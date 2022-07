Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 7 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de julio de 2022

Aries, quieres hacer muchas cosas a la vez, si de verdad quieres que todo te salga bien, deberás concentrarte en solo una de ellas y verás que todo fluirá de manera positiva. Deja la inseguridad a un lado, siente seguro de ti mismo, tú tienes la fuerza de lograr todo lo que deseas, confía en tu capacidad. Logros y evolución.

Horóscopo hoy Tauro 7 de julio de 2022

Tauro, en estos tiempos donde has pasado situaciones difíciles, debes entender que es importante perdonar, este es un paso importante que te hará crecer. Lo que estaba detenido hasta ahora comenzara a avanzar lento, pero con resultados satisfactorios. Sé generoso con el que es egoísta, te traerá suerte. Podrás enfrentar una situación difícil de forma positiva.

Horóscopo hoy Géminis 7 de julio de 2022

Géminis, tu mayor privilegio y tu mejor fortuna será hoy escuchar a tu corazón y seguir lo que tu sabiduría interna te dicte; ya que es lo más cercano a la verdad y a la certeza que puedes encontrar. Te sentirás mejor que nunca. precaución hoy será llevar a buen término tus negociaciones. Atención con visita envidiosa que comenta algo sobre un espejo.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de julio de 2022

Cáncer, algo con un ritual para la prosperidad donde asumes la verdad de algo. Muchos movimientos. Compra y venta. Deja el pasado. Debes prepárate para luchar por lo que quieres. Conversación con una persona que te ayuda a resolver un conflicto. Cuidado con comentarios negativos. Mantenerte en un proceso involutivo, que no te permita ver más allá.

Horóscopo hoy Leo 7 de julio de 2022

Leo, llega una persona importante en la parte económica. Todo lo que haces esta semana te sale bien. Asistes a un sitio de muchas personas importante serás un Invitado (a) especial. Tienes derecho, pero debes respetar. Nueva oportunidad en el amor. Te encuentras con amigos del pasado. La abundancia se acerca a ti y será sin duda una realidad lo que te propongas.

Horóscopo hoy Virgo 7 de julio de 2022

Virgo, recibirás señales para la apertura de un nuevo camino. Terminas un proyecto que estaba pendiente con mucho éxito. Te darás cuenta que donde has trabajado no te valoran como lo esperas. Evalúa si te conviene quedarte en el lugar donde no eres feliz. La vida continua da lo mejor de ti siempre. Una persona se acerca a ti para confesarte su amor.

Horóscopo hoy Libra 7 de julio de 2022

Libra, buenas energías en esta semana. Algo que no funciona, se soluciona. Alguien que crece a tu lado se va por estudios. Viajes por negocio y celebraciones. Cambios en las decisiones una nueva etapa. Sales de un lugar muy molesto. Vences a un enemigo. Nuevo proyecto que se concreta. Trabaja con dedicación, es el momento de enfocarse en lo que mereces.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de julio de 2022

Escorpio, surgirán cambios que predicen que tomarás algunas decisiones importantes para tu futuro. No es el momento de resistirte sino de dejarte fluir. Aclarar una situación en casa para que no crezca las discordancias. Lo que estaba detenido va hacia adelante. Aléjate de multitudes en la calle, se precavido. Tendrás un gasto inesperado.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de julio de 2022

Sagitario, no te copies de nadie se tú misma. Alguien que no te deja ser. No estén engañado. No te sientas culpable de nada. Recibes buenas noticias y algo que te firman y llegan para ti. Cambios tranquilidad. Nuevas señales. Mudanzas y movimientos. Llegará a ti una noticia que le cambiará la vida a tu familia, debes ser fuerte.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de julio de 2022

Capricornio, nuevos inicios. Negocio que te da frutos. Empresa que abre sus puertas. Lo esperado llega. Cambio en lo económico. Te sientes cansado de las mismas rutinas. Te llevan con una persona rezandera. Persona joven que te pide ayuda. Discusiones por algo con un negocio de alimentos. Conseguirás un préstamo que habías estado esperando.

Horóscopo hoy Acuario 7 de julio de 2022

Acuario, podrás demostrar todo tu potencial en una reunión que eres invitado. No te dejes enredar por otros en un problema. Algo con documentos que debes resolver. Inestabilidad en lo amoroso. Solucionas un problema familiar. Deja que cada quien viva su vida. No dejes a la mitad las cosas termínalas. Aléjate de personas de malas energías y negativas.

Horóscopo hoy Piscis 7 de julio de 2022

Piscis, se presenta una oportunidad relacionada a un negocio familiar. Encontrarás una salida satisfactoria donde dejas atrás situaciones que te desvelan. Recibes ayuda y orientación de una persona para salir de un problema donde te sientes estancado. Evita decir “No estoy bien”, las cosas se solucionarán pronto. Estudios o proyectos que comienzan.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

