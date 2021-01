Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 8 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de enero de 2021

Aries, debes estar más seguro de lo que quieres y cómo lo quieres. Analiza la situación que pasaste, revisa lo aprendido. nada es igual, pero tienes nuevamente una oportunidad, aprovéchala. Una persona cercana pensando en voz alta te sorprenderá con lo que dice. Momentos que te afligieron quedarán en el olvido.

Horóscopo hoy Tauro 8 de enero de 2021

Tauro, deja el miedo a un lado y lucha por lo que quieres. Cree en ti mismo y no te dejes llevar por la ira o impotencia. Sé constante y no te decaigas. Si calmas tu ansiedad con actividades te sentirás motivado para hacer otras cosas como trabajar o estudiar. Deja el miedo, la inseguridad y todo aquello que te atrasa.

Horóscopo hoy Géminis 8 de enero de 2021

Géminis, deja de pensar tanto en aquello que desearías haber hecho o a donde estarías ahorita, actúa basándote en hechos reales y actuales. Debes tener tolerancia con la pareja, no tiene la culpa de tu estado anímico. Ten calma. Sientes molestia con la persona que estás. Eres fuerte y vencerás los obstáculos.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de enero de 2021

Cáncer, piensa que si pisas el suelo firme resistirás toda tempestad que estés atravesando. Concéntrate en lo que quieres, planifica estrategias para que todas esas ideas se den, prioriza que puedes hacer primero. Te proyectarás hacia el futuro abandonando los prejuicios y asumiendo una posición de ganador.

Horóscopo hoy Leo 8 de enero de 2021

Leo, si te sientes ansioso y no sabes cómo comenzar tu día, empieza por planificar y ordenar tus cosas. Un poco de vivacidad no te queda mal a ti, que justamente eres tan reposado y sólido, siempre es bueno hacer algunos cambios. Todo lo vivido te hará más fuerte de lo que puedas imaginar. Sigue luchando.

Horóscopo hoy Virgo 8 de enero de 2021

Virgo, sentirás la necesidad de conversar con alguien que te ayude a entender muchas cosas que para ti no tienen sentido, busca a un amigo que te aconseje. En el trabajo te ofrecerán nuevos retos Tú decides si aceptar o no. Al final del día te sentirás mejor. Ten calma y practica la paciencia., todo a su tiempo.

Horóscopo hoy Libra 8 de enero de 2021

Libra, escucha, confía y aprende, no siempre tú tienes la razón, así avanzarás y te fortalecerás. Abre tu corazón. Tu familia necesita más apoyo de tu parte, no todo es trabajo, también es compartir con los tuyos. Observa como las ideas para solucionar tus problemas comienzan a madurar en tu mente y empiezas a fluir mejor.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de enero de 2021

Escorpio, tu bandera debe ser el autocontrol y la disciplina que te impulsa a seguir adelante. Debes accionar, mover tus pensamientos hacia cosas muy concretas y volverte tenaz, no des espacio a la duda. Todo tiene su momento y su tiempo. Te encuentras ante el inicio de algo nuevo que tiene buenas perspectivas de futuro.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de enero de 2021

Sagitario, debes ser más inteligente en tus decisiones y no dejarte llevar por tus emociones. Harás un reclamo que incomodará, se sereno. Se abren nuevos caminos para ti, no dudes y date la oportunidad de salir adelante. Dedica un poco a las plantas para canalizar tu energía y aliviar el estrés.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de enero de 2021

Capricornio, tendrás la intención de modificar tu existencia. Este es el inicio de una etapa positiva para ti y para los tuyos. Debes de aprovechar el tiempo haciendo actividades que te ayuden a armonizar y equilibrar tus emociones. No centres tu atención en cosas tristes y alégrate. Pon de tu parte para que lo logres.

Horóscopo hoy Acuario 8 de enero de 2021

Acuario, si no cambias, si no rompes con todo lo conocido, la vida lo hará por ti. Si tu estás bien los que te rodean también estarán bien y felices. Algo en tu vida va a durar más tiempo de lo que te imaginas, pero todo va a ir bien si no te precipitas y controlas tus impulsos y tu carácter. Empieza algo nuevo no tengas miedo.

Horóscopo hoy Piscis 8 de enero de 2021

Piscis, cuida tus reservas de energía, debes tenerlas a tu disposición cuando termines con lo tóxico, cuando se vayan tus seres queridos o cuando salgas finalmente de tu casa hacia otra realidad. Pide consejos de quien tenga más experiencia que tú y toma una decisión acertada. Deja el resentimiento en el olvido.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio