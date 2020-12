Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 9 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de diciembre de 2020

Aries, buenos amigos te ayudan a salir adelante. Reciprocidad que da frutos. Realizarás un viaje corto. Tu pareja tendrá éxito, es importante que compartan sueños y anhelos. Preocupación por gastos y por firma de documento relacionado con una venta o contrato. Trata de realizar las cosas que te has propuesto hacer..

Horóscopo hoy Tauro 9 de diciembre de 2020

Tauro, pendiente de documento que aún no se resuelve, los procesos aún están lentos. Verás una luz al final del túnel. Encuentras la clave de un acertijo, ahora entenderás muchas cosas, sentimentalmente serán días difíciles. No te sientas solo. Tendrás protección del cielo. Pedirás ayuda a hermana o amiga.

Horóscopo hoy Géminis 9 de diciembre de 2020

Géminis, tendrás mucha energía en estos días para sacar un trabajo pendiente. Mujer amiga que te presta ayuda. Preocupación por deuda que se acumula. Venta de carro en positivo. Sentirás que no estás preparado para una nueva relación. Reunión con un familiar que no puedes rechazar. Dolor abdominal, acude al médico.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de diciembre de 2020

Cáncer, cuidado con cosas que se pierden en tu oficina. Pones en tela de juicio algunas cosas de las que antes ni pensabas dudar. Notarás que estás más consciente del control que ejercen los grupos de poder. Te sentirás con energías positivas. Puertas que se abren. Arreglos florales con sorpresa. Amistad que pendiente de ti.

Horóscopo hoy Leo 9 de diciembre de 2020

Leo, sientes que el mundo se te viene encima, pero ten fe que todo se solucionará positivamente. Debes dejar ser a alguien con quien trabajas. Celebración de cumpleaños con planificación especial o para hacer algo especial. Inconvenientes en el trabajo y al final se solucionan de manera positiva. Cuando se quiere se puede.

Horóscopo hoy Virgo 9 de diciembre de 2020

Virgo, rompes o discutes con una amistad por desacuerdo ideológicos, religiosos o políticos. Debes sentirte bien contigo mismo y en lo que piensas. Viaje por tierra por trabajo. No tengas miedo de hacer cambios en tu vida. La vida es una sola. Proponte metas que apunten hacia lo que quieres hacer o lograr.

Horóscopo hoy Libra 9 de diciembre de 2020

Libra, asistes a un sitio donde hay muchas personas que necesitan ayuda, es época de ayudar a quien más lo necesiten. Sueños que se hacen realidad. Sientes que te hacen reclamos y no sabes qué contestar. No quieres separarte de alguien, pero no puedes seguir viviendo así. Piensa antes de hablar o tomar una decisión.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de diciembre de 2020

Escorpio, te invadirá la duda sobre una propuesta que te hacen sobre un trabajo. Percibes la realidad de manera más amplia y esto hará que los cambios sean positivos. Comienzas a cuestionar ciertas cosas respecto a tu salud, lo mejor es consultar con un médico. En la salud deberás hacer un cambio de medicina.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de diciembre de 2020

Sagitario, reencuentros con hermanos. Debes aprender a perdonar. Despertarás a lo que está sucediendo realmente a tu alrededor. No te alejes de lo que crees es correcto. Busca tu propósito. Debes ser transparente en lo que haces. Llegas al final de un proceso de sanación o de un tratamiento. Sorpresas de un niño.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de diciembre de 2020

Capricornio, se incrementan las ganancias por ventas extra. Noticia que trae felicidad. Cambia de ruta tu vida. Reuniones virtuales muy productivas. Planificación de un viaje corto en compañía de familiares. Cuida tu alimentación, puede que tengas alergias. Bajas de peso muy rápido. Se soluciona un problema en tu entorno familiar.

Horóscopo hoy Acuario 9 de diciembre de 2020

Acuario, problema que se soluciona satisfactoriamente te trae una tranquilidad reparadora. Algo relacionado a un cuento o poema que disfrutas mucho. Equilibrio entre lo que tienes y lo que quieres. Compra de ropa y regalos para sus seres queridos. Le darás la espalda a una amistad por decepción. Comida especial en compañía.

Horóscopo hoy Piscis 9 de diciembre de 2020

Piscis, cambios en tu vida que traen nuevas alegrías y personas interesantes que llegarás a conocer. Estarás disfrutando de un éxito con tu familia y seres queridos. Cobras un dinero o sueldo con nuevo monto. Serás invitado a una reunión con una persona afectuosa. La pasarás bien en compañía de extraños. Buenas ganancias.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio