Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 8 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de enero de 2022

Aries, tendrás una llamada que te dará una mala noticia, intenta ser la fuerza de tu familia. No dejes que las pequeñas discusiones te hagan dudar de tu relación, estas cosas son normales. Hoy vas a conseguir que valoren de ti, tu mayor virtud. Deja de darle importancia a las cosas que no tienen ninguna relevancia en tu vida.

Horóscopo hoy Tauro 8 de enero de 2022

Tauro, tendrás una entrada extra de dinero, no muy grande, pero te ayudará a salir de algunas deudas. Quizá el día de hoy no estés de un buen ánimo, pero una conversación con un buen amigo puede cambiar el rumbo de tu día. Deja de decir que si a todo lo que te plantean, piensa un poco antes de responder. Se tu mismo, tu eres primero.

Horóscopo hoy Géminis 8 de enero de 2022

Géminis, tienes la sensación de que una persona te está mintiendo, deja que el tiempo aclare tus dudas y no discutas en vano. Aléjate de esa persona que te está haciendo un daño emocional, mereces estar con una persona que te ame. Una charla con un amigo o una amiga por la tarde le vendrá muy bien a tu espíritu.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de enero de 2022

Cáncer, administra bien las responsabilidades en tu hogar, no puedes hacer todo tu solo. Padecerás hoy un cierto cansancio porque has estado con mucho ajetreo en días pasados, quizá relacionado con el trabajo o por ciertas preocupaciones. Regálate hoy la oportunidad de descansar ante tantos problemas.

Horóscopo hoy Leo 8 de enero de 2022

Leo, vendrá una jornada intensa de trabajo, y esta no solo tiene que ser laboral. Busca la mejor manera que no te desgastes físicamente. Atrévete a dar un importante paso para crecer espiritualmente, no dudes y desconfíes. Es importante mantener alta la confianza que tengas en tus capacidades y virtudes.

Horóscopo hoy Virgo 8 de enero de 2022

Virgo, de ahora en adelante dale prioridad a tu salud, que es lo que verdaderamente importa, más allá del dinero. Has callado por mucho tiempo eso que sientes, no guardes más preocupaciones dentro de ti. Una llamada inesperada alegrará totalmente tu día. La herida que tienes hoy no será eterna, deja que el tiempo la sane.

Horóscopo hoy Libra 8 de enero de 2022

Libra, no es un buen momento para renunciar o salirte de un proyecto. Ten paciencia por más difícil que estén tus días. Te alejas un poco de algo o alguien que no te ha convencido nada durante estos días y te ha demostrado que no es de confiar. Una persona cercana te buscará para que lo acompañes a tomar una difícil decisión.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de enero de 2022

Escorpio, hoy das un paso importante a tu auto realización, siempre debes ser el primero en tus decisiones. Comienzas a abrirte al amor y a olvidar el pasado con todas sus malas experiencias, está muy bien que te des una nueva oportunidad. Tendrás que tomar una decisión clave para el futuro de tu relación.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de enero de 2022

Sagitario, no te dejes llevar por la negatividad, dale a importancia a esos pasos que por más pequeños que sean, has tenido un enorme avance. Nunca te permitas dudar de tus capacidades solo porque recientes proyectos no han salido como lo esperabas. Sabes quién eres y lo que mereces, no permitas menos que eso.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de enero de 2022

Capricornio, estás atravesando un período de grandes cambios, pero tienes la energía necesaria para enfrentarlos poniéndoles el pecho. Permítete equivocarte, no seas tan duro contigo mismo. El trabajo te consumirá muchas horas y no te dejará tiempo para compartir con las personas que amas. Dedica un tiempo a ti, no todo será trabajo.

Horóscopo hoy Acuario 8 de enero de 2022

Acuario, existen situaciones en las que tu capacidad de razonamiento se vuelve irrelevante, debes actuar más y opinar menos. Los problemas frecuentes han deteriorado notablemente la comunicación en la pareja. El día de hoy tu jornada laboral parecerá eterna. Que el dialogo sea quién predomine dentro de una discusión.

Horóscopo hoy Piscis 8 de enero de 2022

Piscis, no podrás continuar con ciertas actividades que sabes terminarán por afectar negativamente tu relación amorosa. Sentirás que los sentimientos que tienes hacia tu pareja han disminuido considerablemente. Tendrás la suerte a tu favor, podrás salir de una situación incómoda en tu trabajo. Relájate un poco.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

