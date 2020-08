Consulta aquí el Horóscopo de hoy, sábado 8 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de agosto de 2020

Aries, firmarás documentos, ten la mente tranquila para que todo te salga bien. Tendrás un encuentro con una persona del ámbito laboral y te planteará un cambio en el trabajo. Cuidado con gastos innecesarios. Te pagan un dinero. No seas impulsivo a la hora de gastar, debes ahorrar para los momentos difíciles.

Horóscopo hoy Tauro 8 de agosto de 2020

Tauro, vas a tener una relación con alguien que su mente está enfocada en otra persona, ten cuidado. Hazle caso a tu intuición. Algo está pasando en casa, presta más atención en el hogar no te descuides. Alguien abusa de tu confianza, abre bien los ojos. Presta tu servicio a alguien y te ganas un dinero extra.

Horóscopo hoy Géminis 8 de agosto de 2020

Géminis, vas a hacer algo importante para ti, un cambio positivo se avecina. Hablarás con un abogado y pones en orden documentos. Tienes pendiente un viaje por carretera, planifícalo bien. Por el momento no hagas ninguna inversión, ahorra lo más que puedas. Cuidado con lo que firmes, pueda ser usado en tu contra.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de agosto de 2020

Cáncer, vas a estar muy observador a todo lo que está a tu alrededor, así tomarás decisiones que son necesarias para cambiar tu vida. Tendrás un presentimiento, hazle caso a ese sexto sentido que a veces te advierte de cosas que han de ocurrir. Tienes un documento por firmar con un abogado, no lo pospongas más.

Horóscopo hoy Leo 8 de agosto de 2020

Leo, hay momentos donde necesitamos amistades que nos ayuden a crecer como personas, confía en esa persona que desea ayudarte. Te sientes en el aire por cosas que no puedes concretar. Problemas en el hogar que logras solucionar, animo todo saldrá bien. Estarás con dolor de cabeza por las tensiones.

Horóscopo hoy Virgo 8 de agosto de 2020

Virgo, tendrás que hacer un sacrificio para lograr la estabilidad que necesitas. Cuídate de tus enemigos, estarán atentos a todo lo que hagas. Alguien te aconseja en el trabajo. Revisarás tu proyecto de vida con la familia. Conversas con una amistad te ayudara a abrir los ojos ante una situación amorosa.

Horóscopo hoy Libra 8 de agosto de 2020

Libra, hay una pequeña inestabilidad en tu vida, será pasajera. Estás gastando energías en cosas que no valen la pena. Bájale dosis a tu carácter, te desgastas. No mezcles el dinero con el amor. Tienes un cambio en el trabajo, posible despido que afectará tu estabilidad. Conocerás una persona que cambia tu vida.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de agosto de 2020

Escorpio, tienes que hacer unos arreglos en casa, no lo pospongas más. No dejes a tus hijos con gente extraña, ten cuidado. Vas a estar muy pensativo por algo relacionado con un familiar y su salud. Alguien te hace una propuesta de negocio que no te conviene. Quieres hacer cosas nuevas, tómate tu tiempo.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de agosto de 2020

Sagitario, si comienzas estudios, prepararte y se más responsable, lo que comienzas deberás terminar. Inicias un nuevo proyecto de vida. Tienes pensado mudarte, analízalo bien. Tendrás una reunión con la familia, hay que fortalecer los lazos sanguíneos. Revisarás cuánto dinero tienes y pensarás hacer una inversión.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de agosto de 2020

Capricornio, no confíes en quien no debes, sobre todo si son personas que acabas de conocer. Tienes que comenzar a ahorrar. Vas a estar muy pensativo y un poco distraído, ten cuidado. Hay momentos que sientes que todo lo tienes y otros que sientes que no tienes nada. Celebrarás que te ganas un dinero extra.

Horóscopo hoy Acuario 8 de agosto de 2020

Acuario, haces un estudio de lo que ha sido tu vida, ahora la valoras más que antes. Tienes muchos planes que vas a cumplir. Cuidado por confiado puedes dar un paso en falso, y todo el esfuerzo no valdrá la pena. La suerte llega a tus manos, que no se escape. En el trabajo eres una persona útil e indispensable.

Horóscopo hoy Piscis 8 de agosto de 2020

Piscis, cuidado con lo que vayas a decir delante de un grupo de personas, puede que lo mal interpreten y te perjudique en el trabajo. Reunión entre compañeros fortalece el trabajo en equipo. Deberás hacerte un examen médico. Piensas en ahorrar dinero para comprar un bien. Estarás muy unido con tu pareja.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio