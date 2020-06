Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 8 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de junio de 2020

Aries, recibirás una llamada importante por unos documentos que estaban pendientes, llegó el momento de resolver ese tema que tanto te preocupa. Tendrás un nuevo ofrecimiento de trabajo, deberás pensar bien si te conviene o no, puede que no sea lo que esperabas. En la salud mejoras de un mal que te aqueja.

Horóscopo hoy Tauro 8 de junio de 2020

Tauro, tendrás nuevas responsabilidades. Estarás encargado de producir algo nuevo en materia laboral. Lo que estaba detenido avanzará. A tus manos llega algo con mucho valor sentimental. Decídete a ser feliz con lo que tienes y no sufras por lo que aún no has conseguido, todo llega en su momento.

Horóscopo hoy Géminis 8 de junio de 2020

Géminis, estarás viendo cómo invertir un dinero en algo productivo. Saca cuenta si te conviene lo que te ofrecen. Tendrás una Llamada importante para un empleo nuevo. Personas muy queridas que te ayudan en esta etapa tan difícil que estás viviendo. Deja la tristeza. Algo especial llegará para ti. Ten fe.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de junio de 2020

Cáncer, estás viviendo épocas de cambios inesperados que te tensarán un poco, trata de relajarte. Se activa la económica y podrás pagar algunas cuentas. Todo esto lo lograrás con la ayuda de alguien. Sé recíproco y apoya tú también a quien lo necesite. Tendrás encuentros espirituales que te fortalecerán

Horóscopo hoy Leo 8 de junio de 2020

Leo, estás muy lento en tus cosas, deberás hacerte un baño de prosperidad con el agua de albahaca para activar el éxito que está dentro de ti. No te sientas mal por algo que no se da e inicia algo nuevo. Buenas noticias al final de día, cobrarás un dinero que estaba pendiente. Atiende más a tu pareja.

Horóscopo hoy Virgo 8 de junio de 2020

Virgo, tendrás propuestas nuevas que deberás estudiarlas, es de sabios ser precavido. Estarás colaborando con un familiar que no tiene para cubrir sus necesidades en casa, aunque no sea mucho servirá de gran ayuda y estarán agradecidos. A quienes hoy ayudes, mañana serán ellos quienes te extiendan su mano.

Horóscopo hoy Libra 8 de junio de 2020

Libra, una persona se acercará a ti para contarte un chisme, te trae problemas con tu pareja por lo que es mejor evitarla y alejarse, porque solo quiere ocasionarte problemas. Debes cerrar un ciclo en tu vida, empezarás una nueva etapa. Dejarás atrás cosas que no te convienen y te separarás de personas que no aportan nada bueno.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de junio de 2020

Escorpio, se aclara una situación que te tenia preocupado a nivel emocional. Cuídate de chismes, no te dejes llevar por personas que no son buenas para ti. Tienes estrés por lo económico, piensa que todo esto pasará y las cosas volverán a ser como antes o mejor. Sé justo y equitativo con los demás.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de junio de 2020

Sagitario, te darán responsabilidades nuevas y estarás intranquilo, ten calma, las sabrás manejar. Alguien te da órdenes y eso te molesta, controla tu enojo y haz bien las cosas. Sentirás nostalgia por un familiar que no está contigo, trata de comunicarte con él por mensaje o video. Date tiempo para todo.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de junio de 2020

Capricornio, época de cambios, algo bueno llegará a ti rápidamente, no te preocupes, eres ágil y siempre resuelves las dificultades que se te presenten en el camino. Tendrás que controlar una situación de tensión en el trabajo, estarán nerviosos por las decisiones que se deben de tomar. Todo mejorará.

Horóscopo hoy Acuario 8 de junio de 2020

Acuario, piensa bien antes de darle un dinero a un amigo, puede que no te lo devuelva pronto. Ayúdalo sin que te traiga problemas. Planteas un proyecto y estarán estudiándolo en tu grupo de trabajo, pero no permitas que te manipulen o maltraten, di que no sino te conviene. Debes hacer ejercicios.

Horóscopo hoy Piscis 8 de junio de 2020

Piscis, abandona la rutina, plantéate hacer cosas para compartir más con la familia. Recibes una llamada para un empleo o para una propuesta de negocio. Estarás pensándolo bien y organizándote mejor. Se avecinan éxitos y triunfos. No te involucres con personas con pareja. Harás cambios en tu casa.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio