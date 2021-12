Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 8 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de diciembre de 2021

Aries, supera la falta de motivación con nuevas iniciativas, salte un poco de la rutina y dirige tus energías hacia cosas que sean valiosas para ti. En este tiempo te sentirás más seguro y comprometido con los asuntos del amor. Problema con una computadora que deberás resolver para poder seguir trabajando desde casa.

Horóscopo hoy Tauro 8 de diciembre de 2021

Tauro, anhelo material y deseos económicos difíciles de lograr, tendrás que esforzarte más para poder alcanzar todos tus sueños. Cada situación vivida traerá consigo una buena enseñanza, ten paciencia. Alguien querrá expresar su afecto por hacia ti, cuando lo haga, será inolvidable. Tu espíritu guerrero te beneficiará.

Horóscopo hoy Géminis 8 de diciembre de 2021

Géminis, nuevas personas en tu oficina que te pondrán ansioso. Serás capaz de reconocer el origen de los problemas y los podrás enmendar eficazmente. Se te presenta una oportunidad que no puedes dejar pasar. Te esforzarás para que tu relación amorosa marche por un rumbo armónico y positivo. Te concentras en temas familiares y su bienestar.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de diciembre de 2021

Cáncer, invierte en tu futuro. Estarás tentado por una persona a emprender un negocio, ten cuidado ya que no es tan favorable como te lo cuenta. Asuntos pendientes relacionados con hijos o sobrinos se resuelven. En la salud, tendrás continuos dolores de cabeza, visita al médico. Te visitan de forma agradable en tu casa, pasas un momento feliz.

Horóscopo hoy Leo 8 de diciembre de 2021

Leo, te sentirás satisfecho con tu trabajo, pero si recibes una oferta interesante, no la descartes. Todo depende de cómo trates a los demás, se amable. Una fuerte disposición para establecer bases nuevas. No gastes energías en situaciones que no se arreglaran pese al esfuerzo. Afinas detalles sobre documentos y trámites legales.

Horóscopo hoy Virgo 8 de diciembre de 2021

Virgo, si bien en el campo económico se van a presentar algunas fluctuaciones, aun así, no vas a tener motivos para preocuparte, salvo si te olvidas de cumplir con algunos compromisos crediticios. Si te comprometes con algo o alguien, estarás seguro de tener cubiertas las espaldas y podrás avanzar con confianza.

Horóscopo hoy Libra 8 de diciembre de 2021

Libra, en el trabajo llegan estupendas oportunidades de progreso y estabilidad. No te rindas cuando sabes que estas en lo correcto. Susceptibilidad a flor de piel cuando tus sentimientos íntimos son removidos. Sentirás alegría. Usa el sentido común, buen juicio y honestidad para todos los aspectos de tu vida.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de diciembre de 2021

Escorpio, analiza bien todas las alternativas que tienes para poder incrementar tu competitividad y tus alcances en el trabajo. Si no luchas por tu territorio ahora, eventualmente lamentarás tus acciones y tendrás que lidiar con situaciones peores más adelante. Sigue limpiando tu casa como lo haces. Agotamiento físico, descansa.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de diciembre de 2021

Sagitario, tendrás suerte con el dinero y las oportunidades de crecimiento económico no se harán esperar. Haz tu propia investigación y verifica todo en tu trabajo para que salga bien. Conversas con tu madre o padre sobre tus temas amorosos buscando un concejo. Tendrás un encuentro con un grupo de persona, te sentirás agradado.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de diciembre de 2021

Capricornio, el azar estará jugando a su favor, y si realizas alguna inversión, de seguro ganarás. Si no eres feliz últimamente, es porque estas absorbido con problemas, relájate y date un tiempo para ti. Haces remodelación en tu casa para recibir la navidad. Tendrás una conversación con un hermano o hermana sobre un bien en común.

Horóscopo hoy Acuario 8 de diciembre de 2021

Acuario, paseo con hijos que disfrutas. Debes mejorar la comunicación con tu pareja, ya que es muy importante. Saldrás adelante. No te ahogues en las dificultades, todo pasará. Ten fe y confianza en ti mismo. Alguien te tenderá su mano para apoyarte. Compartirás con personas queridas momentos inolvidables y felices.

Horóscopo hoy Piscis 8 de diciembre de 2021

Piscis, ahora puedes iniciar un proyecto y darle forma a una idea. La rueda del destino te trae cambios, algunas cosas se demorarán, pero pronto lograrás que mejore. Ten fe. Reencuentro con amistades de trabajos anteriores. No digas todo lo que vas hacer, los hechos hablaran por si solos. Realizarás trabajos con jóvenes.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

