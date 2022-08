Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 8 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de agosto de 2022

Aries, encuentra un momento del día para meditar y ver qué es lo que te conviene hacer con tu vida, escoge lo mejor para ti. Los frutos de tu esfuerzo ya se están materializando. La creatividad es algo que te mueve y te inspira para seguir adelante, aférrate a esa idea y a sobresalir ante los demás, has las cosas lo mejor que puedas.

Horóscopo hoy Tauro 8 de agosto de 2022

Tauro, piensa en positivo y así se llegará la oportunidad que tanto estas esperando. No hay que ser extravagante para llamar la atención, lo simple es lo que vale y lo que te diferencia de las demás personas. Hoy recibes una noticia. Escucha música romántica para inspirarte. Nuevo ciclo que comienza, cargado de energías positivas.

Horóscopo hoy Géminis 8 de agosto de 2022

Géminis, luego de haber pasado tantas cosas en tu vida, sobre todo en estos tiempos, decides adquirir algo propio que te de tranquilidad. Avanzarás más rápido de lo que imaginas, solo debes de confiar en ti y en tu potencial. Visitarás una amistad. Estarás con ánimos de hacer cosas nuevas, sigue con esa energía para logres lo que deseas.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de agosto de 2022

Cáncer, descubrirás la forma de salir de problemas que te perturban. Llego el momento de dar por terminado esa relación tormentosa para dar paso a la tranquilidad y paz. Sentirás la necesidad de estar acompañado, elige bien con quien y que sea duradera la relación. Una noticia alegrará tu día, prepárate para recibirla. Estarás muy sensible.

Horóscopo hoy Leo 8 de agosto de 2022

Leo, no abuses de tu autoridad, las personas que te rodean puede que se sientan incomodos y se Compartir con la familia para ti es lo más importante, este día será excelente para cargarte de esa energía familiar que te nutre. alejen de ti. Expresa lo que sientes moderadamente. Te sentirás triste, recuerda que después de la oscuridad sale el sol.

Horóscopo hoy Virgo 8 de agosto de 2022

Virgo, te ofrecerán un cargo en una empresa, piensa bien antes de aceptar. Una noticia te pone inquieto. Aprende a canalizar tus emociones, las personas no tienen la culpa de que te sientas mal. Debes de mantener el control de tu vida y de tus emociones. Descubrirás una traición de alguien en el trabajo. Una amistad se aleja de ti por diferencias.

Horóscopo hoy Libra 8 de agosto de 2022

Libra, a pesar que te sientes mal demuestras tu mejor cara a los demás, recuerda que siempre es bueno contar lo que te ocurre a alguien, te sentirás mejor. Algo renace en tu corazón, una nueva ilusión le da brillo a tu vida. pensarás en un viaje, aun no podrás realizarlo, pero si podrás planificarlo. Detestas que te mientan, alguien cercano lo hará.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de agosto de 2022

Escorpio, cuida tu salud y la de los tuyos. Preocupación por un familiar. No te ates a cosas que no te hacen bien. Una persona del pasado te buscará. Alguien intervendrá en un problema familiar, algunas opiniones son necesarias para poder ver la solución del conflicto. No pretendas que las personas te sigan en tu camino, cada quien tiene su propio destino.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de agosto de 2022

Sagitario, un proyecto que tenías se cae, no te sientas mal y sigue adelante, nuevas oportunidades aparecerán. Siempre hay una mano amiga que te ayudará en los momentos más difíciles. Debes aprender a soltar, a dejar atrás todo aquello que te hace daño. Estas a la espera de una respuesta para un trabajo, tranquilo y guarda calma, todo será a tu favor.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de agosto de 2022

Capricornio, ser independiente te permitirá tomar decisiones positivas para tu vida, además de adquirir experiencia. Realiza una actividad física para relajarte. Se avecinan grandes cambios a tu vida, estás preparado que todo se de, todo pasa por algo y es parte de tu aprendizaje. Se resuelve algo que no salía. Ten fe.

Horóscopo hoy Acuario 8 de agosto de 2022

Acuario, te proyectas para un futuro mejor, ya has aprendido la lección y das pasos firmes y fuertes. Alguien te pedirá ayuda, no te niegues si tienes la posibilidad de apoyar. Todo lo que des se te multiplicará. No te olvides de quien te ha ayudado, debes ser reciproco y agradecido. Todos te saldrá bien, ten fe. Ordena tus horarios de comidas.

Horóscopo hoy Piscis 8 de agosto de 2022

Piscis, la sanación no solo es del cuerpo sino del corazón, perdona a quien te hizo daño y sigue adelante con tu vida. Cuida tu vista, descansa mejor. Deberás someterte a un tratamiento médico. El estrés puede causarte problemas. Cuidado al conducir tu vehículo, evita accidentes siendo prudente. Deberás hacer ejercicios, estas muy sedentario.

