Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 9 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de febrero de 2022

Aries, si eres paciente y permites que las cosas sucedan, tendrás grandes resultados, de la carrera solo queda el cansancio. Una amistad sincera te necesita ahora más que nunca, brinda tu apoyo hasta donde puedas y te lo agradecerán. Calma y tranquilidad para esperar todo lo que ha de venir a tu vida. No discutas en la calle, evita conflictos.

Horóscopo hoy Tauro 9 de febrero de 2022

Tauro, vienen grandes cambios para ti, deberás adaptarte más a tu entorno y así resolverás muchas cosas. Ten calma y no te precipites en tomar esa decisión, debes ser más responsable por tus actos. Tiempo de meditar sobre tu vida y hacia dónde vas, muchas personas te aconsejarán, pero haz lo que tu corazón te indique.

Horóscopo hoy Géminis 9 de febrero de 2022

Géminis, alguien sigue tus pasos, eres un ejemplo no lo olvides. Has las cosas bien y mantén esa seguridad que te caracteriza. Recibes un mensaje de WhatsApp importante que deberás atender. En lo sentimental, céntrate en un objetivo puntual, tómate el tiempo necesario para analizarlo y una vez aclarado el panorama, comienza a avanzar.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de febrero de 2022

Cáncer, no te arrepientas de lo que hagas. Reconoces el trabajo de un amigo y de lo que hace por ti. Saldrás de un lugar al que no piensas regresar. Debes soltar aquello que sientes que no te deja avanzar, mira siempre hacia adelante y lograras muchas cosas positivas. Le pones fin a una situación tortuosa en tu vida.

Horóscopo hoy Leo 9 de febrero de 2022

Leo, deja de estarle buscando cinco patas al gato, no te involucres en problemas laborales que no te corresponden. Días ideales para consentir a tu pareja y llenarla de muestras de amor, las está necesitando. Matrimonio que se planifica y se vive un momento feliz. Estarás muy sensible y presentirás cosas que han de ocurrir.

Horóscopo hoy Virgo 9 de febrero de 2022

Virgo, desde hoy, adopta una actitud positiva y cree más en ti. Solo con eso atraerás a quien quieras a tu vida. Conseguirás un préstamo que habías estado esperando. Llegará a ti una noticia que le cambiará la vida a tu familia, debes ser fuerte. Una persona se acerca a ti para confesarte su amor. Encontrarás un objeto que habías perdido.

Horóscopo hoy Libra 9 de febrero de 2022

Libra, etapa ideal para cambiar de ciudad e incluso de vivienda si está dentro de sus planes. Una situación desastrosa está a punto de terminar, nuevamente llega la calma a tu casa. Deja de buscar lo que no se le ha perdido en otros brazos, piensa en lo que vas a encontrar en una relación más estable. Realiza meditación.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de febrero de 2022

Escorpio, no te preocupes si se posterga un negocio, será por poco tiempo. Deja los malos pensamientos, solo te atrasará más. Tienes que aprender a aceptar las cosas que sucedan en tu vida, así sean dolorosas, aprende de cada experiencia y saca lo mejor. No des paso atrás en tus decisiones, sigue avanzando porque lo estás haciendo bien.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de febrero de 2022

Sagitario, en el trabajo, si no te siente seguro de poder enfrentar con objetividad a un compañero de trabajo, será mejor que no te arriesgues. Cuidado con los consejos que te den tus amigos con respecto al amor, no todo lo que te dicen será lo mejor. Regresa alguien a tu vida, debes medir bien las cosas y conversar, sé feliz.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de febrero de 2022

Capricornio, una gran sorpresa te motivará de nuevo, un ofrecimiento que estabas esperando llega en el momento justo. Emocionalmente hay contradicciones que son peligrosas, deberás estar seguro de lo que quieres y pensar mejor las cosas. El próximo fin de semana lo debes dedicar a la familia. Escucharás una música especial que te trae recuerdos.

Horóscopo hoy Acuario 9 de febrero de 2022

Acuario, por el bienestar de tus intereses tanto económicos como laborales, es mejor que te llenes de paciencia y de mucha fortaleza, pues te esperan unos días de contrariedades, tranquilízate, piensa en tu salud. Estarás muy sensible en este día, relájate y suéltate para que pronto pase esa sensación. No te aferres al pasado, deberás dejarlo ir.

Horóscopo hoy Piscis 9 de febrero de 2022

Piscis, mejores días para ti serán aquellos que pienses en positivo, aprovecha tu tiempo. Una invitación que esperabas te hace emocionar. No evadas conversaciones importantes para resolver y aclarar asuntos sentimentales. Después de algunos desacuerdos entenderás que no vale la pena seguir peleando en casa. Mantén la calma.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO