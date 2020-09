Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 8 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de setiembre de 2020

Aries, tus metales son el oro y hierro, esto significa que si estás por elegir una carrera la mejor opción es el Derecho o Marketing. Hoy será uno de los más afortunados, se abre el camino para lograr la estabilidad económica. Embarazo en puerta para los que ya tienen pareja. Cuídate de enfermedades respiratorias.

Horóscopo hoy Tauro 8 de setiembre de 2020

Tauro, controla tu carácter para evitar problemas con tu pareja o amigos. Los solteros tendrán por fin un amor que alegrarán su vida. Y los que tienen pareja o casados, estarán disfrutando de esta unión. Las cosas se estarán dando de a pocos. Ahorra para cumplir tus objetivos. Este día estará cargado de emociones.

Horóscopo hoy Géminis 8 de setiembre de 2020

Géminis, debes seguir preparándote y de empezar a estudiar algún idioma. Los solteros encontrarán a un amor muy compatible de Capricornio, Libra y Acuario. Sé agradecido. Los que están casados o en pareja atravesarán por una crisis, pero al final todo estará bien. Tendrás la oportunidad de conocer a personas importantes.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de setiembre de 2020

Cáncer, la conexión con lo divino estará muy fuerte, trata de hablar con tu ángel de la guarda y pedirle lo que necesites. Te recomiendo un cambio de actitud para no meterte en problemas por lo que dices, a cáncer lo domina su temperamento. Un familiar necesitará de tu ayuda. Recuerda la familia es primero.

Horóscopo hoy Leo 8 de setiembre de 2020

Leo, ya no seas tan gastador, recuerda que los que te van querer será por ti mismo y no por tu dinero. Tener girasoles en tu casa será bueno para tu salud. Ten cuidado con problemas del corazón, ve con un médico no te descuentes. Ten cuidado con fraudes y no te dejes engañar. Vas a crecer mucho profesionalmente.

Horóscopo hoy Virgo 8 de setiembre de 2020

Virgo, trata de solucionar los problemas con tu familia y estar más cerca de tus seres queridos. Será un tiempo de mucho trabajo. Debes darte un tiempo para lograr relacionarte con personas de peso en tu trabajo, te favorecerá. Una persona llegara a pedirte un dinero prestado, verás bajo qué condiciones lo realizarás.

Horóscopo hoy Libra 8 de setiembre de 2020

Libra, sueña en grande con todo lo que deseas para que se te haga realidad. Tu metal es el cobre, trata de usar todo el tiempo una pulsera de este metal para atraer mucha abundancia. Los colores para vestirte son el morado y verde. Atraes la buena energía. Todo estará de tu lado para resolver asuntos legales.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de setiembre de 2020

Escorpio, debes tener cuidado con problemas de infección, especialmente sexuales. Te recomiendo ser muy prudente con tus palabras para no lastimar a tus seres queridos. Tus colores son el rojo fuerte y azul, si los usas cotidianamente la abundancia va a venir a tu vida. Trata de dejar el algún vicio que tengas.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de setiembre de 2020

Sagitario, en cuestión de salud, tu punto débil será el hígado y el páncreas, así que organízate para poder checarte con tu médico. Es momento para hacerte una cirugía, puede que tengas contratiempos si te descuidas en la salud. Tu piedra el zafiro, tu color el azul claro y el naranja, úsalos cuando vayas a una entrevista.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de setiembre de 2020

Capricornio, cuidado con las inversiones que hagas, sobre todo si es con socios, evalúalo bien, es mejor quizás esperar un poco. Tus hermanos te buscarán para resolver temas familiares. Llega un dinero por herencia. Mejora tu alimentación. Aléjate de una situación de conflicto en el trabajo, mantente al margen.

Horóscopo hoy Acuario 8 de setiembre de 2020

Acuario, es un buen momento para los estudios, elige una carrera acorde a ti. Tu mejor compatibilidad es con los signos de Aries, Géminis y Libra. Te puede ayudar hacer ejercicio diario para liberar todas las energías negativas. Tu punto débil serán los nervios y el estrés. Tus colores son el blanco y azul fuerte.

Horóscopo hoy Piscis 8 de setiembre de 2020

Piscis, los solteros tendrán mucha suerte en el amor y pronto encontrarán pareja. Los signos más compatibles son Géminis, Libra y Aries. Llega una oportunidad para asociarte y empezar un negocio que será un gran éxito. Aprovecha tu racha de buena suerte. La familia necesita de tu ayuda, apoya en lo que puedas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio