Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 9 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de diciembre de 2021

Aries, es hora de salir del descontento o aburrimiento. Alegrías cercanas, tu vida da un giro. Activa tu vida espiritual, la fe te ayudara tener fuerzas para seguir luchando. Reencuentro contigo mismo. Colabora más en el hogar y rompe tu rutina. Tu voluntad será puesta a prueba y de ti depende no dejarte llevar por mareas negativas que busquen detenerte.

Horóscopo hoy Tauro 9 de diciembre de 2021

Tauro, concreta y no dejes hilos sueltos, es tu momento de brillar desde lo más profundo. Eres creativo e intuitivo, y pondrás de tu parte para poner empeño en tu negocio. Otros van a ayudarte en lo que necesites. Hecho curioso en una ducha con la pareja. Pisa firme ya que el dinero no te alcanza, buscarás otras alternativas.

Horóscopo hoy Géminis 9 de diciembre de 2021

Géminis, deberás controlar tu ansiedad. No actúes con egoísmo, mucho menos frente a tu familia o compañeros de trabajo. Éxito, logros y triunfos se avecinan para tu vida, con mucho más esfuerzo que antes. Búsqueda de un equilibrio emocional, pero necesitarás de la ayuda de una persona para lograrlo. No tengas miedo a lo desconocido.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de diciembre de 2021

Cáncer, conéctate con esa energía interna que es capaz de ayudarte a lograr cualquier meta propuesta. No tendrás éxito trabajando en casa sino te exiges en hacerlo bien. Reencuentro con tus padres que te emocionan. Aléjate de todo lo que no te de buena espina, ese puede ser el aviso de una traición que debes evitar a toda costa.

Horóscopo hoy Leo 9 de diciembre de 2021

Leo, abre los ojos, toma conciencia de cuáles son los poderes o las personas que te subyugan y cuáles las que te liberan. Aunque estas sano, te mantienen en la búsqueda de mejorar y fortalecer tu sistema inmunológico, así como tu cuerpo físico. No pierdas la voluntad. Paseo al aire libre. Se te presentarán nuevos retos en tu vida.

Horóscopo hoy Virgo 9 de diciembre de 2021

Virgo, todo tiene solución, los buenos amigos te recompensarán aquellas malas experiencias que has tenido con algunas personas. Desequilibrio emocional que te causa inestabilidad, debes calmarte y relajarte. Deja de quejarte por las cosas que no has podido lograr, llegará pronto ese momento anhelado.

Horóscopo hoy Libra 9 de diciembre de 2021

Libra, el equilibrio emocional lo debes mantener en todo momento y no permitir que tus debilidades salgan para sabotear tu éxito. Nerviosismo por cambios inesperados, recuerda todo pasa. Alguien en el trabajo te da la espalda, estate atento. No dudes en enfrentar los problemas, todo saldrá bien. Solución de problemas.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de diciembre de 2021

Escorpio, sé compasivo, pero no permisivo. Despeja tu mente de pensamientos que no aportan nada a tu bienestar, límpiate de toda negatividad. Resuelves un conflicto sentimental. El amor lo puede todo. Te quieres asociar con alguien, será la mejor decisión. Pones en orden documentos. Hoy confiarás en un poder superior, la fe te fortalecerá.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de diciembre de 2021

Sagitario, mira atento las señales que se presentan para guiarte en el camino. Se vendrán tomas de decisiones que debes asumir con responsabilidad. El temor no debe tener un lugar en tu vida, confía en tu instinto. Debes ser firme en cada paso. No regales tus cosas, vendrán tiempos difíciles y debes darle valor a todo.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de diciembre de 2021

Capricornio, la negatividad que se acerca a tu entorno muchas veces es solo la sombra de tu pensamiento, debes ser objetivo. Estás en pleno período de recuperación y debes tomarte el tiempo necesario para recobrar tus fuerzas por completo. Cada paso debes darlo con convicción y entender que es parte de todo y te llevará a una nueva etapa.

Horóscopo hoy Acuario 9 de diciembre de 2021

Acuario, celebraciones te llenan de alegría y el bienestar se refleja en tu nueva salud y estado físico. Te vas a mudar de vivienda y deberás ordenar todo. Celebración en casa. Las emociones te generan un poder que nace desde el interior y te dará el impulso para no dejarte caer. Así estará tu semana y debes disfrutarla al máximo.

Horóscopo hoy Piscis 9 de diciembre de 2021

Piscis, abraza las alegrías y cierra los ciclos necesarios para seguir tu camino libremente. Si te están haciendo una propuesta de negocios, debes de pensarlo bien. Tu tranquilidad es lo más importante y el equilibrio emocional te hace ir con mayor seguridad. La voz de los ancestros se mantiene guiando cada paso directo al éxito.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO