que las personas te absorban y te distraigan de tus objetivos. Debes mantener mayor comunicación con los que convives, puede que tengan alguna queja o incomodidad contigo y no te lo digan. Sal de la rutina.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de febrero de 2021

Escorpio, utiliza tu intuición, esa voz interior que siempre te habla y que a veces no haces caso. Te prepararás para un emprendimiento nuevo. Cuidado con los negocios que haces, analízalos bien. Estarás con dolores musculares producto del estrés, trata de descansar más horas para recuperarte. Estarás muy motivado y todo te saldrá bien.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de febrero de 2021

Sagitario, ten paciencia para que las cosas fluyan y no saques conclusiones antes de tiempo, no te desanimes tan rápido. Lo que es tuyo nadie te lo quita. Debes creer más en lo que haces y en lo que quieres para que se materialice. Se hace realidad un sueño con alguien especial. En algún momento te recuperarás financieramente.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de febrero de 2021

Capricornio, no pierdas las oportunidades que se te están presentando. Una nueva idea se reactiva, organízala y comienza a ejecutarla. Deja que las cosas pasen. No pierdas tu norte y concéntrate en lo que haces. Una persona cercana te generará problemas. Vivimos tiempos difíciles, estas aprendiendo a valorar las cosas. Ten fe.

Horóscopo hoy Acuario 7 de febrero de 2021

Acuario, una persona necesitada te pedirá apoyo, hazlo sin pedir nada a cambio, el cielo te retribuirá por tu noble y gran corazón. Piensa en positivo y con fe. Por más que tengas miedo en hacer algo debes ser fuerte y luchar por lo que quieres. Piensa en positivo todo el tiempo, aunque la duda te sorprenda.

Horóscopo hoy Piscis 7 de febrero de 2021

Piscis, te conectas con personas de y te da buenas ideas. Recuerda siempre de ayudar a otros que como tú también necesito de una mano amiga. Te invitarán a una celebración, espera que aún no es tiempo de realizar este tipo de reuniones, debes cuidarte. Si se cerró una puerta se abrirán otras. El mundo estará en tus manos.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio