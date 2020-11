Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 7 de noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de noviembre de 2020

Aries, un ciclo está finalizando y debes prepararte para una nueva etapa de crecimiento. Amistad que te da ayuda y te engríe. Persona esotérica que te da la mano en algo espiritual. Con tu pareja compartirán más juntos. Los problemas despierten el gigante que hay en ti, se fuerte. Controlar el consumo de azúcar.

Horóscopo hoy Tauro 7 de noviembre de 2020

Tauro, deja el tormento, las dudas y los miedos a un lado, renuévate y prepárate para un gran cambio. Hombre que te llama o te busca por negocio. Puede que recibas ayuda de familiares o amigos en el área económica. Planeas un encuentro con alguien que te gusta. Inicias un camino hacia el amor. Deja que todo fluya.

Horóscopo hoy Géminis 7 de noviembre de 2020

Géminis, alguien regresa, pero no será por lo que piensas sino para que le ayudes en lo económico. No te impongas a la fuerza, no es bueno. Invitaciones inesperadas. Amigos del pasado, reencuentros afectivos. Se tornará atractivo para los demás el hecho de verte cambiado y más entusiasta. Nuevas compras para tu casa.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de noviembre de 2020

Cáncer, refuerzas tu firmeza, generosidad y magnetismo y te colocas por encima de toda mezquindad. Dinero que gastas de más o que debes pagar te pesará en tu presupuesto. Debes buscar nuevas oportunidades en lo laboral. Cuídate de los errores del pasado, no los repitas. Cancelas una deuda pendiente. Sé firme.

Horóscopo hoy Leo 7 de noviembre de 2020

Leo, debes estar claro en lo que dices ya que no puedes maltratar con tus palabras, evita confusiones. Mira el lado aprovechable de lo desagradable que te ocurra. Etapa de transformación. Eres como el ave fénix levantándose de las cenizas. Buscas distinguirte ante los demás con tu originalidad y sobresales en el trabajo.

Horóscopo hoy Virgo 7 de noviembre de 2020

Virgo, el tiempo se encargará de ordenar las cosas y te preparará para un positivo nuevo comienzo. Nuevos inicios. Decisiones rápidas. Necesidad de evaluar una situación importante con tu parte laboral. Capacidad y facilidad para ganar dinero, pero debes saber ahorrar. Viajes rápidos de ida y vuelta. Piensa en positivo.

Horóscopo hoy Libra 7 de noviembre de 2020

Libra, tu astucia será mucho más fuerte, especialmente en lo que se relaciona a tus proyectos y un admirador que te escribe cosas muy dulces. Verás todo más claramente respecto al porvenir antes de finalizar el día. Piensa bien las cosas antes de dar un paso decisivo. Amigos que te buscan te traen buenas noticias.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de noviembre de 2020

Escorpio, ejerce tu poder canalizando tus energías para que toda acción te lleve a la conciliación y al acuerdo con los demás. Sabrás desarrollar ideas muy creativas para tu desarrollo personal. Gusto por la danza o contacto con artistas. Repuestas correctas que te abrirán nuevos horizontes. Deja ir el pasado.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de noviembre de 2020

Sagitario, debes creer y pensar en ti, concéntrate. Te alejas de la realidad, céntrate en tus cosas para que puedas resolverlas. Intenso momento con una persona, deberás tener cuidado. Controla las variaciones en tu carácter. Puedes elegir los objetivos de tu vida. Proyecta seguridad. Tu mente estará más ágil e intuitiva.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de noviembre de 2020

Capricornio, harás cambios que son importantes en lo laboral. Transformaciones repentinas muy favorables en tu vida sentimental. Interés y gusto por el estudio de ciencias esotéricas. Invitación a comer que te motiva y emociona. Disfrutas trabajar en equipo. Con actitud optimista motivas a los desalentados. Nuevos amigos.

Horóscopo hoy Acuario 7 de noviembre de 2020

Acuario, se te acerca alguien conocido y te pide hablar contigo para pedirte un apoyo. Las cosas no pueden ser siempre a tu manera, así que deberás nivelarte en este aspecto. Tu familia se tornará más alegre y positiva. Debes dejar que algunas cosas en tu vida fluyan y no te precipites, debes saber esperar. Sé paciente.

Horóscopo hoy Piscis 7 de noviembre de 2020

Piscis, te motivará aumentar tus ingresos económicos y crearás diferentes emprendimientos para conseguirlo. Se activa la energía del amor. Asunto espiritual importante. Empiezas a sentir que las cosas fluyen armoniosamente en tu casa y en tu trabajo. Comentaran cosas agradables sobre tu persona. Sé agradecido.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio