Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 8 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de octubre de 2020

Aries, pese a la adversidad, mantén la calma y todo fluirá satisfactoriamente. Dale a los que te quieren lo que merecen, a cada quien según su entrega y fidelidad. Cuidado con prendas de oro o plata, robos o perdidas. Alguien cercano se niega a asumir su propia responsabilidad. Tu palabra clave es Intentar.

Horóscopo hoy Tauro 8 de octubre de 2020

Tauro, acontecimientos imprevistos harán que tu día sea tormentoso, guarda calma y serenidad pronto todo pasará. Ten cuidado en lugares públicos, debes ser precavido y cuidar tu salud. Estarás pendiente por una sesión con psicoterapeuta o consejero espiritual. Te preocupará un familiar y tratarás de ayudarlo.

Horóscopo hoy Géminis 8 de octubre de 2020

Géminis, los niños en casa necesitan mayor atención y ayuda con sus tareas. Concéntrate en lo que quieres lograr, enfócate y evolucionarás bastante. Tendrás añoranzas el día de hoy, piensa que ya no puedes retroceder el tiempo, debes seguir adelante. Una persona te perseguirá y acosará, manéjate con cuidado y ponle un alto.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de octubre de 2020

Cáncer, debes aprender a exteriorizar lo que sientes por tu pareja o esa persona especial. No quieres que te molesten con responsabilidades ajenas. Con la pareja habrá discordias, es preciso conversar. Se te acercarán personas del camino espiritual, te dará calma y tranquilidad. Aléjate del peligro, ten cuidado en buses.

Horóscopo hoy Leo 8 de octubre de 2020

Leo, con tu pareja hay que mejorar la comunicación y que lleguen a un acuerdo para que todo mejore. Abre tu corazón nuevamente a la ilusión y se feliz. Te complicas con una relación, si sientes que es toxica, déjala y busca tu felicidad en otra parte. Ahorras de a pocos. Planificas la compra de un bien a futuro.

Horóscopo hoy Virgo 8 de octubre de 2020

Virgo, tu destino esta en tus manos, escoge bien el camino que has de tomar. Tus palabras son malinterpretadas por personas del trabajo, mira bien lo que hablas. Ya no aguantas la lejanía de esa persona, estarás triste. No quieres estar solo y pensarás en rehacer tu vida. Cuidado con robos en lugares públicos.

Horóscopo hoy Libra 8 de octubre de 2020

Libra, atrévete a vivir de manera armoniosa y lograr tus sueños. Te recuperaras rápidamente de un malestar general. Se optimista. Buscas nuevos caminos para enfrentar la realidad, no será nada fácil. Necesitas recobrar fuerzas perdidas, date un tiempo para ti. Tu palabra clave es la espera. Pérdida de algo querido.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de octubre de 2020

Escorpio, tendrás que hacer una renovación en tu vida, serán los primeros pasos para un verdadero cambio. Enemistades que se alejan de ti. Un dinero llega a tus manos, se cierra un ciclo. Recibes una llamada en la que te piden orientación. Te llaman de un empleo, un currículum por fin es recibido positivamente.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de octubre de 2020

Sagitario, estarás inquieto en estos días, tomate las cosas con calma y serenidad. Deberás atender un asunto de la salud, una operación pendiente o extracción odontológica. Disfrutas de un paseo tomados de la mano con tu pareja o persona especial. Logras una sanación, la cura de una enfermedad. Todo lo negativo se va.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de octubre de 2020

Capricornio, habla claro con los compañeros de trabajo para evitar confusiones o malos entendidos. Algo con una casa, departamento o habitación que da pérdidas. Cuida tu salud y de la familia. Pagas deudas y adquieres nuevas, actúa de manera responsable. Debes subir esos ánimos y reactivarte nuevamente. Ten fe y esperanza.

Horóscopo hoy Acuario 8 de octubre de 2020

Acuario, cuidado con críticas de personas sobre todo en el trabajo, no te favorecerán, mantente al margen para evitar problemas. Alguien te indica a dónde debes ir y con quién debes hablar, toma en cuenta esa opinión y has lo que mejor te parezca. Peligro con fuego. Olvidas los rencores y deja la autocompasión.

Horóscopo hoy Piscis 8 de octubre de 2020

Piscis, te regalan algo para tu casa, se agradecido con los que te aman. Pon atención a tus cosas y no te distraigas. Sufrirás por una pérdida de documentos. Evita las distracciones. Deberás tomar las decisiones correctas para mejorar integralmente. El pasado vuelve, estarás pensativo. Reencuentro con amigos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio